Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 12 giugno

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

MILAN

Zlatan Ibrahimovic, dopo la sfuriata di mercoledì scorso durante il colloquio con Gazidis, è già con un piede fuori dal Milan. L'addio è ormai scritto e la strada più probabile per il suo futuro porta all'Hammarby, club di cui è co-proprietario. Non è però detta l'ultima parola anche in chiave italiana, visto che ci sono diversi club che lo vorrebbero trattenere nel nostro paese, a cominciare dal Bologna di Mihajlovic, con cui aveva flirtato anche prima del ritorno in rossonero. Poi c'è il Napoli, con De Laurentiis che non disdegnerebbe avere un campione come lui anche in chiave diritti d'immagine.

INTER

In Spagna non si ferma il ballo mediatico per e sul futuro di Lautaro Martinez. Adesso il calciatore sarebbe pronto a uscire allo scoperto, eppure le parole del ds dell'Inter Piero Ausilio, cui hanno fatto seguito le conferme dell'ad Beppe Marotta, sembrano troppo chiare perché si possa travisare. Lautaro, che non ha mai nascosto all'ambiente strettissimo che gli ruota attorno la sua voglia di vestire un giorno la maglia del Barcellona e giocare con il suo idolo Leo Messi, è invece totalmente concentrato sulla ripresa della stagione, agli ordini di Antonio Conte e a caccia del suo primo trofeo in Europa con la maglia di chi ce lo ha portato.

Nel caso in cui l'Inter dovesse lasciar partire Lautaro Martinez, Alvaro Morata diventerebbe subito una vera e propria priorità per i nerazzurri che hanno comunque già avviato i primi sondaggi. Uno degli scogli da superare sarebbe quello dell'ingaggio da 10,5 milioni che lo spagnolo percepisce all'Atletico Madrid. I dirigenti interisti potrebbero ricopiare quelli che hanno permesso di acquistare Lukaku ed Eriksen, con una parte fissa più bassa e tanti bonus che nel giro di un paio di stagioni potrebbero permettere ad entrambi di andare in doppia cifra per quanto concerne il salario. Il giocatore in realtà non vorrebbe lasciare Madrid, ma nel caso in cui si dovesse concretizzare l'acquisto di Cavani, ecco che lo spazio in rosa in vista dell'Europeo potrebbe essere minore rispetto al recente passato e dunque potrebbe spingerlo a gettarsi tra le braccia dei "mentori" Marotta e Conte. A riportarlo è Tuttosport.

L'Inter prepara l'offerta per Hector Bellerin, terzino spagnolo in forza all'Arsenal. Secondo quanto riportato dal Daily Express i nerazzurri potrebbero mettere sul piatto 30 milioni per il classe '95, legato ai Gunners fino al 2023. Lo spagnolo, che è arrivato all'Arsenal nel 2011, ha dichiarato di non aver fretta e che si prenderà tutto il tempo necessario per decidere al meglio quale sarà il suo futuro.

Secondo quanto riportato da Het Laatste Nieuws in Belgio, anche l'Inter si sarebbe messa sulle tracce dell'attaccante classe 2000 di proprietà del Genk Jonathan David. Il canadese di origini haitiane, ha già visto schizzare la propria valutazione oltre i 25 milioni di euro attirando anche gli interessamenti di squadre come Arsenal, Man United ed Everton in Premier, dell'Ajax in Olanda e del Porto, oltre ovviamente alla già citata Inter.

NAPOLI

Kalidou Koulibaly non è più nei piani del Paris Saint-Germain. Il dietrofront arriva direttamente dalla Francia: il quotidiano Le Parisien ha confermato che la società parigina vuole sostituire il partente Thiago Silva, ma la soluzione si troverà in casa. Le alternative ci sono - Marquinhos e Kimpembé - e non c'è bisogno di intervenire sul mercato, almeno per il momento. Il cambio di direzione è avvenuto anche per la richiesta troppo alta da parte della società azzurra, che chiede 100 milioni di euro per il centrale senegalese.

LAZIO

La Lazio prova a rimettere avanti la testa nella corsa che porta al difensore centrale Maresh Kumbulla dell'Hellas Verona. Il costo rimane di 30 milioni di euro e i biancocelesti se lo potrebbero permettere solo tramite la qualificazione in Champions League che è da conquistare ma anche ben indirizzata.

Sono ore importanti per il possibile acquisto da parte della Lazio di Luis Suarez, attaccante attualmente al Saragozza ma di proprietà del Watford. Lotito deve trattare con la famiglia Pozzo ma ha già pronta un'offerta che potrebbe portare alla chiusura dell'affare: 15 milioni più 5 di bonus per un giocatore in scadenza nel 2021. L'attaccante colombiano ha già detto sì alla proposta da 1,5 milioni per 5 anni, ora si attende solo quella del club inglese per arrivare alla fumata bianca. A riportarlo è Tuttosport.

Dopo l'interessamento da parte del Milan, anche la Lazio ha iniziato a seguire il centrocampista del Benfica Florentino Luis. Il giocatore ha una clausola da 120 milioni di euro che però non verrà mai incassata dal club lusitano, che però lo valuta comunque non meno di 30 milioni, tanti anche per le casse biancocelesti. Molto dipenderà dalla Champions League oltre che dai club interessati al giocatore, visto che anche nel resto d'Europa sono tanti ad aver messo gli occhi sul talento di origine angolana. A riportarlo è Lalaziosiamonoi.it.

ATALANTA

Negli ultimi giorni l'Atalanta si sarebbe mossa concretamente per arrivare a Sebastiano Esposito, presentando una richiesta ufficiale all'Inter per ottenere il cartellino del calciatore. L'idea è quella di provare ad acquistarlo a titolo definitivo con un diritto di riacquisto da mettere nelle mani del club di Suning. La Dea però non è l'unica che vorrebbe il giocatore, con la Fiorentina ugualmente interessata e potenzialmente pronta a inserire il giocatore nei discorsi relativi alla cessione di Chiesa.

FIORENTINA

Nessuna preclusione alla cessione di Federico Chiesa da parte del presidente della Fiorentina Rocco Commisso, ma il via libera arriverà solo a patto che a chiedere di andarsene sia il giocatore in prima persona e che venga proposta una cifra all'altezza delle richieste del club viola.

TORINO

Il Torino studia la strada per puntare a Radja Nainggolan in vista della prossima stagione e ne ha individuate due che potrebbero rendere possibile l'affare. La prima è quella che vedrebbe il club granata acquistare il Ninja in prestito con diritto di riscatto fissato a 10-11 milioni per evitare che i nerazzurri debbano far fronte a una minusvalenza, però con parziale pagamento dell'ingaggio sempre da parte di Suning. La seconda vedrebbe Cairo mettere sul piatto il cartellino di uno tra Izzo e Nkoulou con conguaglio per coprire una ridiscussione dello stipendio.

"Belotti non è in vendita". Il ds del Torino Vagnati ha dovuto recapitare questo messaggio a diversi direttori sportivi che negli ultimi giorni erano tornati a bussare alla sua porta per sondare il terreno e capire la fattibilità di un affare che non ha sbocchi secondo i dirigenti granata. Il Gallo è seguito da tempo da Fiorentina e Inter, ma anche il Monaco si è detto interessato. A riportarlo è Tuttosport.

BRESCIA

È scontro totale tra il Brescia e Mario Balotelli, con l'attaccante che ha inviato la terza diffida per il reintegro in gruppo corredata dalla richiesta di messa in mora per lo stipendio di marzo che non è ancora stato versato. Ormai il giocatore è sempre più lontano dalle Rondinelle.

CHELSEA SCATENATO: DOPO ZIYECH E WERNER, ASSALTO A CHILWELL E HAVERTZ. PSG, LEONARDO SOGNA ALLEGRI PER IL DOPO-TUCHEL. RINNOVO FARAONICO IN ARRIVO PER VAN DIJK: L'OLANDESE SARÀ IL PIÙ PAGATO DELLA STORIA DEL LIVERPOOL. CHIRIVELLA AL NANTES, L'ANNUNCIO ARRIVA VIA ZOOM. RAVANELLI SI CANDIDA PER FARE IL DS AL MARSIGLIA.

Estate di grande rivoluzione in casa Chelsea. Il club londinese, che ha già messo sotto contratto Ziyech, nei prossimi giorni ufficializzerà l'operazione Timo Werner col Lipsia e non ha intenzione di fermarsi all'acquisto dell'attaccante tedesco. Sempre dalla Bundesliga potrebbe arrivare Kai Havertz, stella del Bayer Leverkusen e pallino di mister Lampard, mentre per puntellare la difesa l'obiettivo è Ben Chilwell del Leicester.

Per finanziare questi due nuovi acquisti, scrive As, il Chelsea è pronto a sacrificare N'Golo Kanté: sulle tracce del centrocampista francese c'è il Real Madrid.

Rapporti tesi in casa Paris Saint-Germain tra Leonardo e Thomas Tuchel. Il dirigente brasiliano non è soddisfatto del manager tedesco nonostante la conferma in vetta alla Ligue 1 in questa stagione e vorrebbe quindi portare a Parigi un nuovo allenatore, con Massimiliano Allegri in pole position. Tuttavia per Leonardo - scrive L'Equipe - non sarà affatto semplice cambiare tecnico già questa estate, anche perché Tuchel gode della stima del presidente Al-Khelaifi.

Virgil van Dijk diventerà presto il giocatore più pagato nella storia del Liverpool. Secondo quanto riportato dal Sun infatti, presto arriverà il nuovo, ricchissimo, contratto per il difensore olandese: un quinquennale da oltre un milione di euro al mese, con van Dijk che supererebbe così Salah come stipendio. Attualmente l'egiziano è il giocatore con l'ingaggio più alto dei Reds.

In una diretta social, il Nantes ha presentato il suo nuovo acquisto: si tratta di Pedro Chirivella, 23enne centrocampista svincolatosi dal Liverpool. Ha firmato per tre anni e il suo arrivo è stato svelato sulla piattaforma Zoom.

Secondo le informazioni riportate da Marca, il Lille non avrebbe intenzione di rinnovare il contratto di Nicolas Gaitan. L'ex centrocampista di Atletico Madrid e Benfica, 32 anni, era arrivato in Francia a gennaio da svincolato, dopo aver lasciato i Chicago Fire, ma ha disputato solo quattro partite, mettendo insieme appena 50 minuti. Adesso, per l'argentino si prospetta un ritorno in patria. Ad attenderlo c'è il Boca Juniors.

Il Red Bull Lipsia è già al lavoro per individuare il sostituto di Timo Werner. Chi al suo posto? Secondo la Bild, i leipziger sono interessati al sudcoreano Hwang Hee-Chan (24) del Salisburgo. In questa stagione, l'ex Amburgo in 33 presenze ha collezionato 14 gol e 19 assist vincenti.

Fabrizio Ravanelli lancia la sua candidatura, è pronto per diventare il nuovo direttore sportivo dell'Olympique Marsiglia. L'ex attaccante della Juventus, che ha giocato al Velodrome dal 1997 al 1999, sogna di ricoprire il ruolo di direttore sportivo dei biancazzurri: "Sì, è un ruolo che mi interessa", ha detto Ravanelli nel corso di un'intervista al portale lephoceen.fr.