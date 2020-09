Mercato e liste da 25 - Roma, il pasticcio Diawara senza spiegazioni: 3 posti sono liberi

Mercato e rose da 25: entro l'inizio del campionato, ogni squadra di Serie A deve presentare una lista formata al massimo da 25 calciatori. E le regole sulla composizione incideranno inevitabilmente sulle scelte in sede di mercato: squadra per squadra, analizziamo la rosa attuale e quella ipotizzabile per la prossima stagione. Al netto, ça va sans dire, di futuri affari.

Come funziona -

Venticinque è il numero massimo: le squadre possono presentare anche liste più corte. Per arrivare a quel numero, però, 4 calciatori devono essere formati in Italia (tesserati per un club italiano per 3 anni fra i 15 e i 21) e 4 formati nel club (tesserati, nello stesso periodo, per la società di appartenenza per lo stesso periodo). Per questi ultimi, parte dei tre anni può anche essere stata trascorsa in prestito presso un altro club. Sono esclusi dalla lista gli under 22, vale a dire i calciatori nati dall'1 gennaio 1998 in poi.

Roma 2020-2021 - 19 giocatori + 8 Under 22

Giocatori formati nel vivaio del club: Lorenzo Pellegrini

Giocatori formati nel vivaio di altro club nazionale: Antonio Mirante, Gianluca Mancini, Leonardo Spinazzola, Davide Santon, Bryan Cristante, Amadou Diawara,

Altri elementi della rosa: Pau Lopez, Juan Jesus, Federico Fazio, Jordan Veretout, Javier Pastore, Diego Perotti, Edin Dzeko, Robin Olsen, Rick Karsdorp, Bruno Peres, Henrikh Mkhitaryan, Pedro,

Under 22: Nicolò Zaniolo, Justin Kluivert, Mirko Antonucci, Roger Ibanez, Riccardo Calafiori, Gonzalo Villar, Carles Perez, Marash Kumbulla

La situazione della Roma - In termini di over la situazione in casa Roma è molto tranquilla: ci sono 20 calciatori in rosa più otto under 22, con ancora diverse cessioni in ponte, vedi Juan Jesus, Santon, Fazio, Perotti e Pastore. In termini di spazio dunque De Sanctis non ha molto da sistemare, il che non ha però impedito il pasticcio relativo all'assenza di Diawara nella lista consegnata alla Lega Serie A prima della gara contro il Verona, che è costato lo 0-3 a tavolino.