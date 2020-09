Mercato e liste da 25 - Bologna, c'è spazio per un altro over: poi pareggio acquisti/cessioni

Mercato e rose da 25: entro l'inizio del campionato, ogni squadra di Serie A deve presentare una lista formata al massimo da 25 calciatori. E le regole sulla composizione incideranno inevitabilmente sulle scelte in sede di mercato: squadra per squadra, analizziamo la rosa attuale e quella ipotizzabile per la prossima stagione. Al netto, ça va sans dire, di futuri affari.

Come funziona -

Venticinque è il numero massimo: le squadre possono presentare anche liste più corte. Per arrivare a quel numero, però, 4 calciatori devono essere formati in Italia (tesserati per un club italiano per 3 anni fra i 15 e i 21) e 4 formati nel club (tesserati, nello stesso periodo, per la società di appartenenza per lo stesso periodo). Per questi ultimi, parte dei tre anni può anche essere stata trascorsa in prestito presso un altro club. Sono esclusi dalla lista gli under 22, vale a dire i calciatori nati dall'1 gennaio 1998 in poi.

Bologna 2020-2021 - 20 giocatori + 11 Under 22

Giocatori formati nel vivaio di altro club nazionale: Arturo Calabresi, Mattia Bani, Godfred Donsah, Roberto Soriano, Andrea Poli, Lorenzo De Silvestri, Riccardo Orsolini, Ibrahima Mbaye

Altri elementi della rosa: Lukasz Skorupski, Angelo Da Costa, Stefano Denswil, Danilo, Nehuen Paz, Mitchell Dijks, Nicola Sansone, Federico Santander, Rodrigo Palacio, Gary Medel, Jerdy Schouten

Under 22: Sebastian Breza, Federico Rovaglia, Musa Juwara, Takehiro Tomiyasu, Mattias Svanberg, Nicolas Dominguez, Juan Manuel Valencia, Andreas Skov Olsen, Emanuel Vignato, Musa Barrow, Edoardo Vergani

La situazione del Bologna - I tanti over a disposizione aiuteranno molto a tenere leggera la lista e la rosa. Ne contiamo almeno cinque potenzialmente titolari nelle scelte di Mihajlovic. Grazie ai tanti giovani, diventa più semplice operare sul mercato: a oggi, il Bologna potrebe già accogliere un nuovo innesto "over" in squadra. Dopo quello, a ogni acquisto dovrebbe corrispondere una cessione.