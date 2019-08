Mercato e rose da 25 - Samp, il vivaio piange. C'è spazio per gli acquisti

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mercato e rose da 25: entro l'inizio del campionato, ogni squadra di Serie A deve presentare una lista formata al massimo da 25 calciatori. E le regole sulla composizione incideranno inevitabilmente sulle scelte in sede di mercato: squadra per squadra, analizziamo la rosa attuale e quella ipotizzabile per la prossima stagione. Al netto, ça va sans dire, di futuri affari.

Come funziona -

Venticinque è il numero massimo: le squadre possono presentare anche liste più corte. Per arrivare a quel numero, però, 4 calciatori devono essere formati in Italia (tesserati per un club italiano per 3 anni fra i 15 e i 21) e 4 formati nel club (tesserati, nello stesso periodo, per la società di appartenenza per lo stesso periodo). Per questi ultimi, parte dei tre anni può anche essere stata trascorsa in prestito presso un altro club. Sono esclusi dalla lista gli under 22, vale a dire i calciatori nati dall'1 gennaio 1997 in poi.

Sampdoria 2019-2020 - 20 giocatori + 8 Under 22

Giocatori formati nel vivaio del club: Wladimiro Falcone, Gabriele Rolando

Giocatori formati nel vivaio di altro club nazionale: Alex Ferrari, Vasco Regini, Nicola Murru, Tommaso Augello, Leonardo Capezzi, Jakub Jankto, Gianluca Caprari, Fabio Quagliarella, Manolo Gabbiadini

Altri elementi della rosa: Jeison Murillo, Omar Colley, Bartosz Bereszynski, Jacopo Sala, Albin Ekdal, Karol Linetty, Morten Thorsby, Edgar Barreto, Gaston Ramirez

Under 22: Emil Audero, Julian Chabot, Fabio Depaoli, Marco Pompetti, Ronaldo Vieira, Gonzalo Maroni, Federico Bonazzoli, Mehdi Leris.

Giocatori formati nel vivaio del club: La cantera della Sampdoria fatica a sfornare talenti? La risposta è negli unici due nomi presenti nella lista dei disponibili per Eusebio Di Francesco. Wladimiro Falcone e Gabriele Rolando.

Giocatori formati nel vivaio di altro club nazionale: La Sampdoria ha la possibilità di prendere ancora tre giocatori più due in giro formati nel suo vivaio. Dunque, per ogni addio, un altro innesto ulteriore. Di questa lista, in partenza ci sono sulla carta Regini e Capezzi.

Altri elementi della rosa: La Samp può comprare e dopo la partenza di Praet, nel novero dei giocatori presi all'estero, sono con le valigie in mano Bereszynski o Sala, poi Ramirez.

Under 22: Una rosa di titolare o giovani che va a dare ossigeno a Eusebio Di Francesco. Osti e Pecini hanno pensato, in estate, a costruire una rosa giovane: in questa lista infatti figurano Audero, riscattato, poi Chabot, Depaoli, Maroni e Leris tutti arrivati in questi ultimi mesi.