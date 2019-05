Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 1° maggio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

RUBEN DIAS E RABIOT, LA JUVE FA SUL SERIO E MONITORA ANCHE ACERBI-SAVIC. INTER SU CORREA, NAPOLI IN POLE PER DE PAUL. IDEA VAN BOMMEL PER LA PANCHINA DEL MILAN, SENESI PER LA ROMA. POSSIBILE RITORNO IN ITALIA PER MUSTAFI

Juventus

Toni Kroos e Casemiro potrebbero lasciare il Real Madrid in estate e la Juventus è pronta a sferrare l'attacco qualora si aprisse uno spiraglio. Secondo quanto riportato da Tuttosport, ci sono molti intrecci di mercato tra i due club, visto che sono diversi i giocatori seguiti da entrambi. Nel caso in cui i Blancos dovessero spuntarla su Ndombele o su Pogba ecco che Paratici potrebbe "accontentarsi" di uno tra il tedesco e il brasiliano.

Torna di moda il nome di Adrien Rabiot per la Juventus. Il centrocampista a giugno lascerà il Paris Saint Germain a parametro zero, visto che non ha rinnovato il suo contratto, e dato che la trattativa con il Barcellona non si è concretizzata al momento i bianconeri sembrano essere in vantaggio. Contatti quotidiani tra Fabio Paratici e la madre-agente del francese e tutto lascia pensare che stia crescendo l'ottimismo, visto che tutti gli incontri o le telefonate sono stati positivi. La Juve dovrà comunque battere la concorrenza di Real Madrid e Tottenham, pronte a farsi avanti nelle prossime settimane. A riportarlo è Tuttosport.

Dal Portogallo sono sicuri: la Juventus ha in mano Ruben Dias, difensore ventunenne del Benfica. Secondo quanto riportato da Tuttosport, non ci sono ancora conferme in merito, visto che alla Juve piace ma non sarebbe il primo nome in cima alla lista per rinforzare il pacchetto arretrato.

Francesco Acerbi, arrivato la scorsa estate alla Lazio dal Sassuolo, è uno dei nuovi leader della squadra di Simone Inzaghi e sicuramente anche il miglior acquisto dell'ultima sessione estiva di calciomercato. In poco tempo si è imposto al centro del gioco e dello spogliatoio laziale e proprio per questo ha già attirato nuovi occhi interessati. A Marassi, nel match contro la Sampdoria, sugli spalti era presente anche il ds della Juventus. I bianconeri dovranno resettare e rifondare mezza difesa e sono a caccia di giocatori esperti da inserire in una rosa compatta e di alta qualità. A riportarlo è il Corriere dello Sport.

La Juventus non molla la presa su Stefan Savic. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Fabio Paratici ha incontrati i rappresentanti del montenegrino a Firenze dove ha assistito alla sfida di lunedì tra la Fiorentina e il Sassuolo, e ha sondato il terreno. Possibile che il giocatore chieda la cessione ma anche se il suo contratto è in scadenza nel 2020 l'Atletico Madrid chiede circa 40 milioni di euro.

Inter

L'Inter torna sulle tracce di Joaquin Correa. L'ottima stagione con la maglia della Lazio dell'argentino, già seguito in passato dai nerazzurri, avrebbe riacceso l'attenzione di Marotta e Ausilio nei suoi confronti. Primi contatti, riporta fcinternews.it, con il suo agente, Alessandro Lucci, per capire la fattibilità dell'operazione.

Asta internazionale in arrivo per Bruno Guimaraes, centrocampista dell'Atletico Paranaense. Secondo il quotidiano portoghese A Bola, infatti, sul giocatore classe 1997 sono pronte a piombare ben dieci squadre, dallo Shakthar Donetsk fino al Chelsea, passando per club italiani come Juventus, Inter e Napoli, oltre a Benfica, Porto, Ajax, PSG e Lille. Guimaraes è arrivato all'Atletico Paranaense nel 2017 e vanta otto gol in 69 presenze con la prima squadra.

Milan

Mark Van Bommel il nome nuovo per la panchina del Milan. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l'attuale allenatore del PSV ha incantato in Olanda e vorrebbe tornare in rossonero. Tanti i punti a favore dell'ex centrocampista che sa trattare con i giovani, conosce l'ambiente e costa poco, molto meno di Sarri e Pochettino. Raiola è il suo agente e anche questo potrebbe favorire le discussioni tra le parti.

Il Milan studia Yacine Brahimi. Lo ha fatto a marzo, lo ha fatto anche in occasione della gara contro il Rio Ave. Secondo quanto raccolto da TMW, un uomo dei rossoneri era infatti presente alla sfida di campionato contro il Porto per studiare il giocatore in scadenza di contratto in estate. Su Brahimi ci sono anche club di Premier League, in Italia lo ha sondato la Lazio. Il giocatore chiede un ingaggio di oltre 2 milioni a stagione.

Gianfranco Zola, secondo al Chelsea di Maurizio Sarri, ha parlato a La Gazzetta dello Sport di Nicolò Barella e della decisione, del centrocampista, di rimanere in Sardegna per necessità personali. "Quanto è stato vicino? Tanto. È forte ed è sempre piaciuto a Sarri. Poi le cose sono saltate". Sul mediano della nazionale ci sono Inter e Napoli.

Shkodran Mustafi dovrebbe lasciare l'Arsenal al termine di questa stagione. Il difensore tedesco - riporta il Daily Star - in questo momento sta valutando varie opportunità, tra cui due ipotesi italiane: Juventus e Milan.

Napoli

35 milioni di euro per l'Udinese, 2,5 a stagione per Rodrigo de Paul. Il Napoli, spiega Estadio Deportivo, fa sul serio per il talento argentino di casa friulana che piace anche al Siviglia, all'Inter, alla Juventus. Però la sensazione, a oggi, è che siano gli azzurri la formazione avanti per il trequartista e seconda punta che in Spagna ha già giocato con il Valencia.

Hirving Lozano resta un obiettivo prioritario del Napoli per la prossima stagione. Nel corso dell'incontro avvenuto ieri tra Mino Raiola e De Laurentiis, in cui è ufficialmente rientrato il caso Insigne, il numero uno del club partenopeo ha ribadito al procuratore dell'attaccante messicano la volontà di portare avanti la trattativa per trasferire il calciatore classe '95 dal PSV Eindhoven al Napoli.

Si accende il mercato attorno a Gianluca Gaetano, talento classe 2000 della Primavera del Napoli. Secondo quanto riferito da footballscout24.it, infatti, il Cosenza si sarebbe mosso in modo ufficiale. Alla finestra, inoltre, vi sarebbe anche la SPAL.

Roma

La stagione dell'Atalanta è straordinaria e il merito è anche di Josip Ilicic, protagonista indiscusso sia in campionato, nella corsa Champions, che in Coppa Italia ma il suo futuro potrebbe comunque essere lontano da Bergamo. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione nei giorni scorsi c'è stato un contatto tra il club nerazzurro e la Roma ma la società orobica ha sparato molto alto, chiedendo 50 milioni di euro. Difficile dunque che i giallorossi possano arrivare a una cifra del genere e anche chiedendo uno sconto si arriverebbe al massimo a 40, troppi per un classe 1988 che ha compiuto 31 anni lo scorso 29 gennaio. Per questo è più probabile che si possa pensare all'ipotesi Premier League, con alcuni club che potrebbero farsi avanti per avere informazioni sullo sloveno.

Possibile futuro in Italia per il difensore centrale del San Lorenzo, Marcos Senesi. Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com sul classe 1997 argentino, al quale si era interessata anche l'Udinese nello scorso mercato, anche se poi la trattativa non è andata in porto, c'è la Roma, che non vuole farsi trovare impreparata qualora dovesse partire Kostas Manolas, nel mirino della Juventus. Il prezzo del cartellino si aggira attualmente sui 5 milioni di euro, prezzo abbordabile per i club italiani. I giallorossi hanno però messo gli occhi soprattutto su Gianluca Mancini e nel caso in cui questa operazione dovesse concretizzarsi la stessa Atalanta punterebbe su Senesi. Buon fisico e buona tecnica per un mancino puro che può giocare sia nella difesa a tre che in quella a quattro e aspetto da non sottovalutare assolutamente è il passaporto comunitario.

Lazio

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sul taccuino del ds della Lazio Igli Tare figura da tempo il nome del difensore del Genoa Davide Biraschi. Ci vogliono 8-9 milioni di euro per convincere Preziosi a lasciarlo partire e probabilmente, i due club potrebbero riparlarne nel momento in cui i biancocelesti riscatteranno il cartellino di Romulo.

Le altre

Proseguono i rumors sul futuro di Andrea Petagna, punta di casa SPAL. Il ventitreenne della formazione estense avrebbe molte pretendenti in giro per l'Europa: secondo Fanatik, giornale turco, ci sarebbe anche il Besiktas dopo Eintracht Francoforte e Leicester City, sulle tracce dell'ariete ex Atalanta.

Sirene granata per Jack Rodwell, centrocampista o difensore del Blackburn Rovers, che a fine stagione lascerà con tutta probabilità il club inglese a parametro zero. Secondo il Lancashire Telegraph, infatti, Torino e Sassuolo sarebbero sulle tracce del 28enne ex Sunderland.

IL REAL HA IN PUGNO ERIKSEN, IL PSG DE GEA. ATLETICO MADRID, SIMEONE HA CHIESTO PALACIOS. BANEGA PUÒ TORNARE IN ARGENTINA. TOTTENHAM, OBIETTIVO CAMARASA

AS di questa mattina apre in prima pagina con il mercato del Real Madrid titolando: "Accordo verbale per Eriksen". Il club di Perez ha già iniziato la trattativa con il Tottenham ma sa che si dovrà scontrare col presidente dei londinesi Levy che difficilmente lo lascerà partire. In ogni caso il contratto del danese terminerà nel giugno del 2020, quando eventualmente potrà firmare a parametro zero per i Blancos.

L'Arsenal cerca un difensore centrale per l'estate. Lo spiega il The Sun, tabloid britannico: i candidati sono nomi importanti e tutti costosi. Si va dal nazionale britannico del Leicester, Harry Maguire, a quello belga del Tottenham, Toby Alderweireld, passando da Kurt Zouma del Chelsea e ora in prestito al Liverpool fino a Djene Dakonam del Getafe.

Il Daily Star è certo: il futuro di David de Gea sarà lontano da Manchester. Lo spagnolo sarebbe pronto ad abbandonare lo United dopo una stagione tutt'altro che positiva per andare al Paris Saint-Germain. Per lui sarebbe pronto un contratto faraonico: per il ventottenne, spiega il tabloid inglese, pronte 450mila sterline a settimana.

ESPN fa il punto sul futuro di Paul Pogba e spiega che il Polpo, per andare al Real Madrid, dovrebbe accettare di decurtarsi lo stipendio. I Blancos, infatti, non vorrebbero pareggiare le 290mila sterline a settimana che prende adesso in casa Manchester United.

È già ai titoli di coda l'avventura di Ryan Babel al Fulham. L'olandese, retrocesso in Championship coi Cottagers, si accaserà presto altrove. Non mancano le pretendenti: ci sarebbe, spiega Hurriyet, già in ponte una trattativa tra il giocatore e il Galatasaray per l'estate. babel, in Turchia, ha già giocato al Besiktas.

Radio Continental assicura: l'Atletico Madrid è su Exequiel Palacios. Il centrocampista del River Plate sembrava a un passo dal Real ma adesso gli uomini mercato dei Colchoneros avrebbero preso contatti con i Millonarios per prendere Palacios. Il centrocampista sarebbe una richiesta di Diego Pablo Simeone in vista della prossima stagione. Su Palacios c'è da tempo anche l'interessamento dell'Inter.

Possibile - clamoroso - ritorno in Argentina per Ever Banega. Come riporta Radio Continental, infatti, il centrocampista del Siviglia nelle ultime ore sarebbe stato contattato dal Boca Juniors in vista della prossima stagione e si sarebbe preso qualche giorno di riflessione. L'ex Inter, fino a qualche ora fa, era molto vicino al rinnovo coi biancorossi.

Tottenham, Leicester e West Ham, il nome di Victor Camarasa suscita grande interesse in Premier League in vista della prossima annata sportiva. La buona stagione del centrocampista spagnolo col Cardiff City non è passata infatti inosservata, col Betis (club proprietario dell'80% del suo cartellino) pronto ad ascoltare offerte per il suo centrocampista. Il classe '94 viene valutato circa 20 milioni di euro. Lo riporta Estadio Deportivo.