Mercato e rose da 25 - Parma, il fallimento riduce la rosa. Sei in partenza

Mercato e rose da 25: entro l'inizio del campionato, ogni squadra di Serie A deve presentare una lista formata al massimo da 25 calciatori. E le regole sulla composizione incideranno inevitabilmente sulle scelte in sede di mercato: squadra per squadra, analizziamo la rosa attuale e quella ipotizzabile per la prossima stagione. Al netto, ça va sans dire, di futuri affari.

Come funziona -

Venticinque è il numero massimo: le squadre possono presentare anche liste più corte. Per arrivare a quel numero, però, 4 calciatori devono essere formati in Italia (tesserati per un club italiano per 3 anni fra i 15 e i 21) e 4 formati nel club (tesserati, nello stesso periodo, per la società di appartenenza per lo stesso periodo). Per questi ultimi, parte dei tre anni può anche essere stata trascorsa in prestito presso un altro club. Sono esclusi dalla lista gli under 22, vale a dire i calciatori nati dall'1 gennaio 1997 in poi.

Parma 2019-2020 - 27 giocatori + 5 Under 22

Giocatori formati nel vivaio di altro club nazionale: Luigi Sepe, Simone Colombi, Riccardo Gagliolo, Kastriot Dermaku, Marcello Gazzola, Giacomo Ricci, Simone Iacoponi, Matteo Scozzarella, Alberto Grassi, Gaston Brugman, José Machin, Antonino Barillà, Luca Rigoni, Luigi Scaglia, Lorenzo Simonetti, Gianni Munari, Yves Baraye, Luca Siligardi, Roberto Inglese, Mattia Sprocati, Fabio Ceravolo

Altri elementi della rosa: Bruno Alves, Vincent Laurini, Hernani, Juraj Kucka, Gervinho, Andreas Cornelius

Under 22: Andrea Adorante, Fabrizio Alastra, Alessandro Minelli, Dejan Kulusevski, Yann Karamoh.

Giocatori formati nel vivaio del club: Teoricamente Gazzola e Sprocati dovevano rientrare in questa lista ma la scorsa stagione la Lega non li ha considerati validi: il giocatore deve esser cresciuto nel vivaio dello stesso club dove gioca e la Lega ha considerato quel Parma fallito, dunque due società diverse senza continuità sportiva e amministrativa.

Giocatori formati nel vivaio di altro club nazionale: Qui la lista è ben più che lunga, fin troppo. Faggiano è obbligato ad almeno sei cessioni tra questi giocatori. Gli indiziati: Ricci, Machin, Scaglia, Simonetti, Munari, Baraye, Sprocati, Ceravolo.

Altri elementi della rosa: Sette nomi, quasi tutti titolari del Parma. Nessuno partirà, tutti giocheranno.

Under 22: In estate Faggiano ha pensato ad allungare la rosa dei giovani del Parma. Adorante e Karamoh dall'Inter, Kulusevski dall'Atalanta, tutti ragazzi che entreranno nella rotazione della formazione di D'Aversa.