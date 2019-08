Mercato e rose da 25 - Bologna, il posto per i nuovi colpi lo fanno gli addii

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Mercato e rose da 25: entro l'inizio del campionato, ogni squadra di Serie A deve presentare una lista formata al massimo da 25 calciatori. E le regole sulla composizione incideranno inevitabilmente sulle scelte in sede di mercato: squadra per squadra, analizziamo la rosa attuale e quella ipotizzabile per la prossima stagione. Al netto, ça va sans dire, di futuri affari.

Come funziona -

Venticinque è il numero massimo: le squadre possono presentare anche liste più corte. Per arrivare a quel numero, però, 4 calciatori devono essere formati in Italia (tesserati per un club italiano per 3 anni fra i 15 e i 21) e 4 formati nel club (tesserati, nello stesso periodo, per la società di appartenenza per lo stesso periodo). Per questi ultimi, parte dei tre anni può anche essere stata trascorsa in prestito presso un altro club. Sono esclusi dalla lista gli under 22, vale a dire i calciatori nati dall'1 gennaio 1997 in poi.

Bologna 2019-2020 - 21 giocatori + 8 Under 22

Giocatori formati nel vivaio di altro club nazionale: Mattia Bani, Arturo Calabresi, Ibrahima Mbaye, Lorenz Crisetig, Godfred Donsah, Roberto Soriano, Andrea Poli, Mattia Destro, Diego Falcinelli

Altri elementi della rosa: Lukasz Skorupski, Angelo Da Costa, Stefano Denswil, Danilo, Nehuen Paz, Mitchell Dijks, Blerim Dzemaili, Cesar Falletti, Nicola Sansone, Ladislav Krejci, Federico Santander, Rodrigo Palacio

Under 22: Mohamadou Sarr, Kingsley Michael, Caio Vinicius Pirana, Takehiro Tomiyasu, Mattias Svanberg, Jerdy Schouten, Riccardo Orsolini, Andreas Skov Olsen

Giocati formati nel vivaio del club: nessuno. Segno che la cantera del Bologna non ha dato finora frutti sperati, un elemento sul quale però Bigon e Sabatini stanno lavorando.

Giocatori formati nel vivaio di altro club nazionale: Nonostante Donsah, Falcinelli, Crisetig e probabilmente anche Calabresi in uscita, attualmente il numero di 9 giocatori formati nel vivaio di un altro club nazionale lascia dormire sonni tranquilli agli uomini mercato degli emiliani.

Altri elementi della rosa: contando che il regolamento prevede una rosa di 25 di cui 4 formati nel vivaio del club, elemento quest'ultimo totalmente assente per il Bologna, la situazione è chiara. Gli emiliani, con questa rosa cristallizzata, possono inserire un giocatore per ogni cessione fatta. Donsah è in Belgio per le visite col Brugge? Può essere inserito in rosa uno al suo posto, e via discorrendo.

Under 22:: sono i giocatori da non contare nel computo dei 25 in rosa. Di questi, però, non solo i baby dal settore giovanile ma anche rinforzi presi in estate (Tomiyasu e Schouten, oltre a Skov Olsen) e riscatti pesanti e titolari come Orsolini.