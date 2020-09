Mercato e liste da 25 - Udinese, rosa troppo lunga. I quattro portieri sono tutti over

Mercato e rose da 25: entro l'inizio del campionato, ogni squadra di Serie A deve presentare una lista formata al massimo da 25 calciatori. E le regole sulla composizione incideranno inevitabilmente sulle scelte in sede di mercato: squadra per squadra, analizziamo la rosa attuale e quella ipotizzabile per la prossima stagione. Al netto, ça va sans dire, di futuri affari.

Venticinque è il numero massimo: le squadre possono presentare anche liste più corte. Per arrivare a quel numero, però, 4 calciatori devono essere formati in Italia (tesserati per un club italiano per 3 anni fra i 15 e i 21) e 4 formati nel club (tesserati, nello stesso periodo, per la società di appartenenza per lo stesso periodo). Per questi ultimi, parte dei tre anni può anche essere stata trascorsa in prestito presso un altro club. Sono esclusi dalla lista gli under 22, vale a dire i calciatori nati dall'1 gennaio 1998 in poi.

Udinese 2019-2020 - 26 giocatori + 3 Under 22

Giocatori formati nel vivaio del club: Samuele Perisan, Simone Scuffet,

Giocatori formati nel vivaio di altro club nazionale: Kevin Lasagna, Rolando Mandragora

Altri elementi della rosa: Juan Musso, Nicolas, Becao, Walace, Samir, Bram Nuytinck, Sebastien De Maio, William Troost-Ekong, Jens Stryger Larsen, Mato Jajalo, Ignacio Pussetto, Rodrigo De Paul, Lukasz Teodorczyk, Sebastian Prodl, Thomas Ouwejan, Marvin Zeegelaar, Hidde Ter Avest, Tolgay Arslan, Ryder Matos, Fernando Forestieri, Cristo, Bajic, Vizeu,

Under 22: Petar Micin, Nahuel Molina, Mamadou Coulibaly

La situazione dell'Udinese - 26 over per 23 posti, considerando però che i due giocatori formati dal vivaio del club sono portieri, gli slot potrebbero ridursi ulteriormente in caso di partenza di uno dei due. Quattro portieri, quattro over, questa la stranezza nella rosa dei bianconeri, che dovranno lavorare sulle uscite in queste settimane per non costringere Gotti a mettere qualcuno fuori squadra.