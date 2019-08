Mercato e rose da 25 - Atalanta, il vivaio ha dato. Un acquisto possibile

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mercato e rose da 25: entro l'inizio del campionato, ogni squadra di Serie A deve presentare una lista formata al massimo da 25 calciatori. E le regole sulla composizione incideranno inevitabilmente sulle scelte in sede di mercato: squadra per squadra, analizziamo la rosa attuale e quella ipotizzabile per la prossima stagione. Al netto, ça va sans dire, di futuri affari.

Come funziona -

Venticinque è il numero massimo: le squadre possono presentare anche liste più corte. Per arrivare a quel numero, però, 4 calciatori devono essere formati in Italia (tesserati per un club italiano per 3 anni fra i 15 e i 21) e 4 formati nel club (tesserati, nello stesso periodo, per la società di appartenenza per lo stesso periodo). Per questi ultimi, parte dei tre anni può anche essere stata trascorsa in prestito presso un altro club. Sono esclusi dalla lista gli under 22, vale a dire i calciatori nati dall'1 gennaio 1997 in poi.

Atalanta 2019-2020 - 22 giocatori + 3 Under 22

Giocatori formati nel vivaio del club: Francesco Rossi, Marco Sportiello

Giocatori formati nel vivaio di altro club nazionale: Pierluigi Gollini, Andrea Masiello, Luca Valzania, Matteo Pessina, Luis Muriel

Altri elementi della rosa: Rafael Toloi, José Luis Palomino, Berat Djimsiti, Martin Skrtel, Arkadiusz Reca, Robin Gosens, Hans Hateboer, Timothy Castagne, Remo Freuler, Marten De Roon, Ruslan Malinovskyi, Mario Pasalic, Alejandro Gomez, Josip Ilicic, Duvan Zapata

Under 22: Musa Barrow, Roger Ibanez, Marco Varnier

Giocatori formati nel vivaio del club: i portieri aiutano. Sfruttando la presenza di Rossi e Sportiello, infatti, l'Atalanta può "allungare" la propria rosa, arrivando a presentare una lista da 23 calciatori contro i 22 attualmente in rosa. Il rovescio della medaglia? Rispetto a un paio d'anni fa, i nerazzurri non portano in prima squadra nessun giocatore titolare che sia cresciuto dalle parti di Bergamo.

Giocatori formati nel vivaio di altro club nazionale: al momento sono cinque. Considerato che Pessina e Valzania potrebbero partire a breve, ne rimarrebbero tre: la lista definitiva da presentare in A andrebbe in questo caso a restringersi fino a 22 elementi. In sintesi: per non "sprecare" un posto nella lista, cedendo i due centrocampisti ai bergamaschi converrebbe portare in casa un altro giocatore cresciuto in Italia.

Altri elementi della rosa: sono 16. Il numero limite, ricordiamo, è 17. In questa situazione, l'Atalanta potrebbe in ogni caso portare a casa almeno un nuovo innesto senza dover operare nuove cessioni. Con l'eventuale partenza di un giocatore (Reca?) lo spazio per nuovi acquisti salirebbe.

Under 22: Barrow potrebbe partire, non è detto che rimanga anche Ibanez. Ci aspettiamo sorprese dal florido vivaio di Zingonia, ma al momento i giovanissimi non "allungano" più di tanto la rosa a disposizione di Gasperson.