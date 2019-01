Mercato al via! Il punto sulla Fiorentina: il primo colpo di gennaio è viola

Oggi inizia la finestra invernale di calciomercato. Su TMW il punto sugli obiettivi dei 20 club di Serie A per questo mese di gennaio

La Fiorentina ha battuto il primo colpo del mercato invernale. È Luis Muriel, che oggi ha sostenuto le visite mediche coi viola e ha scelto il numero 29. Il colombiano arriva in prestito oneroso con diritto di riscatto, in una trattativa che potrebbe arrivare a valere 16 milioni di euro, e nelle idee della dirigenza gigliata dovrebbe risolvere la sterilità offensiva degli avanti a disposizione di Pioli. Non è detto, però, che il suo arrivo porti alla cessione di Marko Pjaca: il croato ha sin qui deluso, ma la Fiorentina ci crede ancora e non sembra intenzionata neanche ad anticiparne il rientro alla Juventus.

Il gioiello di Firenze, in questo momento, è comunque Jordan Veretout. Con Inter e Milan alla caccia di un centrocampista, il derby meneghino è presto servito: il francese, comunque, è considerato incedibile, la Fiorentina farà comunque di tutto per resistere alle offerte. Anche perché all'Artemio Franchi aspettano un altro centrocampista, e i nomi sono tanti: complicato arrivare ad Amadou Diawara, in casa Napoli piace anche Marko Rog. All'estero, occhi su Nemanja Radoja del Celta Vigo: in scadenza a giugno, può arrivare già adesso.

Non proprio incedibili, a differenza di Veretout, altri elementi della rosa: Laurini è molto vicino al Parma, Gerson è seguito dal Flamengo, Ceccherini dal Bologna, su Thereau ci sono diversi club, dagli stessi Parma e Bologna per arrivare al Genoa. In tutti questi casi, con le giuste argomentazioni si può arrivare all'addio. Partirà con buone probabilità anche Dragowski: per il ruolo di vice-Lafont piacciono Bardi, Leali e Perri (San Paolo).