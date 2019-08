Mercato e rose da 25 - Torino, Cairo ha 4 colpi in canna. Due dal vivaio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mercato e rose da 25: entro l'inizio del campionato, ogni squadra di Serie A deve presentare una lista formata al massimo da 25 calciatori. E le regole sulla composizione incideranno inevitabilmente sulle scelte in sede di mercato: squadra per squadra, analizziamo la rosa attuale e quella ipotizzabile per la prossima stagione. Al netto, ça va sans dire, di futuri affari.

Come funziona -

Venticinque è il numero massimo: le squadre possono presentare anche liste più corte. Per arrivare a quel numero, però, 4 calciatori devono essere formati in Italia (tesserati per un club italiano per 3 anni fra i 15 e i 21) e 4 formati nel club (tesserati, nello stesso periodo, per la società di appartenenza per lo stesso periodo). Per questi ultimi, parte dei tre anni può anche essere stata trascorsa in prestito presso un altro club. Sono esclusi dalla lista gli under 22, vale a dire i calciatori nati dall'1 gennaio 1997 in poi.

Torino 2019-2020 - 19 giocatori + 7 Under 22

Giocatori formati nel vivaio del club: Kevin Bonifazi, Vittorio Parigini

Giocatori formati nel vivaio di altro club nazionale: Salvatore Sirigu, Antonio Rosati, Armando Izzo, Lorenzo De Silvestri, Daniele Baselli, Andrea Belotti, Simone Zaza

Altri elementi della rosa: Nicholas N’Koulou, Koffi Djidji, Cristian Ansaldi, Ola Aina, Soualiho Meité, Tomas Rincon, Sasa Lukic, Samuel Gustafson, Alex Berenguer, Iago Falque

Under 22: Lyanco, Bremer, Alessandro Buongiorno, Wilfried Stephane Singo, Jacopo Segre, Simone Edera, Vincenzo Millico

Giocatori formati nel vivaio del club: Bonifazi e Parigini, gioiellini che alla corte di Mazzarri possono brillare. Il difensore si è già imposto in Serie A, l'esterno offensivo è combattuto tra il rinnovo e le sirene di mercato. Con loro due, rosa a 23 possibile.

Giocatori formati nel vivaio di altro club nazionale: sette giocatori, più dei quattro necessari come minimo. Aspettando Verdi, con cui saranno otto.

Altri elementi della rosa: arriviamo a fare i conti e tirare le somme. Coi dieci calciatori formati all'estero, in attesa di eventuali ulteriori cessioni, Cairo potrebbe regalare al proprio allenatore quattro rinforzi.

Under 22: soprattutto Lyanco e/o Bremer, pronti a contendersi un posto in difesa. I granata puntano forte sul giovanissimo Millico. Ed Edera ha grandi potenzialità. Dai giovanissimi, per ampliare la squadra, può arrivare un aiutino, tutto sommato. ma per l'undici tipo Mazzarri non dovrebbe pescare da queste parti.