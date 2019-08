Mercato e rose da 25 - Lecce, servono tre addii. O quattro, per acquistare

© foto di Stefano Di Bella

Mercato e rose da 25: entro l'inizio del campionato, ogni squadra di Serie A deve presentare una lista formata al massimo da 25 calciatori. E le regole sulla composizione incideranno inevitabilmente sulle scelte in sede di mercato: squadra per squadra, analizziamo la rosa attuale e quella ipotizzabile per la prossima stagione. Al netto, ça va sans dire, di futuri affari.

Come funziona -

Venticinque è il numero massimo: le squadre possono presentare anche liste più corte. Per arrivare a quel numero, però, 4 calciatori devono essere formati in Italia (tesserati per un club italiano per 3 anni fra i 15 e i 21) e 4 formati nel club (tesserati, nello stesso periodo, per la società di appartenenza per lo stesso periodo). Per questi ultimi, parte dei tre anni può anche essere stata trascorsa in prestito presso un altro club. Sono esclusi dalla lista gli under 22, vale a dire i calciatori nati dall'1 gennaio 1997 in poi.

Lecce 2019-2020 - 26 giocatori + 6 Under 22

Giocatori formati nel vivaio del club: Filippo Falco, Marco Bleve

Giocatori formati nel vivaio di altro club nazionale: Mauro Vigorito, Fabio Lucioni, Biagio Meccariello, Luca Rossettini, Francesco Cosenza, Davide Riccardi, Cristian Dell'Orco, Marco Calderoni, Riccardo Fiamozzi, Jacopo Petriccione, Andrea Tabanelli, Marco Mancosu, Gianluca Lapadula, Andrea La Mantia, Stefano Pettinari, Andrea Saraniti, Andrea Rispoli

Altri elementi della rosa: Gabriel, Romario Benzar, Yehven Shakhov, Panagiotis Tachtsidis, Zan Mejer, Radoslav Tsonev, Thom Haye

Under 22: Gianmarco Chironi, Luka Dumancic, Antonino Gallo, Brayan Vera, Simone Lo Faso, Edgaras Dubickas

Giocatori formati nel vivaio del club: due nomi per Liverani. Rispetto ad altre società, il Lecce lavora tutto sommato bene da questo punto di vista. I quattro slot, in fin dei conti, restano una chimera per tutte le squadre di A: almeno, i salentini possono arrivare a 23 calciatori.

Giocatori formati nel vivaio di altro club nazionale: tanti, definire soddisfatto il requisito dei quattro posti a disposizione è quasi un eufemismo. Al punto che anche qui, come in altre situazioni, possiamo immaginare che l'operazione di sfoltimento (necessarie tre cessioni dopo l'arrivo di Rispoli) possa avvenire proprio in queste fila.

Altri elementi della rosa: sono sette, molti meno del limite di diciassette. Per acquistarne altri, però, come dicevamo servirà anzitutto muoversi in uscita.

Under 22: sei giocatori. Apparentemente, più alternative che giocatori da formazione tipo. Ma, come sempre, molto utili per "allungare" la rosa a disposizione del tecnico.