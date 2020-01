Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 10 gennaio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

CALDARA ALL'ATALANTA, LOBOTKA AL NAPOLI, CUTRONE ALLA FIORENTINA, KURTIC AL PARMA, BORINI ALL'HELLAS VERONA... L'INTER LAVORA PER ERIKSEN, GIROUD E YOUNG, IL MILAN CHIUDE PER KJAER, IPOTESI SCAMBIO POLITANO-KESSIÈ. LA JUVE VUOLE DONNARUMMA E INTANTO BLINDA SZCZESNY. REINA VERSO L'ASTON VILLA, LA SAMP PUNTA RUGANI

Wojciech Szczesny è vicinissimo al rinnovo con la Juventus. Il suo contratto è in scadenza nel 2021, ma le parti sono a un passo dall'accordo per altri tre anni, con la nuova scadenza che verrà dunque fissata al 2024. Presto arriverà l'annuncio ufficiale: il matrimonio tra la Vecchia Signora e il portiere polacco andrà avanti ancora. A riportarlo è il Corriere dello Sport.

La Juventus, in ogni caso, torna con forza su Gianluigi Donnarumma. Lo scrive Sport Mediaset: viste le difficoltà del Milan, il portiere potrebbe salutare i rossoneri a fine stagione. Difficile arrivare al rinnovo, nonostante gli approcci di Boban e Maldini: Paratici è pronto a mettere sul piatto un contratto quinquennale da 9 milioni di euro a stagione, destinati a salire nel tempo.

Daniele Rugani nel mirino della Sampdoria. La valutazione del difensore di proprietà della Juventus si aggira sui 25 milioni di euro, ma i bianconeri avrebbero aperto le porte ad un dilazionamento dei pagamenti. Pista aperta per gennaio, come raccolto da TMW, con Rugani che poi dovrà decidere se accettare Genova per rimettersi in gioco dopo una stagione vissuta praticamente tutta in panchina.

Mattia Caldara è ad un passo dal ritorno all'Atalanta. Il difensore nel pomeriggio si è presentato nella sede del club orobico a Zingonia dopo aver terminato le visite mediche. Per lui, come raccolto da TMW, prestito di 18 mesi con diritto di riscatto via Milan.

Pepe Reina è ormai a un passo dall'Aston Villa. Arrivano ulteriori conferme da Casa Milan: il portiere spagnolo, secondo quanto raccolto da TMW, si trasferirà al club di Birmingham in prestito fino al termine della stagione, con diritto di riscatto.

Arrivano conferme, direttamente da Casa Milan, dell'interessamento da parte del Tottenham per Krzysztof Piatek. Manca però l'accordo sia tra i club che tra gli Spurs e il giocatore: per questo, secondo quanto raccolto da TMW, non siamo ancora vicini alla fumata bianca, con Aston Villa, West Ham e Bayer Leverkusen che restano alla finestra.

È praticamente fatta per il passaggio di Simon Kjaer al Milan. Risolti in serata gli ultimi dettagli: come raccolto da TMW, il difensore classe 1989 arriva in prestito con diritto di riscatto dall'Atalanta via Siviglia, col quale è stato trovata l'intesa totale.

Aria di rivoluzione in casa rossonera. Come si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, oltre agli acquisti ed alla cessioni di questa sessione di mercato, il Milan guarda già anche al futuro e in estate ci sarà una nuova rivoluzione che partirà dalla panchina: l'indiziato numero uno per prendere il posto di Pioli è Massimiliano Allegri, che in passato ha già guidato il Diavolo dal 2010 al 2014.

Dalla redazione di Fcinternews.it arrivano ulteriori aggiornamenti relativi alla trattativa tra l'Inter e Christian Eriksen, centrocampista danese classe '92 legato al Tottenham da un contratto in scadenza a giugno. Il calciatore ha già chiarito la sua intenzione: vuole andar via al termine della stagione. E l'Inter ha messo sul piatto un contratto di cinque anni da dieci milioni di euro netti a stagione. Sulle tracce di Eriksen, però, ci sono tanti top club europei e per questo motivo Giuseppe Marotta in questi giorni è in continuo contatto con Martin Schoots, agente del danese degli Spurs, arrivato questo pomeriggio a Milano. L'ad nerazzurro vuole chiudere presto l'accordo e vuole farlo in tempi rapidi. Da escludere che il centrocampista possa lasciare Londra già a gennaio perché Eriksen vuole liberarsi a zero e il Tottenham per cederlo a gennaio chiede più di venti milioni di euro.

Olivier Giroud è a un passo dall'Inter. L'attaccante francese, come riporta Sky Sport, all'inizio della prossima settimana dovrebbe infatti trasferirsi in Serie A. I nerazzurri hanno già da tempo l'accordo col giocatore, mentre col Chelsea balla solo un milione di distanza: un divario sicuramente colmabile.

Il principale obiettivo per il centrocampo dell'Inter resta Arturo Vidal, giocatore che Antonio Conte conosce molto bene. Come scrive La Gazzetta dello Sport, l'affare però è molto complicato, per questo motivo i nerazzurri hanno iniziato a guardarsi intorno alla ricerca di valide alternative. Quando il Milan ha bussato alla porta nerazzurra per Politano (occhio anche al Napoli), la dirigenza nerazzurra è passata al contrattacco: no al prestito secco, o 25 milioni o uno scambio. Franck Kessié ha la forza fisica che Conte cerca per il suo centrocampo e anche buoni tempi di inserimento e senso del gol. Ecco perché l’idea si è trasformata subito in opportunità, anche perché i due club potrebbero optare per un prestito con obbligo di riscatto, garantendosi buone plusvalenze da mettere a bilancio nel prossimo giugno

Ashley Young non convocato per la sfida di domani contro il Norwich City. Il laterale del Manchester United, come riporta il Manchester Evening News, non sarà insieme ai compagni nella sfida casalinga in programma alle ore 16 e valida per il 22° turno di Premier League. Un'esclusione che cela con ogni probabilità ragioni di mercato, visto che il classe '85 è dato ormai a un passo dal trasferimento all'Inter.

Inizierà ufficialmente domani l'avventura col Napoli del centrocampista slovacco classe '94 Stanislav Lobotka. Arrivato dal Celta Vigo per 21 milioni di euro più bonus, l'ormai ex calciatore della squadra galiziana nelle prossime ore darà il via alla sua nuova avventura. Fissate per le 9.30 le visite mediche a Villa Stuart (Roma), come raccolto da TMW.

Le sirene francesi suonano ancora per Gaetano Castrovilli. Secondo quanto riferito da Sky, il Paris Saint-Germain resta interessato al giovane centrocampista della Fiorentina. Tre gol e due assist, il talento di Minervino Murgie ha stregato la Serie A in questa prima parte di stagione. E anche Leonardo, in casa PSG, non è rimasto indifferente.

Un’idea per l’estate. La Fiorentina studia la situazione di Nahitan Nandez in vista del prossimo campionato. Il centrocampista potrebbe lasciare il Cagliari a fine stagione, anche se la società sarda sta cercando di risolvere tutte le controversie di natura economica con agente e calciatore. Per il 14 gennaio è prevista un’udienza relativa ai diritti d’immagine di Nandez, il Cagliari vorrebbe provare a risolvere la situazione prima di quella data. Situazione in evoluzione. Intanto la Fiorentina sta monitorando la vicenda, proprio come raccolto dalla nostra redazione.

Bryan Dabo si trova già a Ferrara, vedremo se sarà utilizzabile domenica nel caso in cui la Fiorentina accetti di trovarselo immediatamente come avversario. Diciamo che al peggio sarà pienamente disponibile da lunedì e in tal caso potrà debuttare mercoledì in Coppa Italia a San Siro contro il Milan, utile collaudo in vista del posticipo di campionato di lunedì prossimo a Bergamo contro l'Atalanta, rivela La Nuova Ferrara.

Fabio Borini all'Hellas Verona, ci siamo. Secondo quanto raccolto da TMW, infatti, l'ormai ex Milan nelle scorse ha sostenuto le visite mediche coi gialloblù. Manca così solamente l'annuncio ufficiale per il suo trasferimento.

Secondo il Daily Star, il Manchester United si inserisce tra l'Inter e Marash Kumbulla, difensore dell'Hellas Verona. Stando al tabloid inglese il club di Manchester è pronto a offrire 15 milioni di euro per il nazionale albanese. Sul quale ora può accendersi un'asta, visto che è seguito anche ad altri club, come la Juventus e il RB Lipsia.

Il Genoa è pronto ad abbracciare Birkir Bjarnason. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il giocatore, attualmente svincolato, vuole tornare in Serie A e i suoi agenti sono al lavoro per far firmare al proprio assistito un contratto di 18 mesi.

Tutte le ufficialità di Serie A:

"ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo biennale con obbligo di riscatto, dal Wolverhampton Wanderers FC, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Patrick Cutrone". Questo il comunicato con cui la Fiorentina ha ufficializzato il nuovo attaccante, ex Milan: "Cutrone, nato a Como il 3 gennaio 1998, nonostante la giovane età, ha già realizzato 27 gol con la maglia del Milan tra Serie A, Coppa Italia ed Europa League. Il nuovo calciatore della Fiorentina -prosegue il comunicato - fa parte, inoltre, dell’Under 21 azzurra con la quale ha collezionato 19 presenze mettendo a segno 7 reti".

Jasmin Kurtic è un nuovo giocatore del Parma, che ne ha annunciato l'arrivo ufficiale sul proprio sito. Per lo sloveno dunque possibile esordio già lunedì, nella sfida contro il Lecce: "La Società Parma Calcio 1913 comunica l’acquisto a titolo temporaneo annuale con obbligo di riscatto del giocatore Jasmin Kurtić (Crnomelj, Slovenia, 10.01.1989) dalla S.P.A.L.. Il calciatore ha firmato con i crociati un contratto fino al 30.06.2023".

Attraverso i propri canali ufficiali, Hellas Verona ed Empoli hanno comunicato il trasferimento sino al 30 giugno 2020 - con l’autorizzazione di SSC Napoli - del calciatore Gennaro Tutino. Il 23enne attaccante napoletano si separa dal club di via Olanda dopo aver collezionato nel corso della corrente stagione 6 presenze in Serie A TIM e una in Coppa Italia con la maglia gialloblù.

Riccardo Fiamozzi passa all'Empoli. Il difensore classe '93 è stato ceduto dal Lecce al club toscano in prestito biennale con obbligo di riscatto. Questo il comunicato pubblicato sul sito dei salentini: "L'U.S. Lecce comunica di aver ceduto, in prestito biennale con obbligo di riscatto, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Riccardo Fiamozzi all'Empoli F.C".

Il Cagliari Calcio annuncia la cessione del calciatore Alessandro Deiola in prestito al Lecce sino al termine della stagione sportiva 2019-20 con diritto di riscatto e contro-riscatto in favore del Cagliari.

VALVERDE A RISCHIO, IL BARCELLONA INCONTRA XAVI. ALLEGRI RIFIUTA IL MANCHESTER UNITED, MUTU NUOVO CT DELL'UNDER 21 RUMENA

Traballa la panchina di Ernesto Valverde al Barcellona, dopo il ribaltone (l'ennesimo) subito dalla sua squadra, questa volta in Supercoppa di Spagna. Secondo quanto riportato da RAC1, il direttore sportivo Eric Abidal e il CEO del club, Oscar Grau, a Doha hanno infatti incontrato Xavi, valutando il suo ruolo come traghettatore fino al termine della stagione. L'ex regista a maggio ha iniziato il suo percorso di allenatore ed è attualmente alla guida dell'Al-Sadd, squadra dove ha chiuso la carriera.

È di ieri la notizia del nuovo tentativo del Manchester United di convincere Massimiliano Allegri di prendere le redini dei Red Devils in sostituzione di Ole Gunnar Solskjaer. Con il norvegese la vittoria è oramai un ricordo (manca da sei gare) e il tecnico di Livorno è da tempo in cima alla lista dello storico club inglese. Stando a quanto riportato da Tuttosport, però, l'ex Juventus non avrebbe intenzione d'interrompere il suo anno sabbatico dopo la separazione dalla Vecchia Signora. Così come accaduto in autunno con il PSG e lo stesso United, Allegri ha scelto di declinare qualsiasi ipotesi di ritorno in panchina prima della nuova stagione. Anche in virtù di un contratto da 7,5 milioni di euro a stagione che lo lega ancora alla Juventus fino al prossimo giugno.

Rémi Oudin è un nuovo giocatore del Bordeaux. L'attaccante esterno si trasferisce a titolo definitivo dal Reims e firma un contratto fino al 2024. Classe 1996, in questa prima parte di stagione ha raccolto 18 presenze in Ligue 1, segnando 3 reti.

Con una nota sul sito della Federcalcio della Romania è arrivata l'ufficialità della nomina di Adrian Mutu, ex attaccante di Parma, Juventus e Fiorentina come nuovo commissario tecnico della Nazionale Under21.

È ufficiale l'acquisto di Cenk Tosun da parte del Crystal Palace. I londinesi si sono assicurati il centravanti turco in prestito dall'Everton fino al termine della stagione.