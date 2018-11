Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 10 novembre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena, ecco le notizie più importanti.

Fonte: Ha collaborato Rosa Doro

SAMPDORIA, ULTIMA OFFERTA PER IL RINNOVO DI PRAET. MILAN, IDEA SENSI PER LA MEDIANA: TENTATIVO COL SASSUOLO PER GENNAIO. JUVENTUS, DE LIGT IL PRESCELTO PER LA DIFESA. CONTINUA IL PRESSING PER ANDERSEN DELLA SAMPDORIA. NAPOLI-HYSAJ, PROVE DI RINNOVO FINO AL 2023. FIORENTINA, OCCHI IN FRANCIA E IN BELGIO PER IL MERCATO DI GENNAIO. INTER E ROMA, DUELLO PER DARMIAN. MILAN, SI PUNTA AL RINNOVO DI SUSO: OBIETTIVO ELIMINARE LA CLAUSOLA.

Come si legge sulle pagine de Il Secolo XIX, la Sampdoria lavora per il rinnovo di Dennis Praet. Il contratto del belga scadrà nel 2020, senza rinnovo il prezzo del cartellino si abbasserà nettamente. Negli ultimi giorni la società blucerchiata ha fatto pervenire al giocare l'ultima offerta, ancora distante dalla richiesta. La risposta è attesa la settimana prossima, c'è il rischio di rottura. Se non dovesse arrivare il rinnovo la Samp potrebbe prendere anche in considerazione l'ipotesi di cedere Praet a gennaio.

Visto e considerato che Lucas Biglia s'è infortunato e starà fuori per quattro mesi, il Milan si ritrova costretto a tornare sul mercato a caccia di un centrocampista. L'ultima idea - riferisce La Gazzetta dello Sport - si chiama Stefano Sensi, anche per la sua capacità di giocare sia da play basso che da mezzala. Il centrocampista del Sassuolo, fresco di convocazione, a gennaio potrebbe muoversi più a nord verso Milano.

Mentre continuano i rumors su un probabile ritorno di Paul Pogba a Torino già nella finestra di gennaio, la Juventus lavora già per il mercato di giugno e sembra aver individuato un obiettivo per rinforzare la rosa. Si tratta del difensore dell'Ajax Matthijs de Ligt, 19enne già pilastro dei lancieri e della Nazionale olandese. I bianconeri proveranno a sfruttare i buoni rapporti con Mino Raiola per soffiare il talentuoso centrale alla concorrenza delle big europee e assicurarsi un degno erede di Andrea Barzagli. Lo riporta Tuttosport.

Non c'è solo Matthijs de Ligt nei piani della dirigenza della Juventus per rinforzare la difesa, reparto che sarà probabilmente più rivoluzionato nelle prossime finestre di mercato. Con Barzagli prossimo al ritiro e Benatia in partenza già a gennaio, continua a emergere il nome di Joachim Andersen, centrale classe 1996 in forza alla Sampdoria e autore sin qui di un ottimo campionato. A riportarlo è Tuttosport.

Prove di rinnovo per Elseid Hysaj. Stando a quanto riferito da Rai Sport, in settimana c'è stato un incontro tra il Napoli e Mario Giuffredi, agente del terzino albanese, e il clima è molto disteso. La richiesta di Hysaj è di 3 milioni d'ingaggio fino al 2023, l'intesa è vicina e il procuratore dell'ex Empoli è atteso a Roma, negli studi della Filmauro, per limare i dettagli. Da discutere della clausola

Il mercato di gennaio si avvicina a grandi passi e la Fiorentina sta iniziando a valutare i primi nomi per rafforzare la squadra. Come riporta La Nazione, il club viola si muove in Francia ed in Belgio. Il primo nome è quello di Ismaila Sarr, classe 1998, jolly offensivo senegalese tesserato per il Rennes. Sempre in Francia, per la precisione a Bordeaux, la Fiorentina segue anche Samuel Kalu, classe 1997 della Nigeria. Passiamo al Belgio, dove la Fiorentina è tornata su Sender Berge del Genk, centrocampista classe '98 già seguito dai viola durante il mercato estivo.

Come riporta il Sun, si prospetta un rientro in Italia per Matteo Darmian. Il terzino del Manchester United più volte era stato vicino al ritorno in Serie A nel recente passato, ma alla fine non si era mai trovato l'accordo per il trasferimento. Adesso, però, i tempi sembrano essere maturi: Roma e Inter sono pronti ad acquistarlo già a gennaio.

L'importanza di Suso per il Milan è cresciuta sempre più, anche nel corso di questa stagione. E adesso, stando a quanto scritto dal Corriere dello Sport, il club rossonero è pronto a blindarlo con un rinnovo che possa cancellare la clausola da 38 milioni di euro. Ha messo a referto 13 giocate vincenti (gol e assist) da inizio stagione e lo merita, anche per aumentare l'ingaggio da 3 milioni a stagione che ad oggi non risulta tra i top della squadra.

ARSENAL, L'INFORTUNIO DI WELBECK SPINGE PEPE A LONDRA: PRONTI 50 MILIONI. LITIGA CON SALIHAMIDZIC, FA TARDI ALL'ALLENAMENTO: JAMES-BAYERN E' ROTTURA. NIZZA, I PORTIERI NON CONVINCONO VIEIRA: PRONTO L'ASSALTO A MIGNOLET. WATFORD, PEREYRA SULL'INTERESSE DEL CHELSEA: "SONO LUSINGATO". WEST HAM PRONTO A TESSERARE NASRI. IL FRANCESE CHIEDE PERO' 6 MILIONI. STOCCARDA, MODESTE NEL MIRINO: L'ATTACCANTE STUFO DELLA CINA. ARSENAL, UN'ALTRA STELLA NEL MIRINO: SCOUT STREGATI DAL CLASSE 2000 RAMIRES.

L'ennesimo, grave infortunio di Danny Welbeck costringerà l'Arsenal a rivedere i propri piani sul mercato. Il club londinese potrebbe andare alla ricerca di una punta nella finestra di gennaio e Unai Emery sembra aver individuato il profilo giusto: Nicolas Pepé, esterno del Lille per il quale i Gunners sono disposti a offrire circa 50 milioni di euro, sbaragliando la concorrenza. Lo riporta The Sun.

James Rodriguez e il Bayern Monaco sono ormai ai ferri corti. Come riporta Tuttosport, il fantasista colombiano non ha intenzione di ricucire lo strappo nato dopo la lite col ds Salihamidzic al termine della sfida con il Mainz. E l'ex Monaco si è presentato in ritardo all'ultima seduta di allenamento prima del big-match contro il Borussia Dortmund, in programma oggi. Mister Niko Kovac, ovviamente, non ha gradito e probabilmente lo spedirà in tribuna, in attesa di una cessione.

Il Nizza starebbe pensando a Simon Mignolet per il mercato di gennaio. Secondo il Sun, Patrick Vieira avrebbe chiesto alla dirigenza del club francese il 30enne portiere belga perché non è contento del rendimento di Yoan Cardinale e Walter Benitez. Mignolet ha disputato finora una sola partita con il Liverpool in questa stagione.

Ha cominciato la stagione con il botto, segnando 5 reti in 10 partite con la maglia del Watford. E le prestazioni di Roberto Pereyra non sono passate inosservate dalle parti di Stamford Bridge, dove Maurizio Sarri sembra apprezzarne molto la duttilità. L'ex Juventus ha dichiarato: "Ho deciso di continuare a giocare in Premier nonostante ci fosse stata la possibilità di un ritorno in Italia. Mi fa piacere di essere nel mirino di un club come il Chelsea, spero di continuare così. Ho svolto una buona preparazione in estate, mi mancava da un po' di tempo. La Juventus? Ha aggiunto qualità con Cristiano Ronaldo e andrà lontano in Champions".

Samir Nasri è pronto a tornare in pista dopo la squalifica per doping che lo ha tenuto fuori dai campi per 18 mesi. L'ex centrocampista di Arsenal e Manchester City, che potrà giocare a partire da gennaio 2019, ha ricevuto una proposta dal West Ham, a cui però avrebbe chiesto uno stipendio di circa 6 milioni di euro. Lo riporta il Daily Mail.

Anthony Modeste è pronto a tornare in Europa. L'attaccante, sotto contratto con il Tianjin Quanjian fino al 31 dicembre 2020, sta vivendo un momento difficile e non gioca una partita ufficiale dal 4 agosto. Così, l'ex Bordeaux starebbe pensando di tornare a giocare in Bundesliga. Come riporta la Bild, all'ex giocatore del Colonia è interessato lo Stoccarda.

Arsenal sempre attento al mercato delle giovani promesse. Secondo quanto riporta il Sun, il nuovo talento finito nel mirino dei Gunners sarebbe Eric dos Santos Rodrigues, meglio conosciuto come Ramires. Centrocampista brasiliano classe 2000, la stellina del Bahía avrebbe strappato consensi unanimi tra i tanti scout inglesi che l'hanno seguita nelle ultime giornate di campionato.