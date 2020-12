Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 10 dicembre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

LA JUVE PENSA AL RINNOVO DI CUADRADO, IL BAYERN SCARTA DYBALA. LAZIO: ALLEGRI IL FAVORITO SE INZAGHI NON RINNOVA, OCCHIO ANCHE A CONCEICAO. MILAN, DIFENSORE CERCASI: KABAK O SIMAKAN. L'UDINESE VUOLE RIPORTARE IN SERIE A ASAMOAH. DOPO PEDRO, ANCHE CUTRONE PRONTO A SALUTARE LA FIORENTINA. BIS DI RINNOVI PER LA SAMP, CRISTO TORNA IN SPAGNA

Juan Cuadrado è uno dei migliori giocatori della Juventus targata Pirlo, ma è anche uno dei più amati all'interno dello spogliatoio, in quanto rappresentante in pectore dei giocatori sudamericani. Per questi motivi, nonostante veleggi verso i 33 anni, il club bianconero sta iniziando a lavorare per il rinnovo di contratto che attualmente è in scadenza nel giugno del 2022. A riportarlo è Tuttosport.

Karl-Heinz Rummenigge, nella lunga intervista rilasciata a Tuttosport in vista del premio che riceverà in occasione del Golden Boy, ha parlato anche di Pauòo Dybala e del presunto interesse del Bayern Monaco: "Posso garantirvi che non c'è niente di vero. Non abbiamo mai nemmeno avuto un contatto serio con il suo agente".

La Lazio e in primis il presidente Lotito hanno tutta l'intenzione di rinnovare il contratto a Simone Inzaghi, ma al momento non ci sono stati passi in avanti e soprattutto non c'è stato l'incontro che potrebbe cambiare l'esito della trattativa. Per questo motivo, Il Messaggero fa il punto anche sui potenziali obiettivi per la successione, partendo da Allegri che è il preferito e che è già stato contattato e corteggiato in estate. Poi ci sono Juric e De Zerbi per il bel gioco espresso negli ultimi anni dalle rispettive squadre, mentre una suggestione straniera porterebbe a Sergio Conceicao. Da non dimenticare nemmeno Mihajlovic, che potrebbe tornare di moda anche per il suo passato biancoceleste.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il futuro di Igli Tare potrebbe essere legato a doppio filo con quello di Simone Inzaghi. L'allenatore della Lazio, che deve ancora trattare il rinnovo con Lotito, piace molto all'Inter nel caso in cui a fine stagione dovesse interrompere il rapporto professionale con Conte e nel caso in cui il tecnico laziale scegliesse di accettare, non è da escludere che anche il direttore sportivo decida di seguirlo in questa avventura.

I nomi che il Milan sta continuando a monitorare in vista della prossima finestra di mercato restano due: Kabak dello Schalke e Simakan dello Strasburgo. Entrambi sono già stati cercati in estate e continuano a essere tra i preferiti di Maldini e Massara. Per il primo, il club tedesco non potrà fare richieste esose vista la situazione di classifica e la chiara volontà del calciatore di cambiare aria quanto prima. In Italia, resta nel mirino Lovato del Verona, ma non per i 20 milioni ventilati come richiesta da parte dei dirigenti veronesi. A riportarlo è Tuttosport.

L'Udinese sta pensando a un ritorno di Kwadwo Asamoah, ex Juventus e Inter, attualmente svincolato. Capace di agire sia da centrocampista centrale che da laterale sinistro, non ha un contratto dalla scorsa estate e alcuni report ghanesi - rilanciati da SportMediaset - parlando di un possibile rientro dove è stato lanciato.

Patrick Cutrone è destinato a lasciare la Fiorentina nel corso del mese di gennaio. Il club viola in queste ore ha ufficializzato l'addio di Pedro che è stato riscattato dal Flamengo che ha versato 14 milioni di euro per trattenere l'attaccante in Brasile, ma non sarà l'unica "partenza" offensiva proprio perché l'ex Wolves ricambierà maglia dopo l'ultimo periodo passato in panchina. A quel punto, dal mercato di gennaio dovrebbe arrivare un'altra punta, necessaria visti i problemi offensivi della squadra di Prandelli. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Termina, almeno per il momento, la fin qui poca fortunata esperienza dell'attaccante spagnolo Cristo Gonzalez con la maglia dell'Udinese. È ufficiale, come rende noto lo stesso club friulano, il passaggio del giocatore classe '97 in prestito al Club Deportivo Mirandes (società spagnola di Segunda División). "Udinese Calcio comunica di aver ceduto a titolo temporaneo fino al 30/6/2021 l'attaccante spagnolo Cristo Gonzalez al Club Deportivo Mirandes. "A Cristo - si legge nel comunicato del club friulano - l’in bocca al lupo per questa nuova esperienza".

Edinson Cavani, ai microfoni di MondoNapoli, ha parlato del murales alla fermata Cumana Mostra-Maradona. "Ho visto quella foto ed è bellissima. L’emozione si è raddoppiata vedendo i miei figli ammirare quel murales. Non si può spiegare. Cosa dico ai tifosi? Solo grazie. Gli sarò sempre riconoscente. È per questo motivo che ho detto di no a tanti club italiani tra cui la Juventus, che mi ha chiamato spesso, ed anche l’Inter. Non potevo fare un gesto del genere ai napoletani. Se penso a Napoli penso alla gioia, perché so che ho fatto tanto per loro e loro mi continuano ad omaggiare con tutto questo”.

Tommaso Augello e Omar Colley. È tempo di rinnovi in casa Sampdoria: per il terzino sinistro classe '94 accordo definito fino a giugno 2025. Manca solo l'ufficialità, che verosimilmente arriverà entro fine anno. Accordo in dirittura d'arrivo anche per Omar Colley: come raccolto da TMW, i colloqui delle ultime settimane sono andati a buon fine e il difensore gambiano verrà presto blindato.

RUMMENIGGE APRE AL RINNOVO DI ALABA, ZIDANE ESCLUDE UN RUOLO ALLA FERGUSON AL REAL MADRID. RAIOLA FISSA IL PREZZO DI HAALAND: 75 MILIONI DI EURO. L'ARSENAL SFIDA IL BARCELLONA PER ERIC GARCIA, L'UNION BERLINO BLINDA IL SUO ALLENATORE

Karl-Heinze Rummenigge, storico dirigente del Bayern Monaco dopo una carriera di successi con la maglia dei bavaresi, verrà premiato alla prossima cerimonia del Golden Boy e per questo ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport, in cui ha parlato anche di calciomercato ripartendo dall'interesse della Juventus per David Alaba, giocatore in scadenza con i tedeschi a fine stagione: "Ogni squadra pensa giustamente a rinforzarsi. È normale, in questa situazione, che i top club pensino ad Alaba. Adesso tocca a lui prendere una decisione e magari cambierà squadra. O magari ci ripensa e resta al Bayern. Vedremo".

Dalle voci di un possibile esonero in caso di eliminazione dalla Champions League del Real Madrid all’esaltazione per il passaggio del turno. Non ci sono mezzi termini quando si vive nella Casa Blanca tanto che Zinedine Zidane, dopo il successo sul Borussia Moenchengladbach di ieri sera, si è trovato a commentare una sua permanenza a lungo termine sulla panchina del club più titolato di Spagna. “Non sarò mai l’Alex Ferguson del Real Madrid - ha subito chiarito Zizou - questo è certo. Voglio godermi quello che faccio. Non so quanto rimarrò al Real e non ci penso. Sono molto felice adesso di esserci anche nei momenti più difficili. Sono questi i momenti che ti regala spesso la vita. Sono a Madrid da molto tempo e voglio rimanerci ancora per un po’”.

Settantacinque milioni di euro. Sarebbe questo il prezzo del cartellino fissato da Mino Raiola per il cartellino di Erling Haaland al momento dell’approdo dell’attaccante norvegese al Borussia Dortmund. Questa è la rivelazione emersa in Spagna nel programma 'Onze’ di Esport3 e rilanciata dal Mundo Deportivo. Tale cifra, si legge, è stata pattuita fra le parti per una eventuale cessione dell’ex Salisburgo al termine della sua seconda stagione con il club giallonero e alla quale andrebbe comunque aggiunta la commissione per l’agente italo-olandese e quella per il padre che cura gli interessi del bomber del Borussia.

Arriva una nuova rivale per il Barcellona nella corsa ad Eric Garcia, talentoso difensore del Manchester City in scadenza di contratto nel prossimo giugno. Si tratta, stando al Sun, dell’Arsenal di Mikel Arteta, ex collaboratore di Pep Guardiola ai Citizens ed estimatore dello spagnolo. Per la cessione del giocatore a gennaio il City chiede circa 20 milioni di euro.

Con una nota ufficiale l’Union Berlino ha comunicato il rinnovo del tecnico Urs Fischer. L’allenatore del club della capitale ha siglato il nuovo accordo con durata fino al giugno 2023.