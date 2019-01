Mercato al via! Il punto sull'Empoli: l'arduo è resistere alle tentazioni

Oggi inizia la finestra invernale di calciomercato. Su TMW il punto sugli obiettivi dei 20 club di Serie A per questo mese di gennaio

Prende oggi il via una sessione non semplice per l'Empoli, che dovrà far convivere le esigenze di una classifica poco tranquillizzante con le varie tentazioni che il mercato presenterà per i gioielli messi in evidenza dagli azzurri in questa stagione e nella scorsa. Fermo restare che un talento come Zajc va valorizzato, possibile la società intervenga per aiutare Iachini nell'attuazione del suo 3-5-2.

Non dovrebbe essere una sessione particolarmente movimentata per l'Empoli, che magari proverà a sfruttare i buoni rapporti con alcune big per puntellare la squadra a disposizione di Iachini. Negli ultimi giorni si sono fatti i nomi del difensore dell’Inter Andrea Ranocacchia e del centrocampista del Napoli Marko Rog, quest'ultimo alla ricerca dello spazio che in Campania non trova. Possibile che il croato entri nei discorsi con il Napoli per Traorè, ma per il momento siamo ancora nel campo delle ipotesi.

I problemi per gli azzurri iniziano quando si riflette sulle possibili uscite: l'interesse del Genoa per Krunic è noto, Preziosi ha rivelato di aver già formulato una offerta per il bosniaco, ma attenzione anche alle posizioni di Di Lorenzo e Bennacer, entrambi cercati dalla Sampdoria, ma anche del gioiellino Traoré, diventato un titolarissimo con l'avvento di Iachini in panchina.