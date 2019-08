Mercato e rose da 25 - Roma, almeno 3 arrivi possibili. Ipotesi raddoppio

© foto di Insidefoto/Image Sport

Mercato e rose da 25: entro l'inizio del campionato, ogni squadra di Serie A deve presentare una lista formata al massimo da 25 calciatori. E le regole sulla composizione incideranno inevitabilmente sulle scelte in sede di mercato: squadra per squadra, analizziamo la rosa attuale e quella ipotizzabile per la prossima stagione. Al netto, ça va sans dire, di futuri affari.

Come funziona -

Venticinque è il numero massimo: le squadre possono presentare anche liste più corte. Per arrivare a quel numero, però, 4 calciatori devono essere formati in Italia (tesserati per un club italiano per 3 anni fra i 15 e i 21) e 4 formati nel club (tesserati, nello stesso periodo, per la società di appartenenza per lo stesso periodo). Per questi ultimi, parte dei tre anni può anche essere stata trascorsa in prestito presso un altro club. Sono esclusi dalla lista gli under 22, vale a dire i calciatori nati dall'1 gennaio 1997 in poi.

Roma 2019-2020 - 20 giocatori + 7 Under 22

Giocatori formati nel vivaio del club: Alessandro Florenzi, Lorenzo Pellegrini

Giocatori formati nel vivaio di altro club nazionale: Antonio Mirante, Gianluca Mancini, Leonardo Spinazzola, Davide Santon, Bryan Cristante, Gregoire Defrel

Altri elementi della rosa: Pau Lopez, Robin Olsen, Juan Jesus, Federico Fazio, Aleksandar Kolarov, Maxime Gonalons, Jordan Veretout, Javier Pastore, Diego Perotti, Edin Dzeko, Steven Nzonzi, Patrik Schick

Under 22: Daniel Fuzato, Amadou Diawara, Nicolò Zaniolo, Ante Coric, Justin Kluivert, Cengiz Under, Mirko Antonucci

Giocatori formati nel vivaio del club: anno zero dopo De Rossi. La Roma, comunque, può sorridere: pochissime squadre in Serie A possono vantare due titolari provenienti dal proprio vivaio. La lista, di conseguenza, può arrivare tranquillamente a 23 elementi.

Giocatori formati nel vivaio di altro club nazionale: anche da questo punto di vista, i capitolini lavorano con attenzione. Sei giocatori, i quattro slot ben occupati; nota di cronaca, potrebbe partire Defrel.

Altri elementi della rosa: sono dodici. Gli acquisti possibili sarebbero cinque, si riducono a tre per il discorso legato ai giovani formati nel vivaio Roma. Ma non sono comunque pochi. E con le cessioni (oltre all'attaccante francese, in partenza anche Olsen, Nzonzi e Gonalons), Petrachi può cambiare volto alla sua squadra.

Under 22: Diawara, Zaniolo, Kluivert e Under. Tutti giovanissimi, tutti sicuramente spendibili per una formazione titolare.