Mercato al via! Il punto sulla Roma: due acquisti. E il dubbio Schick

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Oggi inizia la finestra invernale di calciomercato. Su TMW il punto sugli obiettivi dei 20 club di Serie A per questo mese di gennaio

Con il Milan, la Roma tra le big è la squadra che dovrà operare maggiormente in questa finestra di calciomercato. La priorità è l'acquisto di un centrocampista centrale, una alternativa a Daniele De Rossi. E in questo senso, tanti i nomi che sta vagliando il direttore sportivo Monchi: Leander Dendoncker, classe '95 di proprietà dell'Anderlecht ma in prestito al Wolverhampton, è il nome più caldo ma non mancano le alternative.

Servirà poi un centrale di difesa. Assodato che Ivan Marcano partirà (si aspetta solo la giusta offerta), serve un centrale di difesa con Maidana di proprietà del San Paolo che in questo momento sembra il calciatore più facilmente raggiungibile.

Non scontato un ulteriore rinforzo in attacco, tutto dipende dalla decisione definitiva su Patrik Schick: se il club giallorosso deciderà di cederlo in prestito, ecco che arriverà un altro attaccante. Altrimenti, si resterà con i giocatori attualmente a disposizione.

In uscita, certa la partenza in prestito di Ante Coric. Su Rick Karsdorp c'è il Feyenoord, ma Monchi non ha ancora dato il via libera per il ritorno in Eredivisie del laterale olandese.