Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 12 dicembre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

La Sampdoria è tornata a pensare a Fernando Llorente. Visti anche i tanti problemi fisici in attacco, il club di Ferrero ci sta riprovando per lo spagnolo, che ha inseguito già ad ottobre senza concludere l'affare. Il Napoli è pronto a salutarlo, ma il giocatore - riferisce Tuttosport - chiede 18 mesi di contratto e deve ancora dare l'ok al trasferimento perché preferirebbe il ritorno in Spagna, dove però al momento non ha proposte.

Secondo le ultime indiscrezioni che arrivano dalla Germania, Paul Pogba starebbe pensando di cambiare agente. La Bild, infatti, assicura che le recenti dichiarazioni di Mino Raiola sul futuro del centrocampista francese, arrivate in un momento delicato della stagione del Manchester United, non sono affatto piaciute al grande obiettivo della Juventus, che dunque starebbe riflettendo se affidarsi o meno a un altro procuratore. Molto, tuttavia, dipenderà dalle prossime settimane e dall'evolversi delle trattative di gennaio.

Mister Antonio Conte e l'Inter domani ritrovano - stavolta da avversario - Diego Godin, ex calciatore nerazzurro passato al Cagliari nell'ultima finestra di mercato. Quasi scontata, dunque, la domanda al tecnico nerazzurro in conferenza stampa sul motivo dell'addio del centrale uruguaiano dopo appena una stagione a Milano: "Non penso che debba giustificare partenze e arrivi. Ho grande affetto e rispetto per Diego per ciò che mi ha dato l'anno scorso. Godin sa benissimo cosa penso di lui, l'importante è questo", la risposta di Conte.

Due sole presenze in stagione, ma Genanro Acampora resta un uomo importante per lo Spezia anche in Serie A, come lo era stato in Serie B. E lo testimonia il fatto che tra il club bianconero e il centrocampista nativo di Napoli siano in corso i contatti per prolungare un contratto in scadenza a giugno 2021. Prove di rinnovo, Acampora e lo Spezia avanti insieme?

Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha parlato al termine della sfida contro l'Udinese, persa per 3-2 dai granata: “Le cose non vanno molto bene. È stata una brutta partita, soprattutto il primo tempo. Non mi aspettavo di vedere un primo tempo con così poca voglia e grinta, oggi male. Non ho parlato con la squadra, ci ho parlato ieri ma non ho visto grandi risultati. Giampaolo non è a rischio, non ci sono scadenze. Ho fiducia in lui, ho visto delle cose buone anche se oggi no. Si è visto un buon progresso in alcune partite come ad esempio Inter, Sassuolo, Lazio, purtroppo però mancano gli ultimi 20 minuti. Il gioco è importante, ma sono importante anche i risultati. Ma ho fiducia in Giampaolo. La classifica? Sicuramente non fa piacere, 6 punti in 11 partite sono molto cose. Mi aspetto molto di più dai giocatori, sono sicuramente deluso, infatti da domani andiamo in ritiro. Cambiare qualcosa a gennaio? Intanto facciamo bene queste ultime tre partite e poi vediamo, ma non ci sono scadenze”.

Rivelazione a sorpresa da parte di Julian Nagelsmann, allenatore del Lipsia e tra i più corteggiati in Europa nonostante abbia appena 33 anni: “Prima delle partite ascolto sempre l’inno della squadra avversaria - ha dichiarato in conferenza stampa -. Ora sto ascoltando quello del Werder Brema (contro cui il Lipsia ha poi vinto 2-0, ndr). Devo dire che mi piacciono molto quelli di Real Madrid e Juventus. So cantarli? In teoria dovrei, anche se non in perfetto italiano o spagnolo… Aspettiamo il sorteggio e vedremo. Prima della partita proverò a cantarlo insieme ai giocatori, non in questa occasione ma sicuramente l'anno prossimo ci proverò".

Secondo quanto riferito dal Daily Mail il Bayern Monaco non presenterà offerte a gennaio per il centrocampista offensivo Callum Hudson-Odoi del Chelsea. Il classe 2000 resta sempre un obiettivo dei campioni d’Europa che però attenderanno l’estate per lanciare il loro assalto al talento inglese.