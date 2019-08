Mercato e rose da 25 - Brescia, Cellino può regalarsi almeno 5 rinforzi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mercato e rose da 25: entro l'inizio del campionato, ogni squadra di Serie A deve presentare una lista formata al massimo da 25 calciatori. E le regole sulla composizione incideranno inevitabilmente sulle scelte in sede di mercato: squadra per squadra, analizziamo la rosa attuale e quella ipotizzabile per la prossima stagione. Al netto, ça va sans dire, di futuri affari.

Come funziona -

Venticinque è il numero massimo: le squadre possono presentare anche liste più corte. Per arrivare a quel numero, però, 4 calciatori devono essere formati in Italia (tesserati per un club italiano per 3 anni fra i 15 e i 21) e 4 formati nel club (tesserati, nello stesso periodo, per la società di appartenenza per lo stesso periodo). Per questi ultimi, parte dei tre anni può anche essere stata trascorsa in prestito presso un altro club. Sono esclusi dalla lista gli under 22, vale a dire i calciatori nati dall'1 gennaio 1997 in poi.

Brescia 2019-2020 - 17 giocatori + 7 Under 22

Giocatori formati nel vivaio del club: Leonardo Morosini

Giocatori formati nel vivaio di altro club nazionale: Enrico Alfonso, Lorenzo Andrenacci, Daniele Gastadello, Bruno Martella, Stefano Sabelli, Dimitri Bisoli, Emanuele Ndoj, Daniele Dessena, Luca Tremolada, Alfredo Donnarumma, Ernesto Torregrossa

Altri elementi della rosa: Jesse Jeronen, Jhon Chancellor, Felipe Curcio, Ales Mateju, Jaromir Zmrhal

Under 22: Alessandro Semprini, Andrea Cistana, Massimiliano Mangraviti, Sandro Tonali, Mattia Viviani, Nikolas Spalek, Florian Ayé

Giocatori formati nel vivaio del club: Morosini oro di Brescia. Il ritorno del figliol prodigo consente alle Rondinelle di occupare uno solo dei quattro slot per giocatori formati in casa. Non è moltissimo, ma ci si accontenta.

Giocatori formati nel vivaio di altro club nazionale: c'è abbondanza, i quattro posti disponibili sono (come accade per quasi tutti i club di A) sfruttati appieno.

Altri elementi della rosa: qui c'è spazio, tanto spazio per nuovi arrivi. Al momento, il Brescia può presentare una lista da 22 giocatori, grazie appunto a Morosini. Dato che per ora gli elementi "over" in prima squadra sono 17, Cellino & Co, rosa attuale alla mano, possono così portare a casa ben cinque acquisti senza doversi preoccupare di eventuali nuove cessioni.

Under 22: Cistana, Spalek, Ayé e soprattutto Tonali (se rimarrà come pare) sono giocatori che Corini può considerare per avere a disposizione una squadra più allungata. Ricordiamo infatti che gli Under 22, non essendo necessario che vengano inseriti in lista, rappresentano una risorsa soprattutto da questo punto di vista.