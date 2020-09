Mercato e liste da 25 - Inter, la priorità è sfoltire. Anche per la Champions

vedi letture

Mercato e rose da 25: entro l'inizio del campionato, ogni squadra di Serie A deve presentare una lista formata al massimo da 25 calciatori. E le regole sulla composizione incideranno inevitabilmente sulle scelte in sede di mercato: squadra per squadra, analizziamo la rosa attuale e quella ipotizzabile per la prossima stagione. Al netto, ça va sans dire, di futuri affari.

Come funziona -

Venticinque è il numero massimo: le squadre possono presentare anche liste più corte. Per arrivare a quel numero, però, 4 calciatori devono essere formati in Italia (tesserati per un club italiano per 3 anni fra i 15 e i 21) e 4 formati nel club (tesserati, nello stesso periodo, per la società di appartenenza per lo stesso periodo). Per questi ultimi, parte dei tre anni può anche essere stata trascorsa in prestito presso un altro club. Sono esclusi dalla lista gli under 22, vale a dire i calciatori nati dall'1 gennaio 1998 in poi.

Inter 2020-2021 - 27 giocatori + 12 Under 22

Giocatori formati nel vivaio del club: Ionut Radu, Samuele Longo

Giocatori formati nel vivaio di altro club nazionale: Daniele Padelli, Andrea Ranocchia, Danilo D’Ambrosio, Stefano Sensi, Roberto Gagliardini, Antonio Candreva, Nicolò Barella, Radja Nainggolan

Altri elementi della rosa: Samir Handanovic, Milan Skriniar, Stefan De Vrij, Diego Godin, Kwadwo Asamoah, Marcelo Brozovic, Matias Vecino, Romelu Lukaku, Alexis Sanchez, Dalbert, Aleksandar Kolarov, Joao Mario, Arturo Vidal, Ashley Young, Christian Eriksen, Ivan Perisic, Lautaro Martinez

Under 22: Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Andreaw Gravillon, Lorenzo Pirola, Filip Stankovic, Georgios Vagiannidis, Achraf Hakimi, Axel Bakayoko, Andrea Pinamonti, Eddie Salcedo, Sebastiano Esposito, Darian Males

La situazione dell'Inter - Sfoltire: non a caso, è il diktat principale in questo momento in casa nerazzurra. Sulla lista dei partenti, per forza di cose, almeno quattro giocatori over. I principali indiziati? Asamoah, Vecino, Joao Mario e Candreva. Potrebbe non bastare, perché in Champions League le regole sono diverse e, per esempio, sia Bastoni che Hakimi non potrebbero andare in lista B. Così, alle cessioni in programma ne vanno aggiunte almeno altre due. Almeno tre, se i meneghini vogliono portare a casa qualche nuovo innesto.