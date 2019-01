© foto di Insidefoto/Image Sport

L'Atletico Madrid ha un obiettivo chiarissimo: riconquistare la Liga e lottare per la Champions League. Diego Pablo Simeone dovrà sfidare la Juventus agli ottavi, mentre il mercato di gennaio dovrebbe vedere i colchoneros protagonisti in minima parte.

In estate la formazione di Simeone dovrebbe fare poco, al massimo qualche accorgimento anche con uno sguardo rivolto al futuro. Per questo nel mirino c'è il centrocampista classe 1995 Victor Guzman del Pachuca.

In uscita Lucas Hernandez sembrava a un passo dal Bayern Monaco, pronto a pagare la clausola rescissoria. Tuttavia le parti hanno smentito, ma l'affare potrebbe decollare nei prossimi mesi in vista del periodo estivo. Filipe Luis è in scadenza e non rinnoverà: per il terzino sarà addio entro fine gennaio oppure al termine della stagione. Stesso discorso per Diego Godin, che interessa anche in Italia.