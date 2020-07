Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 11 luglio

vedi letture

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

INTER, IN CASO DI ADDIO DI CONTE C’È L’IPOTESI ALLEGRI. HELLAS VERONA, JURIC NON HA ANCORA RINNOVATO: FIORENTINA IN AGGUATO. INTER, ESPOSITO CAMBIA AGENTE E SI PREPARA A RINNOVARE FINO AL 2025. BALOTELLI, FUTURO LONTANO DALL’ITALIA: IPOTESI BRASILE E CINA. NAPOLI, KOULIBALY NON HA CHIESTO LA CESSIONE. CAGLIARI, PER ZENGA RINNOVO A PRESCINDERE DALLA CLASSIFICA. INTER, PER LAUTARO AL BARCELLONA SE NE RIPARLA AD AGOSTO.

Sono giorni caldi in casa Inter, dopo i deludenti risultati delle ultime settimane, dalla ripresa del campionato. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport Antonio Conte e una parte della squadra sono più distanti e alcuni giocatori non avvertono più la fiducia. Da escludere l'esonero del tecnico e anche le dimissioni non sembrano essere possibili, ma nel calcio mai dire mai e per questo, secondo la rosea, Massimiliano Allegri potrebbe essere l'uomo giusto in caso di divorzio.

Sulle pagine odierne del Corriere Fiorentino si parla di Ivan Juric e della sua candidatura come futuro tecnico della Fiorentina: il tecnico croato è stato capace di portare l’Hellas ai margini della zona Europa e, soprattutto, capace di far giocare ai suoi un calcio tanto redditizio quanto spettacolare. Oggi, la sua, è la creatura più simile a quella che tutti indicano come la più bella del reame: l’Atalanta. Ritmi, mentalità, pressing. Le sue idee sono moderne ed europee. Per questo, piacciono alla Fiorentina e, per questo, il suo è uno dei nomi seguiti in vista della prossima stagione. Il tecnico è sul punto di rinnovare con l'Hellas eppure, fino a quando non ci sarà la firma, la sua candidatura per la panchina viola resterà forte. Anche per lui quella di domani sarà una partita diversa. L’occasione, se non altro, per confermare ai dirigenti della Fiorentina tutto il suo valore. E poi chissà. Magari, sarà proprio Amrabat a convincerlo (se mai dovesse arrivare la proposta concreta) a seguirlo.

Cambio di agente per Sebastiano Esposito, attaccante classe 2002 dell'Inter, passato alla scuderia di Pastorello. Il giovane nerazzurro è anche pronto a prolungare con il suo attuale club fino al 2025: secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport l'accordo è stato raggiunto e l'ufficialità potrebbe arrivare già la prossima settimana.

La sua avventura al Brescia è ai titoli di coda e il futuro di Mario Balotelli potrebbe essere lontano dall'Italia. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport sull'attaccante ci sono infatti Flamengo e Vasco, con l'ipotesi di un trasferimento in Cina che non è comunque da scartare.

Quale futuro per Kalidou Koulibaly? Da anni si ragiona circa un possibile addio al Napoli, ma il presidente Aurelio De Laurentiis ha sempre respinto le offerte arrivate nel tempo. Secondo Sky Sport, il difensore senegalese e la sua famiglia stanno bene in Italia e nel capoluogo campano, per cui la sua partenza in estate è tutt'altro che scontata. Il club partenopeo chiede tanto e - riferisce l'emittente satellitare - solo se giungeranno proposte congrue darà il via libera alla cessione, altrimenti sarà ben felice di tenerlo ancora in squadra.

A fine campionato, il Cagliari e Walter Zenga si siederanno al tavolo e discuteranno dell'eventuale rinnovo. Il tecnico avrebbe un rinnovo automatico in caso di settimo posto finale, ma a prescindere da quello che sarà il piazzamento al termine del campionato l'idea del Cagliari è quella di proseguire anche il prossimo anno. Lo racconta quest'oggi il Corriere dello Sport che spiega come la società abbia apprezzato la gestione delle difficoltà da parte dell'allenatore.

Si continua a parlare di Lautaro Martinez al Barcellona, nonostante la clausola rescissoria dell’attaccante dell’Inter sia scaduta lo scorso 7 luglio. Secondo quanto riportato da Marca, infatti, a fine agosto potrebbe tornare d’attualità la trattativa tra i nerazzurri e i blaugrana per il trasferimento dell’attaccante in Catalogna. Il club catalano ha infatti temporeggiato in attesa di mettere a segno ulteriori cessioni, ma tra le due società ci sarebbe già un accordo non scritto per 120 milioni di euro totali (70 cash + l'inserimento di due giocatori come contropartite). Una cifra che, se fosse confermata, sarebbe addirittura più alta della clausola del Toro, che ammontava a 111 milioni di euro.

LEICESTER, IL MANCHESTER UNITED PROVA AD INSERIRSI FRA CHELSEA E CITY NELLA CORSA A CHILWELL. SCHALKE 04, LO STATUNITENTE MCKENNIE IN PARTENZA: PIACE A LIVERPOOL E CHELSEA. ARSENAL, AUBAMEYANG IN SCADENZA NEL 2021: L'ATTACCANTE POTREBBE RINNOVARE CON I GUNNERS. CHELSEA, WILLIAN IN SCADENZA A FINE STAGIONE: IL TOTTENHAM CI PENSA. REAL MADRID, JOVIC VERSO L'ADDIO: PRONTA L'OFFERTA DEL LEICESTER PER L'ATTACCANTE. TESTA A TESTA MOURINHO-GUARDIOLA PER HOJBJERG: CITY E TOTTENHAM SUL CENTROCAMPISTA.

Il Manchester United si inserisce nella corsa a Ben Chilwell. Secondo quanto riporta l'edizione odierna del Sun, i Red Devils avrebbero messo nel mirino il difensore del Leicester. Il giocatore, che le Foxes valutano 60 milioni di sterline, però godrebbe già della stima di due club importanti di Premier League, ovvero Chelsea e Manchester City.

Weston McKennie lascerà lo Schalke 04. Per il centrocampista americano si prospetta un futuro in Premier dopo tre stagioni passate in Bundesliga. Secondo quanto riporta Sport CBS, il giocatore piace molto a diversi club europei fra cui Liverpool e Chelsea.

Pierre-Emerick Aubameyang potrebbe anche rimanere all'Arsenal. L'attaccante dei Gunners, il cui contratto scadrà il 30 giugno 2021, è molto appetito sul mercato. Il calciatore gabonese però, riporta il Sun, potrebbe anche prendere in considerazione di rinnovare il proprio contratto con il club londinese.

Potrebbe essere sempre a Londra il futuro di Willian. L'esterno del Chelsea andrà in scadenza alla fine della stagione e non dovrebbe rinnovare il suo contratto. Secondo quanto riporta Football Insider, il Tottenham avrebbe pensato al brasiliano per il prossimo campionato.

Luka Jovic, con ogni probabilità, lascerà il Real Madrid alla fine della stagione. L’attaccante non è stato convocato per il match di ieri contro l’Alaves e con ogni probabilità verrà messo sul mercato. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Daily Mail, il calciatore piacerebbe molto al Leicester. Le Foxes, che lo vorrebbero affiancare a Jamie Vardy, sarebbero pronti ad un’offerta di 31 milioni di sterline.

Salire di livello. E' l'obiettivo di Pierre-Emile Hojbjerg,. Il centrocampista del Southampton dovrebbe essere uno dei pezzi pregiati di questo mercato con le big della Premier League pronte a concederselo. Secondo quanto riporta il Daily Record, per il calciatore si dovrebbe prospettare un testa a testa Manchester City e Tottenham con il duello fra Guardiola e Mourinho pronto a riproporsi.