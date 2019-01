© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Oggi inizia la finestra invernale di calciomercato. Su TMW il punto sugli obiettivi dei 20 club di Serie A per questo mese di gennaio



L'immobilismo in estate potrebbe rimanere tale in casa Tottenham. Con gli Spurs semmai preoccupati a tenere le proprie stelle. A cominciare dall'allenatore Mauricio Pochettino, contattato dal Manchester United. L'argentino ha già detto di no al Real Madrid e resterà al timone dei londinesi fino al termine della stagione, ma è uno dei nomi caldi per la panchina dei Red Devils, sempre che Solskjaer non convinca a sorpresa la dirigenza mancuniana.

Altra preoccupazione riguarda Christian Eriksen. Le trattative per il rinnovo non stanno andando come dovrebbero e lo stesso Pochettino ha ammesso che il destino del danese non è più solamente nelle mani del club.

Chi andrà via quasi certamente è Fernando Llorente. 34 anni a febbraio, il basco non ha trovato in questa stagione spazio ed è pronto a fare ritorno all'Athletic per aiutarlo a evitare la retrocessione.