Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 10 ottobre

Gaetano Castrovilli ha rinnovato il proprio contratto fino al giugno del 2024. A darne l'annuncio è stato lo stesso giocatore in conferenza stampa accompagnato direttamente dal direttore sportivo viola Daniele Pradè.

Con una nota sul proprio profilo Twitter la Lazio ha comunicato il rinnovo di contratto fino al giugno 2024 di Joaquin Correa. Correa (25) è approdato sulla sponda biancoceleste della Capitale la scorsa estate dopo due anni al Siviglia.

Spunta una lista di mercato per il ritorno in Italia di Emerson Palmieri, esterno mancino della Nazionale di Roberto Mancini oggi al Chelsea. Secondo quanto riportato dal tabloit Metro, infatti, l'italo-brasiliano sarebbe l'ultima idea per gennaio della Juventus che sulla fascia sinistra, dopo l'addio di Spinazzola e il prestito al Cagliari di Pellegrini, ha di fatto solo Alex Sandro come elemento di ruolo.

Secondo quanto riportato da As, la Juventus resta in corsa per Christian Eriksen. Il quotidiano spagnolo ha fatto il punto sul danese, obiettivo numero uno del Real Madrid per il mercato di gennaio. Il giocatore non rinnoverà il contratto in scadenza nel 2020 col Tottenham, e oltre a bianconeri e blancos c'è il forte interesse di Manchester United (che ha tentato l'approccio in estate per coprire l'eventuale cessione di Pogba) e Bayern Monaco.

Si avvicina la soluzione per il problema tecnico in ottica Sampdoria: la dirigenza blucerchiata al completo ha incontrato Claudio Ranieri quest'oggi, il faccia a faccia è terminato poco fa, avvicinando il sì del mister testaccino, che sostituirebbe per la seconda volta Di Francesco in pochi mesi. Il mister, rivela Sky, ha chiesto garanzie tecniche, ora toccherà alla società decidere se fare il passo in avanti necessario per portarlo in blucerchiato.

Il magazine tedesco Kicker torna a parlare dell'insoddisfazione dell'asso del Bayern Monaco Thomas Müller, che ha chiesto la cessione al club bavarese per la scarsa considerazione avuta da Niko Kovac. Secondo il media teutonico, Müller, che ha un contratto in scadenza nel 2021, godrebbe della stima di 'Inter e Milan, le quali durante l'ultima estate avrebbero chiesto informazioni al Bayern sul possibile addio del giocatore. Non solo: su di lui da tempo c'è la Cina, con diversi club pronti a farsi la guerra per aggiungere una stella al massimo campionato asiatico.

Ricardo Rodriguez, da titolare inamovibile del Milan, si è ritrovato a essere una riserva di lusso per Marco Giampaolo. L'esplosione di Theo Hernandez aveva convinto il tecnico a mettere da parte il terzino svizzero, che adesso potrebbe valutare seriamente l'idea di lasciare l'Italia. Le proposte, soprattutto dalla Bundesliga, non mancano: Schalke 04 e Borussia Dortmund sono sulle sue tracce, così come Atletico Madrid, Roma ed Everton. A riportarlo è il portale svizzero Blick.

Arek Milik non è vicino al rinnovo con il Napoli. La trattativa per il prolungamento del polacco, attualmente in scadenza nel 2021, è in stand-by anche perché la sua richiesta di ingaggio è quasi il doppio rispetto a ciò che guadagna adesso. Da 2,5 milioni a 4,5. Una richiesta che Giuntoli e De Laurentiis non hanno neanche preso in considerazione per il momento, ritenendola ovviamente troppo alta anche se potrebbe essere considerata in linea con gli altri contratti dei giocatori di prima fascia presenti in rosa. Il futuro dunque resta più che incerto, in attesa ovviamente che l'attaccante torni anche a segnare, visto che l'appuntamento con la rete ritarda ormai da quasi sei mesi. A riportarlo è La Repubblica.

MANCHESTER CITY, EMERGENZA IN DIFESA: GUARDIOLA VUOLE RUBEN DIAS. MANCHESTER UNITED, MANCA UN VICE-RASHFORD: OBIETTIVO WERNER. BAYERN MONACO, SI RIAPRE LA TRATTATIVA PER SANÈ. ARSENAL, PRONTA L'OFFERTA PER IL TALENTO KOCKU. EIBAR, PAPE DIOP RINNOVA FINO AL 2021.

Caccia al rinforzo in difesa per il Manchester City e secondo il Mirror il nome individuato dai Citizens è quello di Ruben Dias del Benfica. La penuria di interpreti nel ruolo per la formazione di Pep Guardiola, potrebbe portare gli inglesi a fare un'offerta per prenderlo già a gennaio: clausola da 59 milioni di sterline, il Benfica sta cercando di alzarla a 79. Su Dias ci sono anche Juventus, Atletico Madrid e Manchester United.

Il Manchester United cercherà un centravanti nel mercato di gennaio. La cessione di Lukaku e i problemi fisici di Martial hanno creato una situazione di emergenza, col solo Greenwood, 18 anni, alternativa a Marcus Rashford. Secondo quanto riportato dal Manchester Evening News i red devils hanno messo gli occhi su Timo Werner del Lipsia. Il tedesco ha rinnovato a fine agosto fino al 2023.

Secondo quanto riportato dalla Bild, un rappresentante del Bayern Monaco ha incontrato nelle scorse settimane Leroy Sané, precisamente prima dell'incontro di Champions League fra Manchester City e Dinamo Zagabria. Il quotidiano tedesco riporta che Giovanni Branchini e l'agente del giocatore, David Gardner, stanno discutendo del trasferimento del giocatore in Baviera. Il passaggio di Sané al Bayern stava per essere perfezionato in estate, prima che il giocatore si infortunasse gravemente nel corso del Community Shield contro il Chelsea.

L'Arsenal sta vivendo una nuova giovinezza. Talenti e prospetti, la società londinese è in piena ricostruzione e un nuovo baby può arrivare alla corte di Unai Emery. Si tratta, spiega il Mail, di Orkun Kokcu: diciotto anni, stagione da top alla prima da protagonista in Eredivisie con il Feyenoord, è ora con la Turchia Under 21. Il prezzo del centrocampista voluto dai Gunners è di circa 20 milioni di sterline.

L'Eibar, tramite i propri canali ufficiali, ha annunciato il rinnovo di contratto di Pape Diop, centrocampista classe '86. Il senegalese ha prolungato il proprio accordo col club basco fino a giugno del 2021.