Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 10 maggio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

CERCASI ALLENATORE PER LA JUVE: DA POCHETTINO A INZAGHI, TUTTE LE IPOTESI. IN CASA BIANCONERA SI RAFFREDDA LA PISTA RABIOT, MA C'È IL SÌ DI CHIESA. INTER: IPOTESI SCAMBIO ICARDI-DOUGLAS COSTA, PER RAKITIC SERVONO 50 MILIONI. NAPOLI, PRONTO IL RINNOVO DI MILIK. PSG SU DZEKO, LAZIO SU SANABRIA. PELLISSIER SI RITIRA

Juventus

Ancora un giorno che scivola via senza vertice, ancora una tacca nell’umore increspato del tecnico: la Stampa evidenzia la delusione di Massimiliano Allegri per l'inspiegabile rinvio dell'incontro per le strategie future bianconere. La Juve intanto sonda alternative di grandissimo spessore: i dirigenti hanno contattato l’entourage di Pep Guardiola, felice però di rimanere a Manchester, Didier Deschamps, legato alla Nazionale francese, e Mauricio Pochettino che apre non una porta, ma un portone all’addio al Tottenham. La ventilata possibilità di un ritorno di Antonio Conte è destinata a rimanere, invece, solo una possibilità. Gradito a Pavel Nedved e Fabio Paratici, i più tentati da un cambio tecnico, ma non ad Agnelli: c’è il veto del presidente. Buon per l’Inter che aspetta una risposta: solo un ritorno a Torino ne avrebbe dettato una negativa, la sensazione è che l’ex ct diventerà nerazzurro. Se l'assalto ai grandi nomi dovesse fallire, via poi con le soluzioni alternative, Simone Inzaghi su tutti, nomination anche per Sinisa Mihajlovic e per il corteggiatissimo Gian Piero Gasperini, che cominciò il suo percorso proprio nella Juve Primavera.

Il fronte Adrien Rabiot si raffredda in casa Juve: il ritorno di fiamma del Barcellona potrebbe complicare i piani della Vecchia Signora, che però continua ad essere in prima fila nei ragionamenti del parigino. Con Rabiot e la madre-agente Veronique nulla si può dare per scontato fino alle firme ed è anche per questo motivo che dalla Continassa filtra prudenza. Capitolo Nicolò Zaniolo: la Juventus sa bene che l'ex Inter, in caso di divorzio dalla Roma, preferirebbe restare in Italia. Però i bianconeri, a differenza del Tottenham, hanno prima bisogno di fare cassa cedendo qualche pezzo. Stesso discorso per Federico Chiesa, accerchiato da mezza Europa (Bayern in testa). L’attaccante viola in ogni caso sembra aver le idee chiarissime. Vuole restare in Italia e, in caso di addio alla Fiorentina, intende trasferirsi alla Juventus. Per la fumata bianca servirà anche il sì del club gigliato, che valuta il figlio d’arte non meno di 70 milioni. I bianconeri lavorano a una formula mista: 50 milioni più Orsolini, stando a quanto rivela Tuttosport.

Inter

Mauro Icardi continua ad essere nel mirino della Juventus. Anche senza Paulo Dybala. Stando a quanto riportato da FcInterNews, infatti, l'idea di scambio fra i due argentini sembra essere sul viale del tramonto per la differenza di valutazione fra i due cartellini. Ecco allora che ha preso quota un'altra possibilità, quella di scambiare il centravanti argentino con Douglas Costa. Un nome che non dispiace e sul quale verranno effettuate riflessioni, anche se al momento la posizione non cambia: i nerazzurri puntano a monetizzare in caso di cessione dell’ex capitano, che però in caso di addio vorrebbe restare in Italia.

Mundo Deportivo apre in prima pagina con l'affare che dovrebbe portare Ivan Rakitic a vestirsi di nerazzurro: il croato, si legge, vanta un accordo con Bartomeu per un miglioramento salariale, una condizione che difficilmente verrà verificata. Ecco che si fa strada dunque la seconda via: l'addio, con l'Inter che non ha mai fatto mistero di essere interessata al suo profilo, con conseguente salita delle condizioni contrattuali nel nuovo club. Secondo il media catalano ci si avvicinerebbe anche ad un accordo tra i due club: il Barça conta di incassare almeno 50 milioni dal suo addio, il sì non sarebbe affatto lontano. Ci sarà poi da convincere il giocatore, con gli argomenti sopra descritti.

Il Porto entra nella corsa a Joao Mario. Secondo quanto riportato stamane da A Bola, il centrocampista dell'Inter potrebbe tornare in patria con la formula del prestito con diritto di riscatto. 26 anni, il portoghese è stato acquistato dai nerazzurri nel 2016 per 40 milioni.

La Gazzetta dello Sport fa il punto sugli obiettivi per l'attacco dell'Inter, società che in queste settimane è principalmente al lavoro per convincere Antonio Conte a sedere sulla panchina nerazzurra. Data per assodata la partenza di Mauro Icardi, per la sostituzione del bomber di Rosario in questo momento sono tre le alternative: Edin Dzeko della Roma, Romelu Lukaku del Manchester United e Duvan Zapata dell'Atalanta. L'Inter è però particolarmente attenta anche al mercato degli esterni offensivi: Steven Bergwijn del PSV Eindhoven è stato seguito più volte negli ultimi mesi, ma la vera occasione - si legge - potrebbe essere Pablo Sarabia: è legato al Siviglia da una clausola rescissoria di appena 18 milioni di euro.

Lorenzo Pellegrini nel mirino dell'Inter. Il club nerazzurro - scrive La Gazzetta dello Sport - è molto interessato al centrocampista della Roma che può liberarsi in estate col pagamento della clausola rescissoria da trenta milioni di euro. Nella trattativa potrebbe rientrare però il portiere Ionut Radu. L'Inter ha già deciso di riscattarlo per poi girarlo di nuovo in prestito, probabilmente allo stesso Genoa. Ma lo scenario cambierebbe rapidamente qualora la Roma dovesse rispondere in modo affermativo alla possibilità di inserirlo nella trattativa Pellegrini.

Qualche settimana fa i rappresentanti dell'esterno del Chelsea Emerson Palmieri hanno incontrato a Milano i dirigenti dell'Inter, visto e considerato che il giocatore è sulla lista nerazzurra ormai da diversi mesi. È un pallino per Spalletti ma viene stimato e apprezzato anche da Conte che lo fece acquistare dai Blues nel corso della sua permanenza londinese. Un interesse che dunque piace sia all'attuale allenatore che all'eventuale sostituto. A mettere i bastoni tra le ruote della società meneghina c'è Sarri, che sta provando a convincere il giocatore a restare nonostante Marcos Alonso sia un titolare quasi inamovibile. A riportarlo è Fcinternews.it.

Napoli

Pronto il rinnovo di contratto per Arkadiusz Milik. Stando a quanto riportato da SkySport, il Napoli vuole blindare il proprio centravanti e per farlo ha messo sul piatto un rinnovo fino al 2024 a fronte dell'attuale scadenza nel giugno 2021.

Prosegue a gonfie vele il rapporto tra Carlo Ancelotti e Aurelio De Laurentiis, tanto che il tecnico è coinvolto in ogni scelta di mercato dal suo patron, come scrive Il Mattino: c’è il suo sì a Jordan Veretout, con cui gli azzurri hanno già l’intesa da qualche settimana. La Fiorentina e il Napoli sono distanti una manciata di milioni, ma l’affare è in dirittura. C’è l’ok del tecnico anche alla probabile partenza di Allan: è il brasiliano, a questo punto, l’unico big che lascerà il Napoli.

La Gazzetta dello Sport fa il punto sul futuro di Theo Hernandez, terzino sinistro finito nel mirino del Napoli per la prossima stagione. Di proprietà del Real Madrid, il laterale classe '97 in questa stagione veste la casacca della Real Sociedad. C'è già stato un contatto tra il giocatore e Carlo Ancelotti: l'intenzione del club di De Laurentiis è quella di muoversi in anticipo per evitare un'asta internazionale. In questo senso, potrebbe essere d'aiuto l'ottimo rapporto col suo procuratore: Manuel Garcia Quilón, lo stesso di Raul Albiol e José Callejon.

Per il mercato del Napoli torna di attualità Manuel Lazzari, 25enne esterno a tutto gas della SPAL. Il Torino, l’Atalanta, la Fiorentina e la Roma sono tutti club che hanno chiesto informazioni su di lui, per poi scappare di fronte alla richiesta estense: 25 milioni. Domenica allo stadio Mazza ci sarà l’occasione per un faccia a faccia tra Giuntoli e Vagnati. In ottica cessioni, l'ex Bologna Simone Verdi va monitorato fino in fondo. Tuttosport racconta che Giuntoli ha la garanzia che Ancelotti lo utilizzerà maggiormente in questo finale, per poi decidere. Ha collezionato 22 presenze, ma in 13 di queste, ha giocato al massimo 20’.

Milan

Tutto dipende dal quarto posto. Se il Milan il prossimo anno giocherà solo in Europa League, qualche big dovrà partire per finanziare il mercato in entrata e per compensare i mancati introiti che garantirebbe la Champions League. In questo senso - scrive La Gazzetta dello Sport - due sono gli indiziati: l'ala spagnola Suso e il portiere Gianluigi Donnarumma. A prescindere da come finirà la stagione, non sarà invece riscattato Tiemoué Bakayoko. Destino segnato anche per Hakan Calhanoglu: il trequartista turco è sul mercato.

Leonardo è al lavoro per sistemare la difesa, quella del Milan, che in stagione ha avuto un rendimento altalenate. Nel mirino ci sono Timothy Castagne, uno dei giocatori che più hanno contribuito alla fantastica cavalcata dell’Atalanta, e Shkodran Mustafi, che Gazidis conosce bene, avendolo portato all’Arsenal per 41 milioni di euro.

Roma

Maurizio Sarri e Gian Piero Gasperini sono i candidati eccellenti di Pallotta e Fienga, ma sono entrambi intoccabili al momento (e difficilmente la situazione sarà diversa a fine stagione) poiché vincolati ai loro rispettivi club, Chelsea e Atalanta. Così, stando a quanto riferisce il Messaggero, dopo il no incassato da Conte, la Roma è costretta ad aspettare la fine del mese per capire quali tecnici potranno liberarsi e rendersi disponibili ad accettare l'incarico giallorosso. Intanto Claudio Ranieri ha confermato che non sarà più lui l'allenatore nel 2019-2020.

Il Paris Saint-Germain punta forte su Edin Dzeko. Il club parigino, infatti, visto il possibile addio di Edinson Cavani starebbe pensando all'attaccante bosniaco di proprietà della Roma. Secondo France Football, Dzeko sarebbe particolarmente apprezzato dal direttore sportivo del PSG, Antero Henrique, che avrebbe già contattato l'entourage del giocatore per chiedere informazioni sulla situazione. La Roma potrebbe privarsi del giocatore (accostato anche all'Inter) in scadenza nel 2020 - si legge - col bosniaco che non rifiuterebbe la destinazione gradita anche alla famiglia.

La Stampa conferma l'accordo raggiunto tra Torino e Roma: dal 1° luglio Gianluca Petrachi sarà il nuovo direttore sportivo della Roma. Manca solo la firma per ufficializzare il suo passaggio in giallorosso: il dirigente si dimetterà entro la fine del campionato e riceverà una buonuscita, concludendo con Cairo un divorzio consensuale e senza polemiche dopo il chiarimento avvenuto nei giorni scorsi tra Petrachi, che ha ancora un anno di contratto, e lo stesso patron granata.

Lazio

Antonio Sanabria è uno tra i nomi papabili per la prossima Lazio. A riportarlo è il Corriere dello Sport, che spiega come Caicedo - in scadenza il 30 giugno del 2020 - potrebbe essere il possibile partente. Il Genoa deve versare 20 milioni di euro al Betis per il riscatto, forse troppo per le casse societarie. I rapporti tra Preziosi e Lotito sono ottimi, con il Genoa che potrebbe cederlo alla Lazio in accordo con gli andalusi.

La Lazio affronterà una grossa rivoluzione per l'organico. A riportarlo è il Corriere dello Sport, che sottolinea come Parolo e Lulic andranno via. Resterà probabilmente uno tra Milinkovic e Luis Alberto a meno di grosse offerte per entrambi.

Potrebbe chiudersi dopo una sola stagione l'avventura di Milan Badelj alla Lazio. Il centrocampista croato, secondo quanto riportato da L'Equipe, sarebbe finito nel mirino del Bordeaux attualmente allenato da Paulo Sousa, tecnico portoghese che ha già allenato il laziale nella comune avventura alla Fiorentina.

Atalanta

Lo score stagionale recita sette gol, di cui quattro in campionato, e sette assist. Numeri positivi che dovrebbero portare al riscatto di Mario Pasalic. Un giocatore ritrovato da quando Gasperini ha deciso di arretrarlo, rinunciando a schierarlo da trequartista, per utilizzarlo in mediana come alternativa a De Roon e Freuler. Ora l'Atalanta sta lavorando sotto traccia per riscattarlo dal Chelsea stando a quanto riferisce Il Giorno: il costo fissato la scorsa estate è di 15 milioni.

Le altre

Adesso è ufficiale. Sergio Pellissier ha deciso di lasciare il calcio giocato. Ad annunciarlo è stato lo stesso attaccante con una conferenza a Veronello: il giocatore, in attesa delle ultime tre partite della stagione, ha messo a segno 174 gol tra i professionisti, 112 dei quali in Serie A con la maglia del ChievoVerona.

Sono attesi a breve incontri tra le varie parti per definire un futuro comune tra SPAL e Leonardo Semplici, condizione fondamentale per cominciare un’estate di lavoro sul mercato, tra rinnovi, rinforzi e inevitabili quanto dolorose cessioni. Tutto ruota attorno a Semplici, catalizzatore di interessamenti da parte di altri club intenzionati a ricostruire, come per esempio il Genoa. Da Ferrara c'è comunque ottimismo riguardo la possibile permanenza del tecnico, se non persino di un nuovo rinnovo contrattuale, rivela Tuttosport.

Con la quasi certa partenza di Roberto Inglese (obiettivo dell'Atalanta) al termine della stagione in corso, il Parma sta iniziando a pensare a chi potrà sostituirlo in vista del prossimo campionato. Uno dei nomi in ballo è quello di Mattia Destro, in scadenza nel 2020 con il Bologna e che potrebbe partire visto il ruolo di non titolare anche sotto la guida di Mihajlovic. A riportarlo è il Corriere dello Sport.

Predrag Rajkovic osservato speciale dall'Italia. Secondo quanto raccolto da TMW, Bologna e Udinese avrebbero infatti fatto seguire nel corso di questa stagione il portiere del Maccabi Tel Aviv e della Nazionale serba. Il classe '95, accostato anche a Siviglia, Getafe ed Espanyol in Spagna, è reduce dalla vittoria del campionato d'Israele e nel suo palmarès vanta anche due campionati serbi e una Coppa di Serbia, oltre a un Mondiale Under 20 e un Europeo Under 19. Un curriculum già importante, nonostante la sua giovane età, che comprende anche sei presenze in Champions League.

La sua stagione da protagonista in Svizzera non è certo passata inosservata, almeno quattro club monitorano da tempo la crescita di Silvan Hefti. Capitano del San Gallo nonostante sia solo un classe 1997, secondo quanto raccolto da TMW il difensore centrale negli ultimi mesi è stato seguito infatti con particolare attenzione dagli osservatori di Sampdoria, Bologna, Werder Brema e Huddersfield. Primi approcci e prime chiacchierate, Hefti è un'idea di mercato che potrebbe decollare in estate.

ACCELERATA DE LIGT-BARCELLONA. POCHETTINO APRE IL CASO: "DOPO CINQUE ANNI SI CHIUDE UN CAPITOLO". YAYA TOURÈ E VAN PERSIE ANNUNCIANO L'ADDIO AL CALCIO GIOCATO. DAVID LUIZ RINNOVA COL CHELSEA

In queste ore Mino Raiola, secondo quanto riportato dai colleghi di France Football e L'Equipe, è stato avvistato a Barcellona. Una presenza quantomeno 'sospetta', considerando che l'agente ha fra i suoi assistiti anche Matthijs De Ligt, oltre naturalmente a Paul Pogba. Il capitano dell'Ajax, obiettivo caldo anche per la Juventus, da diverse settimane è diventato il primo nome nelle liste dei dirigenti blaugrana e il viaggio di Raiola a Barcellona potrebbe dare una svolta in tal senso.

Il tecnico del Tottenham Mauricio Pochettino, dopo aver portato gli Spurs in finale di Champions, è uno degli allenatori più chiacchierati del momento. E il suo nome è finito nel mirino anche di Juventus e Inter, in vista del prossimo anno. Lo stesso allenatore argentino, alla vigilia dell'ultima gara di campionato contro l'Everton, ha così parlato in merito al suo futuro: "A luglio, quando inizieremo la nuova stagione, sarà diverso rispetto al solito. È importante avere le idee chiare sul progetto e sulle sfide che ci capiteranno in futuro. Dopo cinque anni è il momento di chiudere un capitolo, quando abbiamo iniziato tutto era proiettato verso il nuovo stadio. Siamo orgogliosi del modo in cui abbiamo gestito una difficile situazione. Ma ora cosa succederà? Questa è la vera domanda. È difficile da spiegare, anche perché prima devo parlare con Daniel Levy".

Il Manchester United è pronto a liberare Eric Bailly con destinazione Arsenal. Come riporta il Mirror, ci sarebbe però una 'condicio sine qua non'. I Red Devils lasceranno infatti andare il loro difensore in estate solamente se i Gunners sborseranno 30-35 milioni di euro, cifra di poco inferiore a quanto versato nel 2016 nelle casse del Villarreal per rilevarlo.

David Luiz e il Chelsea, ancora insieme. I Blues hanno infatti comunicato di aver rinnovato fino al 2021 il contratto del difensore classe '87, in scadenza a giugno fino a qualche ora fa.

Jasper Cillessen verso la Primeira Liga. Come riporta A Bola, il portiere olandese sarebbe già stato autorizzato dal Barcellona a trovarsi una nuova squadra per la prossima stagione. Cillessen, arrivato in Catalogna tre anni fa, è infatti soltanto il vice-di Marc-André ter Stegen, come dimostrano le sue sole nove presenze quest'anno.

Yaya Touré ha messo ufficialmente la parola fine sulla sua carriera da calciatore. A renderlo noto è stato il suo procuratore Dmitrij Selyuk, che al contempo ha comunicato anche la volontà del centrocampista ivoriano di intraprendere subito la carriera di allenatore.

Non solo Yaya Touré, il mondo del calcio perde un altro grande protagonista, che ha annunciato l'intenzione di appendere le scarpette al chiodo. Robin Van Persie, infatti ha deciso di ritirarsi. Il centravanti olandese, uno dei più forti e prolifici degli ultimi anni, giocherà la sua ultima partita domenica prossima, contro l'ADO Den Haag al De Kuip. Lo ha reso noto il Feyenoord sui propri account social.

Filipe Luis alla fine potrebbe restare all'Atletico Madrid. Secondo quanto riporta As, infatti, dopo l'incontro tra il terzino brasiliano e il consigliere delegato del club Miguel Angel Marin non si esclude il rinnovo del contratto in scadenza il prossimo giugno. Obiettivo di mercato di Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen, Filipe Luis dal canto suo ha già comunicato da tempo che la sua intenzione è restare tra le fila dei colchoneros.