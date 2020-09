Mercato e liste da 25 - Atalanta, almeno tre over di troppo in rosa

Mercato e rose da 25: entro l'inizio del campionato, ogni squadra di Serie A deve presentare una lista formata al massimo da 25 calciatori. E le regole sulla composizione incideranno inevitabilmente sulle scelte in sede di mercato: squadra per squadra, analizziamo la rosa attuale e quella ipotizzabile per la prossima stagione. Al netto, ça va sans dire, di futuri affari.

Come funziona -

Venticinque è il numero massimo: le squadre possono presentare anche liste più corte. Per arrivare a quel numero, però, 4 calciatori devono essere formati in Italia (tesserati per un club italiano per 3 anni fra i 15 e i 21) e 4 formati nel club (tesserati, nello stesso periodo, per la società di appartenenza per lo stesso periodo). Per questi ultimi, parte dei tre anni può anche essere stata trascorsa in prestito presso un altro club. Sono esclusi dalla lista gli under 22, vale a dire i calciatori nati dall'1 gennaio 1998 in poi.

Atalanta 2020-2021 - 27 giocatori + 11 Under 22

Giocatori formati nel vivaio del club: Francesco Rossi, Marco Sportiello, Mattia Caldara

Giocatori formati nel vivaio di altro club nazionale: Pierluigi Gollini, Luis Muriel, Cristiano Piccini, Fabio Eguelfi, Matteo Pessina, Gaetano Monachello

Altri elementi della rosa: Rafael Toloi, José Luis Palomino, Berat Djimsiti, Robin Gosens, Hans Hateboer, Remo Freuler, Marten De Roon, Ruslan Malinovskyi, Mario Pasalic, Alejandro Gomez, Josip Ilicic, Duvan Zapata, Boris Radunovic, Arkadiusz Reca, Johan Mojica, Nicolas Haas, Aleksey Miranchuk, Sam Lammers

Under 22: Marco Carnesecchi, Cristian Romero, Bosko Sutalo, Caleb Okoli, Rodrigo Guth, Raoul Bellanova, Marco Carraro, Jacopo Da Riva, Christian Capone, Ebrima Colley, Marco Tumminello

La situazione dell'Atalanta - Allo stato attuale, servono almeno tre cessioni tra gli over. Non troppo difficili da individuare: Pessina è molto vicino al ritorno al Verona, Haas a un passo dall'Empoli, Radunovic prossimo al trasferimento allo Spezia. E anche giocatori come Eguelfi, Monachello o Reca, salvo sorprese, sono destinati a lasciare la squadra di Gasp in questo mercato. In ogni caso, la lista di Gasp può contare su ben 24 elementi, al netto degli under: di cresciuti nel vivaio, a oggi, ci sono i due portieri Rossi e Sportiello più il difensore Caldara. Un ottimo modo di gestire i prodotti del proprio vivaio.