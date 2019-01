Mercato al via! Il punto sull'Udinese: obiettivo esterno, ma non solo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oggi inizia la finestra invernale di calciomercato. Su TMW il punto sugli obiettivi dei 20 club di Serie A per questo mese di gennaio

L'Udinese deve sicuramente muoversi in sede di trattative per il mercato invernale, con l'obiettivo di consegnare a Nicola una squadra più adatta alla sua idea di calcio e che possa conformarsi al modulo scelto dal tecnico per arrivare alla salvezza il prima possibile. Le difficoltà di Lasagna suggeriscono un investimento su una punta, ma al momento il club sembra voglia aspettare il classico domino di attaccanti che puntualmente il mercato di gennaio consegna alla Serie A.

Il primo arrivo sembra davvero vicinissimo: si tratta di Marvin Zeegelaar ( clicca qui per i dettagli ), olandese originario del Suriname, 28 anni, sotto contratto con il Watford di casa Pozzo. E' lui la prima scelta per la corsia sinistra, un giocatore che potrebbe ulteriormente alimentare a Udine la folta colonia olandese già composta da Ekong, Nuytinck e Ter Avest. Possibile che arrivi anche un attaccante viste le difficoltà di Lasagna e di certo Pradé cerca un centrocampista: il nome di Rodhen in questo momento sembra essere quello più caldo, ma è di oggi l'accostamento al bosniaco Amir Hadziahmetovic.

Capitolo uscite: Rodrigo De Paul vanta diversi interessamenti, ma non partirà a gennaio. Anche la Roma lo ha sondato, come Milan e Tottenham, ma per l'argentino discorso rimandato a giugno. Addio scontato per Felipe Vizeu, con l'Udinese al lavoro proprio con la dirigenza del Gremio per definire il ritorno dell'attaccante classe '97 in prestito in patria per un anno. Per il brasiliano solo 26 minuti in campo in stagione, appena cinque le presenze.