Mercato al via! Il punto sull'Arsenal: tengono banco Ramsey e Ozil

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Oggi inizia la finestra invernale di calciomercato. Su TMW il punto sugli obiettivi dei 20 club di Serie A per questo mese di gennaio

In casa Arsenal tengono banco due casi: Aaron Ramsey e Mesut Özil. Il gallese andrà via a giugno, prenotato dalla Juventus. Per quel che riguarda il tedesco il Manchester United prova ad assicurarselo subito, o in alternativa a fine stagione, senza scartare l'ipotesi Inter.

Capitolo entrate: Ever Banega è l'obiettivo numero uno di Unai Emery. L'Arsenal è disposto a pagare la clausola rescissoria di 20 milioni, ma l'argentino sembra poco incline a trasferirsi in Inghilterra. Per questo si valutano alternative. Il fascino della Francia, nonostante l'addio di Wenger, è ancora di casa e l'ultimo talento che potrebbe trasferirsi nella North London è Nicolas Pépé, esterno offensivo del Lille. Da sempre attenti ai giovani, i Gunners potrebbero assicurarsi Radoslaw Majecki, portiere polacco di 19 anni. A proposito di estremi difensori: Bernd Leno, arrivato in estate, non convince e per questo si punta a Keylor Navas. Il costaricano, però, dovrebbe rinnovare col Real Madrid.