Mercato al via! Il punto sulla Samp: sogno Schick, dilemma Tonelli

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Oggi inizia la finestra invernale di calciomercato. Su TMW il punto sugli obiettivi dei 20 club di Serie A per questo mese di gennaio

Il sogno di mercato della Sampdoria ha un volto noto, dalle parti di Bogliasco. Difficile infilarlo nella calza, ma l'idea che Patrik Shick, deludente a Roma ma devastante a Genova, possa tornare in blucerchiato è ovviamente allettante per i tifosi e non solo per loro. Affare complicato: come vi abbiamo già raccontato, il club giallorosso non ha ancora deciso cosa succederà col ceco. Se partirà in prestito, la Sampdoria sarà in prima linea, pronta ad accoglierlo. A proposito di Roma: potrebbe tornare nella Capitale il francese Gregoire Defrel. Partito molto bene, ha progressivamente perso spazio nelle gerarchie di Giampaolo e ora potrebbe salutare anzitempo. C'è il Fulham, due le strade: Defrel potrebbe tornare a Roma, appunto, per poi essere ceduto. Oppure la Sampdoria potrebbe riscattarlo per poi cederlo.

Parlavamo di riscatti. A sorpresa, è in bilico quello di Lorenzo Tonelli: gli 8,5 concordati col Napoli sono giudicati eccessivi al momento da Ferrero. Senza sconto, il difensore toscano potrebbe tornare alla base già a gennaio, per evitare che raggiunga il numero di presenze che renderebbero automatico il riscatto. Uno scenario a dir poco curioso. È legato alle situazioni di Schick e Defrel il destino di Dawid Kownacki: l'idea è quella di cederlo per fargli trovare spazio, le squadre interessate non mancano, dal Chievo al Parma. Come non mancano quelle interessate a due gioiellini come Joachim Andersen e Jakub Jankto: su tutte, l'Inter, che vorrebbe tentare di anticipare i tempi rispetto alla maxi-asta estiva (soprattutto per il difensore centrale). Difficile, comunque, che la Samp ceda. In chiusura, fari su Emerson Aparecido Leite De Souza Junior, meglio noto come Emerson, cursore di difesa dell'Atletico Mineiro. C'è la Juve, ma c'è anche la Samp.