Mercato al via! Il punto sulla Lazio: esterno destro (e cessioni) cercasi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oggi inizia la finestra invernale di calciomercato. Su TMW il punto sugli obiettivi dei 20 club di Serie A per questo mese di gennaio

Un esterno destro, qualche talento e tante cessioni. Sarà questo, a meno di sorprese, il gennaio della Lazio. La principale richiesta di Simone Inzaghi, difatti, è quella di un nuovo laterale destro, che come di consueto possa giocare sia nel 3-5-2 che in un'eventuale difesa a quattro. I nomi sono tanti: il primo della lista, quanto a desideri, è Davide Zappacosta del Chelsea. Poi, in ordine sparso, Matteo Darmian, Timothy Castagne e Jacopo Sala. Sul fronte delle entrate, per i biancocelesti torna inoltre di moda il nome di Wesley, attaccante del Brugge già seguito in estate, al momento ipotesi meno probabile. Più facile immaginare che Lotito e Tare spingano per arrivare a uno dei tanti giovani seguiti: la trattativa per Bobby Adekanye, diciannovenne del Liverpool, è praticamente conclusa. Ma la Lazio segue anche Yunus Akgün, attaccante diciottenne del Galatasaray, ed Eljif Elmas, coetano del Fenerbahçe. Colpi in prospettiva.

Con un esterno destro in arrivo, la Lazio deve pensare anche a quelli in uscita. Più di uno: Marusic non si è ancora confermato ai livelli dell'anno scorso, ma resterà. Discorso diverso per Basta, prossimo a salutare, come del resto Patric che, complici i rapporti non più ottimali con la tifoseria, è più vicino all'addio. Il primo piace in Italia, il secondo in Turchia. Sul piede di partenza c'è anche Caceres (ci sono Parma, Sassuolo e SPAL), ma la rosa è da sfoltire anche a centrocampo: Cataldi e Murgia dovrebbero avere nuova "possibilità" di farsi le ossa altrove, verosimilmente in prestito.