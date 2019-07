Mercato all'altezza del Napoli. Sognando James, dal cielo 'scende' Pépé

Un mercato all'altezza della Juventus? No, all'altezza del Napoli. E' questo il monito lanciato ieri da Carlo Ancelotti in occasione della conferenza che anticipa di qualche ora la chiusura del ritiro del club azzurro, dopo tre settimane piene trascorse a Dimaro Folgarida. James resta il sogno ma anche un obiettivo, ma è Nicolas Pépé ad avvicinarsi ai partenopei.

Incontro ieri in Trentino - Tutti aspettavano l'arrivo in elicottero di Jorge Mendes per trattare l'approdo del colombiano in azzurro e, invece, dal cielo è calato Samir Khiat, procuratore dell'ivoriano del Lille. Una trattativa avviata, come confermato dallo stesso Ancelotti nel teatro di Dimaro, al pari di quella legata al calciatore in uscita dal Real Madrid. Da capire i margini di manovra per l'ex Bayern Monaco, più chiaro il fatto che il Napoli sembri meglio indirizzato ad accontentare le pretese economiche del club francese per l'esterno offensivo.

Cinquanta milioni di euro più Adam Ounas - Potrebbe essere questa l'offerta in grado di convincere il Lille a cedere il classe '95, inserendo anche il cartellino dell'algerino che ha appena vinto la Coppa d'Africa con la sua nazionale. Ancelotti è pronto ad accoglierlo in attesa di (eventuali) novità positive sul fronte James. Quello che è stato un suo pupillo tra Madrid e Monaco di Baviera, potrebbe esserlo anche a Castel Volturno. La situazione andrà chiarita a breve, intanto Aurelio De Laurentiis lavora per il colpo Pépé.