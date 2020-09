Mercato e liste da 25 - Parma, troppi over al momento. La priorità va alle uscite

Mercato e rose da 25: entro l'inizio del campionato, ogni squadra di Serie A deve presentare una lista formata al massimo da 25 calciatori. E le regole sulla composizione incideranno inevitabilmente sulle scelte in sede di mercato: squadra per squadra, analizziamo la rosa attuale e quella ipotizzabile per la prossima stagione. Al netto, ça va sans dire, di futuri affari.

Come funziona -

Venticinque è il numero massimo: le squadre possono presentare anche liste più corte. Per arrivare a quel numero, però, 4 calciatori devono essere formati in Italia (tesserati per un club italiano per 3 anni fra i 15 e i 21) e 4 formati nel club (tesserati, nello stesso periodo, per la società di appartenenza per lo stesso periodo). Per questi ultimi, parte dei tre anni può anche essere stata trascorsa in prestito presso un altro club. Sono esclusi dalla lista gli under 22, vale a dire i calciatori nati dall'1 gennaio 1998 in poi.

Parma 2020-2021 - 26 giocatori + 3 Under 22

Giocatori formati nel vivaio di altro club nazionale: Luigi Sepe, Simone Colombi, Riccardo Gagliolo, Kastriot Dermaku, Simone Iacoponi, Matteo Scozzarella, Alberto Grassi, Gaston Brugman, Lorenzo Simonetti, Luca Siligardi, Roberto Inglese, Mattia Sprocati, Fabrizio Alastra, Giuseppe Pezzella, Marcello Gazzola, Giacomo Ricci, Matteo Darmian, Jasmin Kurtic, Alessio Da Cruz, Jacopo Dezi

Altri elementi della rosa: Bruno Alves, Vincent Laurini, Hernani, Juraj Kucka, Gervinho, Andreas Cornelius

Under 22: Andrea Adorante, Yann Karamoh, Botond Balogh

La situazione del Parma - In casa ducale l'assenza di giovani provenienti dal vivaio, conseguenza della ripartenza dalla Serie D di cinque anni fa, limita di molto le possibilità nell'aggiunta di over alla squadra: i calciatori over 22 possono essere solo 21, quindi il nuovo ds Carli dovrà lavorare prevalentemente in uscita in queste ultime due settimane di mercato, limitandosi a calciatori under per aiutare Liverani nel suo nuovo modo di calcio. Gli indiziati principali a lasciare Collecchio sono Gazzola, Simonetti, Ricci e Da Cruz al momento.