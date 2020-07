Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 1° luglio

vedi letture

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più impor

MILAN, SI PUNTA ALL'ACQUISTO DI REBIC. INTER-LAZIO, SFIDA PER KUMBULLA. HAKIMI HA FIRMATO, MA L'UFFICIALITÀ ARRIVERÀ SOLTANTO A FINE STAGIONE. NAPOLI, INCONTRO DE LAURENTIIS-OSIMHEN. GLI AZZURRI MONITORANO ANCHE UNDER. JUVE, DAL BASILEA ARRIVA HAJDARI. ROMA, ZANIOLO NON È INCEDIBILE. BRESCIA-BALOTELLI, PROSEGUE LA BATTAGLIA. SMALLING E SANCHEZ RIMANGONO IN SERIE A FINO AL TERMINE DEL CAMPIONATO.

MILAN

Da un prestito ad un trasferimento a titolo definitivo. E' questa l'intenzione del Milan in merito alla posizione contrattuale di Ante Rebic. Come riporta La Gazzetta dello Sport il club rossonero ha palesato all'Eintracht Francoforte e all'entourage del calciatore la volontà di acquistare il cartellino a titolo definitivo prima della naturale scadenza del prestito biennale pattuito la scorsa estate.

INTER

Si profila un vero e proprio testa a testa fra Lazio e Inter per Marash Kumbulla, difensore dell'Hellas Verona. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, il giorno dopo l'offensiva dei capitolini l'entourage del calciatore albanese ha incontrato a Milano il ds dei nerazzurri Piero Ausilio. Un contatto, questo, definito dal quotidiano come "informale", utile a fare il punto della situazione e ribadire l'interesse dell'Inter.

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Manchester United ha reso noto il rinnovo del prestito di Alexis Sanchez fino al termine della stagione di Serie A. Il cileno resterà a disposizione di Antonio Conte con tutta probabilità almeno fino al match contro il Getafe, poi si vedrà. Il giocatore vorrebbe restare in nerazzurro anche la prossima stagione ed entro fine mese l'Inter parlerà con il Manchester United per trovare un'intesa. A riportarlo è FcInterNews.it.

Una full immersion milanese di circa otto ore, per muovere i primi passi verso il futuro, prendere confidenza con la nuova città, sbrigare la routine dei test fisici e firmare il contratto che di fatto gli cambierà la carriera, portandolo nell’olimpo dei top player. Achraf Hakimi - come raccontato nelle scorse ore - è diventato un nuovo giocatore dell’Inter. La firma sul quinquennale da 5 milioni netti a stagione è arrivata nel tardo pomeriggio, intorno alle 18.30, in un hotel del centro di Milano dove il giocatore, il suo agente e l’intermediario dell’operazione hanno incontrato il ds Ausilio e l’avvocato del club Angelo Capellini. Hakimi e famiglia sono poi rientrati a Madrid in serata: ora vacanze meritate, poi il giocatore aspetterà una chiamata dall’Inter per tornare in Italia e cominciare gli allenamenti. L'affare, dunque, è andato in porto - sottolinea La Gazzetta dello Sport - anche se l’ufficialità arriverà soltanto a campionato finito. O forse addirittura a fine stagione.

JUVENTUS

Secondo le ultime indiscrezioni di Sky Sport, la Juventus avrebbe chiuso per un altro scambio tra giovani giocatori. I bianconeri infatti avrebbero preso dal Basilea Albian Hajdari, classe 2003, centrale difensivo svizzero già nel giro della nazionale U17 e ceduto alla squadra svizzera Kaly Sene. E' un affare da circa 4 milioni di euro per i quali mancano soltanto le ufficialità.

NAPOLI

L'incontro c'è stato, a Capri, tra Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, e Victor Osimhen, per il possibile passaggio dell'attaccante del Lille al club azzurro. Secondo quanto riportato da CalcioNapoli24.it ci sono sensazioni positive per la possibile buona riuscita della trattativa, ma il giocatore si è preso altro tempo per riflettere, prima di comunicare la sua decisione definitiva.

Non c'è solo Osimhen nella testa degli uomini mercato del Napoli per l'attacco. Al centro dell'attenzione, come riporta La Gazzetta dello Sport, c'è anche Cengiz Under della Roma.

Non c'è solo Cengiz Under della Roma fra le ipotesi di mercato del Napoli per la sostituzione di José Maria Callejon che saluterà il club azzurro a fine stagione per scadenza contrattuale. Sono altri due, stando al Corriere dello Sport, gli altri profili che interessano il ds Cristian Giuntoli. Il primo e considerato prioritario per gli azzurri è Federico Bernadeschi, esterno della Juventus, che potrebbe approdare in Campania nell'ambito di uno scambio con Arkadiusz Milik. Il secondo, invece, è quello Josip Ilicic.

Potrebbe continuare a giocare in Campania, seppur con una maglia diversa, Gaetano Letizia, terzino sinistro appena tornato in Serie A con la maglia del Benevento. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, sul giocatore ci sarebbe stato un sondaggio del Napoli

ROMA

Il passivo di bilancio a tre cifre e la qualificazione alla prossima Champions League quasi sfumata imporranno alla Roma decisioni importanti. Alcune pesantissime. Una di queste potrebbe riguardare Nicolò Zaniolo che a pochi giorni dal suo ritorno in campo ha visto il suo status di "incedibile" decadere. Come scrive il Corriere dello Sport, infatti, di fronte a un'offerta da 60/70 milioni di euro anche il 22 giallorosso potrà lasciare la Roma nonostante un addio dopo mesi di stop causa infortunio non sarebbe comunque la scelta migliore in termini di mera valutazione del cartellino.

BRESCIA

Si aggiunge un nuovo capitolo alla querelle in seno al Brescia fra il presidente Massimo Cellino e Mario Balotelli. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, il numero uno delle Rondinelle il 29 giugno avrebbe notificato l'utilizzo della clausola rescissoria in caso di retrocessione presente nel contratto siglato la scorsa estate con l'attaccante. Balotelli, poi, nella giornata di ieri ha contestato ufficialmente tale notifica per "mancanza di presupposti", ovvero la retrocessione aritmetica del club lombardo.

BOLOGNA

Arturo Calabresi torna al Bologna dopo la stagione passata in Ligue 1 all'Amiens. Il giocatore ha disputato 25 presenze con un gol nel club francese, che però non ha deciso di utilizzare il diritto di riscatto interrompendo l'avventura del difensore in Francia. Ecco il comunicato via Twitter:

BAYERN MONACO, VISITE MEDICHE PER SANÈ. UFFICIALE L'ARRIVO DI KOUASSI. SCOPPIA IL CASO GRIEZMANN A BARCELLONA. LIVERPOOL, SALAH ALLONTANA LE VOCI DI MERCATO. MANCHESTER CITY, OCCHI SU KOULIBALY. UNITED, PER SANCHO NON PIU' DI 50 MILIONI.

BAYERN MONACO

Dopo quattro anni Leroy Sane è pronto per tornare in Bundesliga. L'attaccante tedesco è atterrato in a Monaco di Baviera da pochi minuti, le prossime ore saranno decisive per la firma con il Bayern Monaco. Prima i test medici, poi l'accordo con il club tedesco: Sané è pronto a ornare in patria dopo 135 partite e 39 gol con la maglia del Manchester City.

Il Bayern Monaco, attraverso i propri canali ufficiali, ha annunciato l'ingaggio di Tanguy Kouassi. Il difensore francese, 18 anni, si è svincolato dal Paris Saint-Germain e ha firmato un contratto fino al 2024 con i campioni di Germania.

MANCHESTER CITY

Una volta finalizzata la cessione di Sane, spiega il Daily Star, il City farà irruzione sul mercato alla ricerca di un nuovo difensore centrale e l'obiettivo numero 1 sarebbe Kalidou Koulibaly.

BARCELLONA

A Barcellona è scoppiato il caso Griezmann. L'attaccante francese, pezzo pregiato dell'ultimo mercato estivo e strappato a suon di milioni all'Atletico Madrid, è rimasto in panchina nella sfida contro la sua ex squadra per 90', facendo il suo ingresso in campo solo nel recupero

ARSENAL

Rinnovo di contratto per Bukayo Saka. Come annuncia il club con un comunicato sul proprio sito ufficiale, l’esterno ha firmato un prolungamento di contratto con l’Arsenal.

LIVERPOOL

Novantadue reti in 145 partite disputate con la maglia del Liverpool. Mohamed Salah è stato uno degli artefici del titolo conquistato dai ragazzi di Jurgen Klopp, quella Premier conquistata dopo 30 anni e arrivata dodici mesi dopo un altro grande trionfo, quello in Champions League. L'egiziano ha raccontato le sue sensazioni a BeIN Sports, allontanando anche alcune voci di mercato.

MANCHESTER UNITED

Continua a tenere banco in casa Manchester United la vicenda legata a Jordon Sancho. L’esterno d'attacco del Borussia Dortmund piace molto ai Red Devils per la prossima stagione e potrebbe essere una calda pista di mercato per questa estate. Tuttavia, secondo quanto riporta Sky Sports UK, gli inglesi non sarebbero disposti a pagare più di 50 milioni di sterline per il giocatore mentre i gialloblu della Ruhr vorrebbero un’offerta minima di 100 milioni.

TOTTENHAM

Il manager del Tottenham José Mourinho ha parlato in conferenza del rinnovo possibile di Dier: "Il presidente mi dice che vuole che Eric firmi un nuovo di contratto ed Eric mi dice che qui è più che felice, anzi è più che felice della sua situazione. Spero che possano trovare un accordo, perché sto portando la squadra in una certa direzione".

Prosegue la corte del Tottenham per Pierre-Emile Hojbjerg. Secondo quanto riporta il Telegraph, filtrerebbe ottimismo nell’ambiente degli Spurs per arrivare al centrocampista danese del Southampton. Prima dovranno essere messe appunto alcune cessioni per poter poi procedere con il mercato in entrata.