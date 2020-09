Mercato e liste da 25 - Genoa, la campagna acquisti ingrassa la rosa. Servono due cessioni

Mercato e rose da 25: entro l'inizio del campionato, ogni squadra di Serie A deve presentare una lista formata al massimo da 25 calciatori. E le regole sulla composizione incideranno inevitabilmente sulle scelte in sede di mercato: squadra per squadra, analizziamo la rosa attuale e quella ipotizzabile per la prossima stagione. Al netto, ça va sans dire, di futuri affari.

Come funziona -

Venticinque è il numero massimo: le squadre possono presentare anche liste più corte. Per arrivare a quel numero, però, 4 calciatori devono essere formati in Italia (tesserati per un club italiano per 3 anni fra i 15 e i 21) e 4 formati nel club (tesserati, nello stesso periodo, per la società di appartenenza per lo stesso periodo). Per questi ultimi, parte dei tre anni può anche essere stata trascorsa in prestito presso un altro club. Sono esclusi dalla lista gli under 22, vale a dire i calciatori nati dall'1 gennaio 1998 in poi.

Genoa 2019-2020 - 26 giocatori + 5 Under 22

Giocatori formati nel vivaio del club: Mattia Perin, Stefano Sturaro, Lukas Zima

Giocatori formati nel vivaio di altro club nazionale: Federico Marchetti, Davide Biraschi, Antonio Barreca, Goran Pandev, Edoardo Goldaniga, Andrea Masiello, Davide Zappacosta, Francesco Cassata, Paolo Ghiglione, Claudio Spinelli, Mattia Destro, Vittorio Parigini

Altri elementi della rosa: Cristian Zapata, Lasse Schöne, Ivan Radovanovic, Lukas Lerager, Peter Akersen, Marcos Curado, Lennart Czyborra, Marco Pjaca, Petar Brlek, Valon Behrami, Filip Jagiello

Under 22: Federico Valietti, Filippo Melegoni, Nicolò Rovella, Joel Asoro, Raul Asencio

La situazione del Genoa - Squadra molto larga, evidente conseguenza di un mercato che ha portato ad una quasi rivoluzione della rosa dopo l'arrivo di Maran in panchina e Faggiano alla direzione sportiva. Al momento sono 26 i calciatori nella rosa genoana, a fronte di 24 posti per gli over: per i rossoblù dunque almeno un paio di cessioni prima di continuare nella rifondazione della rosa.