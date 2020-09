Mercato e liste da 25 - Spezia, rosa da 20 over. Altri tre slot a disposizione

Mercato e rose da 25: entro l'inizio del campionato, ogni squadra di Serie A deve presentare una lista formata al massimo da 25 calciatori. E le regole sulla composizione incideranno inevitabilmente sulle scelte in sede di mercato: squadra per squadra, analizziamo la rosa attuale e quella ipotizzabile per la prossima stagione. Al netto, ça va sans dire, di futuri affari.

Come funziona -

Venticinque è il numero massimo: le squadre possono presentare anche liste più corte. Per arrivare a quel numero, però, 4 calciatori devono essere formati in Italia (tesserati per un club italiano per 3 anni fra i 15 e i 21) e 4 formati nel club (tesserati, nello stesso periodo, per la società di appartenenza per lo stesso periodo). Per questi ultimi, parte dei tre anni può anche essere stata trascorsa in prestito presso un altro club. Sono esclusi dalla lista gli under 22, vale a dire i calciatori nati dall'1 gennaio 1998 in poi.

Sassuolo 2020-2021 - 20 giocatori + 9 Under 22

Giocatori formati nel vivaio del club: Luca Vignali, Gennaro Acampora

Giocatori formati nel vivaio di altro club nazionale: Elio Capradossi, Claudio Terzi, Cristian Dell'Orco, Juan Ramos, Simone Bastoni, Federico Mattiello, Jacopo Sala, Matteo Ricci, Alessandro Deiola, Paolo Bartolomei, Luca Mora, Nahuel Estevez, Diego Farias, Giuseppe Mastinu, Emmanuel Gyasi,

Altri elementi della rosa: Jeroen Zoet, Rafael, Ardian Ismajli, Andrej Galabinov

Under 22: Giulio Maggiore, Salva Ferrer, Alex Desjardins, Titas Krapikas, Martin Erlic, Riccardo Marchizza, Kevin Agudelo, Tommaso Pobega, Roberto Piccoli

La situazione dello Spezia - La rivoluzione che ha investito la squadra (e che non è ancora finita) ha portato ben 13 volti nuovi in rosa, pur senza sbilanciare il conto degli over in squadra: calciatori come Marchizza, Agudelo, Pobega e Piccoli sono tutti under e non vanno ad incidere su questo conto. Con Vignali e Acampora che sono cresciuti nel vivaio spezzino, sono 23 gli slot a disposizione per i calciatori sopra i 22 anni: per Meluso dunque ci sono ancora tre slot disponibili per altre aggiunte.