© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oggi inizia la finestra invernale di calciomercato. Su TMW il punto sugli obiettivi dei 20 club di Serie A per questo mese di gennaio

Blindare i migliori per cullare il sogno Europa. E' questa la prima richiesta di Gian Piero Gasperini, che crede in un'Atalanta ancora competitiva per le prime 6-7 posizioni in Serie A e quindi non vuole perdere i suoi pezzi migliori. A partire dal capitano Alejandro Gomez: per l'argentino è arrivata una importa offerta dall'Al Hilal, ma per ora l'Atalanta ha fatto sapere che il giocatore non si muove. Stesso discorso per Pasalic e Mancini.

In entrata, la priorità è un esterno destro, una alternativa ad Hans Hateboer. Poi si monitoreranno le occasioni in attacco: con Duvan Zapata che segna a ripetizione, Gasperini vorrebbe una alternativa a Gomez e Ilicic, un trequartista capace di lanciare nel migliore dei modi il colombiano visto che Emiliano Rigoni finora ha steccato. A proposito dell'argentino: il calciatore di proprietà dello Zenit non ha convinto l'allenatore e se dovesse arrivare l'attaccante richiesto potrebbe anche andare via.