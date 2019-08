Mercato e rose da 25 - Napoli, i prossimi acquisti devono essere "italiani"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mercato e rose da 25: entro l'inizio del campionato, ogni squadra di Serie A deve presentare una lista formata al massimo da 25 calciatori. E le regole sulla composizione incideranno inevitabilmente sulle scelte in sede di mercato: squadra per squadra, analizziamo la rosa attuale e quella ipotizzabile per la prossima stagione. Al netto, ça va sans dire, di futuri affari.

Come funziona -

Venticinque è il numero massimo: le squadre possono presentare anche liste più corte. Per arrivare a quel numero, però, 4 calciatori devono essere formati in Italia (tesserati per un club italiano per 3 anni fra i 15 e i 21) e 4 formati nel club (tesserati, nello stesso periodo, per la società di appartenenza per lo stesso periodo). Per questi ultimi, parte dei tre anni può anche essere stata trascorsa in prestito presso un altro club. Sono esclusi dalla lista gli under 22, vale a dire i calciatori nati dall'1 gennaio 1997 in poi.

Napoli 2019-2020 - 24 giocatori + 3 Under 22

Giocatori formati nel vivaio del club: Lorenzo Insigne, Sebastiano Luperto

Giocatori formati nel vivaio di altro club nazionale: Lorenzo Tonelli, Elseid Hysaj, Giovanni Di Lorenzo, Piotr Zielinski, Simone Verdi, Amato Ciciretti

Altri elementi della rosa: Orestis Karnezis, David Ospina, Kalidou Koulibaly, Nikola Maksimovic, Konstantinos Manolas, Vlad Chiriches, Faouzi Ghoulam, Mario Rui, Kevin Malcuit, Allan, Fabian Ruiz, Zinedine Machach, Amin Younes, José Callejon, Dries Mertens, Arkadiusz Milik

Under 22: Alex Meret, Eljif Elmas, Gianluca Gaetano

Giocatori formati nel vivaio del club: Luperto fa compagnia a Insigne. Molto stimato da Ancelotti, il difensore, oltre a rappresentare a livello tecnico una valida alternativa, consente al club azzurro di avere in teoria una lista da 23 elementi. Limitata, come vedremo, dai pochi calciatori cresciuti in Italia.

Giocatori formati nel vivaio di altro club nazionale: il problema, forse a sorpresa, è qui. Perché, con Verdi al Torino, Ciciretti e Tonelli in partenza, il Napoli rischia di non arrivare neanche ai quattro calciatori cresciuti in Italia e quindi di presentare una rosa "accorciata". Dovesse partire anche Hysaj, sarebbero adirittura soltanto due (Zielinski e Di Lorenzo) i giocatori della prima squadre formati nel nostro Paese. Facendo scendere a 21 elementi la lista da presentare. Ecco perché, al netto di Lozano, volendo provare a indovinare i successivi rinforzi, immaginiamo calciatori cresciuti in Italia. Un nome? Per esempio, Mauro Icardi è un calciatore formato in Italia. La buttiamo lì.

Altri elementi della rosa: non c'è movimento da fare. A oggi, detto tutto quanto procede, il Napoli potrebbe acquistare un giocatore cresciuto all'estero anche senza operare in uscita. E infatti a breve annuncerà Lozano. Poi, dovesse cercare altri acquisti "esteri", dovrebbe cedere (Machach? Younes?). Ma, come dicevamo, la priorità dovrebbe essere data all'Italia.

Under 22: il portiere titolare, e non è poco. Poi il nuovo arrivo Elmas e il talentino Gaetano: mica male.