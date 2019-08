Mercato e rose da 25 - Cagliari, non solo Faragò: sfoltire è un obbligo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mercato e rose da 25: entro l'inizio del campionato, ogni squadra di Serie A deve presentare una lista formata al massimo da 25 calciatori. E le regole sulla composizione incideranno inevitabilmente sulle scelte in sede di mercato: squadra per squadra, analizziamo la rosa attuale e quella ipotizzabile per la prossima stagione. Al netto, ça va sans dire, di futuri affari.

Come funziona -

Venticinque è il numero massimo: le squadre possono presentare anche liste più corte. Per arrivare a quel numero, però, 4 calciatori devono essere formati in Italia (tesserati per un club italiano per 3 anni fra i 15 e i 21) e 4 formati nel club (tesserati, nello stesso periodo, per la società di appartenenza per lo stesso periodo). Per questi ultimi, parte dei tre anni può anche essere stata trascorsa in prestito presso un altro club. Sono esclusi dalla lista gli under 22, vale a dire i calciatori nati dall'1 gennaio 1997 in poi.

Cagliari 2019-2020 - 27 giocatori + 5 Under 22

Giocatori formati nel vivaio del club: Simone Aresti, Alessandro Deiola, Daniele Ragatzu

Giocatori formati nel vivaio di altro club nazionale: Alessio Cragno, Luca Ceppitelli, Fabio Pisacane, Federico Mattiello, Fabrizio Cacciatore, Luca Cigarini, Paolo Faragò, Radja Nainggolan, Leonardo Pavoletti, Alberto Cerri

Altri elementi della rosa: Rafael, Ragnar Klavan, Marko Pajac, Charalampos Lykogiannis, Christian Oliva, Filip Bradaric, Nahitan Nandez, Lucas Castro, Marko Rog, Artur Ionita, Joao Pedro, Diego Farias, Valter Birsa, Kiril Despodov

Under 22: Kwang-song Han, Simone Pinna, Santiago Colombatto, Filippo Romagna, Sebastian Waukiewicz

Giocatori formati nel vivaio del club: Sono tre i giocatori formati nel vivaio del club sardo, di cui di fatto nessuno è titolare. Riflessioni in corso ma Aresti è il terzo portiere, Deiola può restare come ricambio in mezzo.

Giocatori formati nel vivaio di altro club nazionale: Dorme sonni tranquilli il Cagliari a riguardo. Una schiera importante e praticamente fatta di quasi tutti titolari quella dei sardi, da Nainggolan a Pavoletti fino a Cragno e Cigarini.

Altri elementi della rosa: Di fatto il Cagliari dovrà far partire tre giocatori tra i quattordici che rientrano in questa lista e i dieci formati nel vivaio di altro club nazionale per arrivare a una rosa di ventiquattro (più gli Under). Gli indiziati sono molti: Bradaric, Farias, Despodov, Faragò, Ionita su tutti. Qualora Giulini e Carli volessero prendere un nuovo giocatore (Simeone o Defrel), allora le partenze dovrebbero chiaramente salire a quattro.

Under 22: Solo Romagna, possibile partente peraltro, rientra tra i giocatori considerati nella rotazione della formazione titolare di Maran. Una rosa corta, perché tra i baby e i giocatori formati nel vivaio del club ci sono pochi ricambi.