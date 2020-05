Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 12 maggio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

JUVENTUS, HIGUAIN VERSO L’ADDIO, ARTHUR SI AVVICINA, RABIOT VUOLE LA PREMIER. INTER, CANCELO CHIAVE PER LAUTARO-BARCELLONA, IL PSG VUOLE RISCATTARE ICARDI, CONTATTO CON ATAL, STANBY PER WERNER, CARVALHO UN AFFARE MA OCCHIO AL LEICESTER. MILAN, SI ALLONTANA MALDINI. ROMA, TRATTATIVA FERMA CON FRIEDKIN, ZANIOLO SPONSOR PER KEAN, VERTONGHEN IN POLE PER IL DOPO SMALLING, PETRACHI SEGUE TODIBO, NEL MIRINO ANCHE MANDRAGORA E LOVREN. NAPOLI, INSIGNE AZZURRO A VITA, SI LAVORA AL RINNOVO DI DI LORENZO, VICINO QUELLO DI ZIELINSKI, IPOTESI KOCH PER LA DIFESA, LAMPARD PROVA A CONVINCERE MERTENS, MILENKOVIC PER IL POST-KOULIBALY. ATALANTA, PIACE MALES DEL LUCERNA. TORINO, VAGNATI OTTIENE LA DEROGA DALLA FIGC, INTANTO OCCHI SU VAN DRONGELEN. BRESCIA, MICHELI IL NUOVO DIRETTORE GENERALE.

Il futuro di Gonzalo Higuain è tutto da scrivere e La Gazzetta dello Sport di questa mattina parla della possibilità che il Pipita lasci la Juventus al termine di questa stagione, nonostante abbia il contratto fino al 2021. In caso di addio i bianconeri risparmierebbero 15 milioni di euro di ingaggio ma serve prima l'accordo con un altro club. Difficile, se non impossibile, il passaggio all'Atletico Madrid, più probabile una nuova avventura in MLS, o ancora di più al River, anche se la pressione sarebbe massima. Per questo non è da escludere del tutto un termine anticipato della carriera.

Sembra avvicinarsi il sì di Arthur alla Juventus. Secondo quanto riportato da Tuttosport sono stati fatti passi avanti decisivi per lo scambio con il Barcellona che prevede la partenza di Pjanic. La valutazione di entrambi è intorno ai 50 milioni di euro e anche se il brasiliano non ha ancora dato l'ok definitivo il Barça è in pressing per convincerlo.

Adrien Rabiot e la Juventus sono sempre più lontani. Anzitutto, fisicamente. La Stampa racconta infatti del personale sciopero del centrocampista francese, che non sarebbe ancora rientrato dalla sua villa in Costa Azzurra per protesta contro i tagli degli stipendi. Inoltre, consigliato dalla mamma-agente che già faceva esasperare i vertici del PSG, Rabiot vorrebbe cambiare aria in estate: si considera poco valorizzato da Sarri e punta alla Premier League, anche per ragioni economiche. Potrebbe accoglierlo l’Everton: Ancelotti l’ha fatto esordire in Francia nel 2012, e i rapporti tra i due club sono buoni.

Joao Cancelo all’Inter per liberare Lautaro Martinez in direzione Barcellona. È questo, scrive il Corriere dello Sport, il clamoroso giro di scambi che potrebbe rendere i nerazzurri protagonisti del prossimo mercato estivo. Non è un mistero che i blaugrana siano in pressing da tempo per il Toro argentino, voluto soprattutto da Messi e Setien. Il terzino portoghese non ha ripetuto al Manchester City i fasti dei suoi anni italiani, ma il tecnico dell’Inter lo stima e per avere un rinforzo di questo livello sulla fascia sarebbe disponibile a privarsi anche di un fuoriclasse come Lautaro. E Guardiola? Detto che il feeling con Cancelo non sembra mai davvero sbocciato, il tecnico del City accoglierebbe Nelson Semedo, ovviamente dal Barcellona, per rimpiazzare l’ex Juve. Un giro di grandi giocatori che soddisferebbe tutti.

L'Inter è al lavoro per sbrogliare la matassa intorno al nome di Mauro Icardi. Secondo quanto riportato da Sky Sport il PSG vuole trattenerlo a Parigi e ha la possibilità di riscattarlo per 70 milioni di euro. Le dirigenze stanno dialogando per capire se ci possono però essere condizioni diverse rispetto alla cifra pattuita, per venire incontro a tutti in un periodo molto complicato come questo.

Youcef Atal da Boghni, Algeria, è uno degli esterni destri più ricercati d'Europa. Il classe '96 del Nizza, che lo ha preso nel 2018 dai belgi del Kortrijk, è nazionale algerino e nel ruolo è tra i più quotati per il salto di qualità nella prossima sessione di trasferimenti. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, ci sarebbero stati contatti con club italiani. Tra questi ci sarebbe anche l'Inter: il nome di Atal è sulla scrivania degli uomini mercato nerazzurri ma non solo. Contratto fino al 2023, le stime di mercato lo valutano oltre i 20 milioni di euro.

Il nome di Timo Werner è al centro del mercato. L'Inter ci pensa in caso di addio di Lautaro Martinez, ma dovrebbe battere la concorrenza del Liverpool, anche se, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, per il momento i Reds sono fermi, visto che non vorrebbero spendere 50-60 milioni di euro per un giocatore che andrebbe ad arricchire un reparto già ben coperto da Sané, Salah e Firmino. I nerazzurri non possono però accelerare, almeno fino a quando il Barcellona non presenterà l'offerta irrinunciabile per Lautaro.

L'interesse dell'Inter per William Carvalho è noto da tempo e il centrocampista portoghese potrebbe liberarsi dal Betis per una cifra piuttosto abbordabile: secondo O Jogo, gli andalusi si accontenterebbero di 16-17 milioni di euro per cedere l'ex Sporting CP, su cui c'è anche il Leicester. Dall'eventuale cessione di William Carvalho potrebbe guadagnarci anche lo stesso Sporting, che ha garantito il 25% sulla futura rivendta del giocatore.

Le parole di ieri di Paolo Maldini all'ANSA, hanno fatto molto discutere, visto l'attacco a Rangnick, ma come riporta La Gazzetta dello Sport di questa mattina l'attuale direttore tecnico, prima di pronunciarle, aveva avvertito il club, e sui contenuti non c'era molto mistero. Il comportamento del tedesco non ha infastidito solo Maldini all'interno della società, ma è come se il manager volesse "stanare" pubblicamente il Milan, cosa che, secondo la rosea, non fa bene a nessuno in un momento come questo. Una cosa è certa: Maldini, dopo lo sfogo, è più lontano dalle scrivanie rossonere, la convivenza con Rangnick è impossibile.

Il possibile passaggio di proprietà della Roma, da Pallotta a Friedkin, è in stallo e La Gazzetta dello Sport parla di una forbice tra 650 e 550 milioni che accontenterebbe l'attuale patron giallorosso: fare proposte più al ribasso (non impossibili) avrebbe l’effetto invece di affondare tutto. Pallotta si è mosso per correre ai ripari e la banca d’affari che cura il dossier Roma, Goldman Sachs, sta operando non solo attraverso le sedi statunitensi, sfruttando peraltro le entrature nel mondo finanziario dello stesso Pallotta, ma anche lavorando su Londra, vero ponte con il Medio e l’Estremo Oriente.

La Roma punta forte sul ritorno in Italia di Moise Kean. L'attaccante dell'Everton lascerà l'Inghilterra dopo un anno di troppi lati oscuri e pochi acuti. I giallorossi si appoggeranno a tre alleati: il primo è il procuratore Mino Raiola, che ha molti interessi a Trigoria, come Mkhitaryan, Kluivert e il giovane Calafiori, e che sta discutendo con Petrachi anche altre possibilità come Pedro o Bonaventura. Il secondo è Ancelotti, che da allenatore dell'Everton è pronto a lasciar partire Kean, magari per puntare su Cengiz Under, che gli piace molto e che potrebbe dar vita a uno scambio. Il terzo alleato è senza dubbio l'amico Nicolò Zaniolo, con cui ha parlato anche negli scorsi giorni e che è uno sponsor fortissimo per convincere tutti a puntare sul Kean romanista. L'obiettivo di Raiola e della Roma è di acquistarlo in prestito gratuito con diritto di riscatto o con l'obbligo in base ai risultati raggiunti, come potrebbe essere la Champions League. Il prezzo dopo un altro anno di ammortamento potrebbe scendere intorno ai 22-25 milioni di euro mentre l'ingaggio è in linea con il tetto che il club vorrebbe mettere in pratica, ovvero 3 milioni di euro. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.

La permanenza di Smalling a Roma è ogni giorno più complicata, anche perché lo stesso calciatore si sta convincendo che il ritorno in Premier potrebbe fare al caso suo dopo il "master in Serie A". Sempre dall'Inghilterra però sono due i nomi tra cui Petrachi dovrebbe scegliere il prossimo centrale per Fonseca. Due profili consigliati anche da Baldini, consulente di mercato personale di Pallotta e grande conoscitore del campionato inglese. Il primo nome è quello di Lovren, con Klopp pronto a liberarlo un anno prima rispetto alla scadenza del contratto. Il secondo è Vertonghen, che lo stesso Baldini conosce per la sua esperienza al Tottenham e che, da svincolato, ha ingolosito diversi club. Al momento è proprio il belga ad essere in vantaggio per diversi motivi, anche se dipenderà dalla trattativa che prenderà forma solo una volta che i giallorossi saranno certi dell'addio di Smalling. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.

Alla Roma piace molto il giovane centrale di proprietà del Barcellona e attualmente in prestito allo Schalke in Bundesliga Jean-Clair Todibo. I catalani l'hanno già messo sul mercato in vista della prossima stagione, e questa volta vorrebbero cederlo a titolo definitivo. Al momento interessa molto al Lipsia con il club di Bartomeu che però sta sparando alto per monetizzare al massimo: 30 milioni di euro. Una cifra fuori portata per la Roma che prima di tutto dovrà pensare alle cessioni per mettere da parte un tesoretto da poter investire in entrata. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.

La Roma pensa a un mercato intelligente, fatto di giocatori con un contratto vicino alla scadenza, scambi e prestiti e La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina parla di Dejan Lovren come obiettivo per la difesa. A centrocampo è caldo il nome di Rolando Mandragora, con Cristante che potrebbe entrare nella trattativa con la Juve, mentre in attacco ancora valido il nome di Moise Kean, sponsorizzato anche dall'ex compagno in Under 21, Nicolò Zaniolo.

Lorenzo Insigne presto potrebbe iniziare a discutere il rinnovo con il Napoli perché l'intenzione sempre più palese è quella di volter proseguire la propria avventura come capitano azzurro, magari fino alla fine della carriera. Alla base del divorzio con Raiola, c'è proprio la trattativa per il prolungamento, visto che lo stesso giocatore ha tutta l'intenzione di mettersi a trattare dopo che è riuscito a tornare nel cuore dei tifosi. Non solo, ha ritrovato anche il feeling con se stesso, cosa che aveva perso ai tempi di Ancelotti, e ora è pronto a caricarsi la squadra sulle spalle, anche nel prossimo futuro e ben oltre l'attuale scadenza contrattuale fissata nel 2022. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.

Nelle ultime settimane, il proprietario del Napoli Aurelio De Laurentiis e Mario Giuffredi hanno avuto modo di parlare spesso e al centro delle chiacchierate c'era Giovanni Di Lorenzo. L'esterno è stata una delle sorprese positive tra gli azzurri, conquistando anche un posto in Nazionale. Dalla Premier sono arrivate voci insistenti sull'interessamento da parte del Manchester United, attirato dalle sue cavalcate e pronto a provare a trattare. Il club partenopeo però ha tutta l'intenzione di andare avanti insieme all'ex Empoli, condivisa anche con il tecnico Gattuso e, di fatto, anche con lo stesso giocatore. Per questo è possibile che si parli già di rinnovo dopo un solo anno di contratto. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.

Il rinnovo di Piotr Zielinski con il Napoli si avvicina a grandi passi. Secondo quanto riportato da Tuttosport la firma è prossima e il prolungamento sarà fino al 2024. All'interno del nuovo accordo verrà anche introdotta una clausola rescissoria da 100 milioni di euro.

Robin Koch è un obiettivo del Napoli per il reparto arretrato della prossima stagione. Il club azzurro potrebbe portare il difensore del Friburgo in Serie A per 15 milioni di euro, visto il suo contratto in scadenza nel 2021, e se Rrahmani non dovesse bastare i partenopei sono pronti all'affondo.

Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, per convincere Dries Mertens a lasciare il Napoli e approdare al Chelsea, si è mosso anche il tecnico dei Blues Frank Lampard. La società inglese sta spingendo molto per arrivare al belga in scadenza con i partenopei che intanto continuano a provare a convincerlo a rinnovare tramite contatti continui con gli agenti. L'esito di questa telenovela è tutt'altro che scontata, con l'Atletico Madrid che intanto lavora sotto traccia per provare a inserirsi tra i protagonisti.

Il Napoli torna a pensare a Nikola Milenkovic per la difesa. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, in caso di cessione di Koulibaly, il club azzurro è pronto a offrire 30 milioni di euro alla Fiorentina per il serbo, anche se resta difficile che un club possa mettere sul piatto i 100 milioni di euro richiesti da Aurelio De Laurentiis per il senegalese.

L'Atalanta continua a lavorare con i propri scout per cercare nuovi profili che possano dare continuità ai successi degli ultimi anni. Sono tanti i profili di giovani talenti che vengono seguiti giorno dopo giorno, e l'ultimo in ordine di tempo è quello di Darian Males, attaccante classe 2001 di proprietà del Lucerna. Il giocatore svizzero, ma con cittadinanza anche serba, ha già disputato diverse partite in prima squadra attirando le attenzioni di molti club oltre all'Atalanta. Mancino naturale, può giocare sia sulla trequarti che partendo dall'esterno. Un'idea intrigante che i dirigenti bergamaschi stanno valutando in vista del prossimo mercato.

Davide Vagnati ha ottenuto la deroga dalla FIGC e adesso è pronto a sbarcare a Torino, sponda granata, come nuove Direttore sportivo. Tale deroga, infatti, era l'ultimo ostacolo prima di poter rendere operativo il neo dirigente, fino a pochi giorni fa alla SPAL. Con il presidente Urbano Cairo è tutto fatto, a breve potrebbe anche arrivare l'annuncio ufficiale con Vagnati che non dovrà dunque aspettare la canonica data del primo luglio.

Secondo quanto riportato dall'edizione bresciana del Corriere della Sera, da luglio Massimo Cellino non sarà più un uomo solo al comando ma si avvalerà di un nuovo dirigente utile per seguire i conti e le vicende del club che non interessino il calciomercato. Il presidente ha individuato in Luigi Micheli, storico amministratore delegato dello Spezia ora non più in carica, che ricoprirà il ruolo di direttore generale delle Rondinelle. Il nuovo dirigente sarà tesserabile solo dal prossimo 4 luglio perché sta scontando una squalifica di 8 mesi emessa dalla procura Federale a causa del "caso nigeriani".

LAPORTA SOGNA IL RITORNO AL BARCELLONA, CON GUARDIOLA ALLENATORE. DA SEMEDO A ODRIOZOLA: IL CASTING PER IL TERZINO BAYERN MONACO. L'EX JUVE COMAN NEL MIRINO DEL MANCHESTER CITY, JAMES RODRIGUEZ VERSO L'ATLETICO MADRID.

Pep Guardiola ha dichiarato in più di un'occasione di escludere un ritorno sulla panchina del Barcellona. Ma Joan Laporta, ex presidente blaugrana dal 2003 al 2010 intenzionato a riprendersi la poltrona su cui attualmente è seduto Josep Maria Bartomeu, ha dichiarato al Times di essere pronto a convincere l'attuale tecnico del Manchester City: "Mi piacerebbe che tornasse, ma è una decisione che deve prendere lui. È un riferimento per il Barcellona e molti catalani vorrebbero che fosse di nuovo l'allenatore del Barça. Parlerò a tempo debito della persona che vorremmo far sedere sulla panchina del Barça nel 2021". Le elezioni presidenziali si terranno proprio nel 2021, quando scadrà il contratto di Guardiola con gli inglesi.

José Mourinho non ha alcuna intenzione di privarsi di Tanguy Ndombelé durante la prossima estate. Come riporta Press Association, infatti, lo 'Special One' avrebbe imposto ai suoi dirigenti il divieto di negoziare la cessione del centrocampista francese. L'ex Lione, tra i più fulgidi talenti del nuovo corso dei Bleus di Deschamps, è stato cercato con forza dal Barcellona in queste settimane.

Il Bayern Monaco, come noto, è da tempo sulle tracce di Leroy Sane. La scorsa estate il tesseramento dell’ex Schalke dal Manchester City sembrava cosa fatta, poi il grave infortunio al ginocchio portò alla fumata nera. Ora però il Bayern è pronto a tornare all’assalto e in caso di fumata bianca potrebbe mettere sul mercato l’ex Juventus Kingsley Coman: 60 milioni di euro il prezzo richiesto per il francese, secondo l’edizione tedesca di Sky Sport. Su di lui ci sarebbe proprio il City, pronto ad intavolare uno scambio, così come il Barcellona ed il Real Madrid.

Non solo Leroy Sané. Il Bayern Monaco lavora anche per acquistare un terzino destro e il d.s. Hasan Salihamidzic avrebbe individuato il profilo ideale per le esigenze di Flick: si tratta di Nelson Semedo, giocatore del Barcellona che però è conteso da molte big. Il portoghese, infatti, piace al PSG e al Manchester City e potrebbe rientrare anche nelle trattative con Inter (Lautaro Martinez) e Juventus (Pjanic). Secondo Radio Catalunya, l'interesse dei bavaresi sarebbe concreto, ma il costo è elevato: 50 milioni di euro, una cifra che il Bayern non è disposto a pagare. Le alternative sono Alvaro Odriozola (il Real potrebbe rinnovare il prestito) e il giovane Sergino Dest, 19enne talento dell'Ajax.

James Rodriguez si riavvicina all'Atletico Madrid. Dopo essere stato a un passo dal trasferirsi sull'altra sponda di Madrid nell'estate scorsa, il colombiano si era messo a disposizione di Zinedine Zidane, che però non gli ha concesso spazio. Così, i colchoneros sono proti a investire su di lui: secondo Blu Radio, "l'operazione è chiusa all'80%", anche perché il Real è costretto a cedere per fare cassa.

Charlie Webster, baby-fenomeno dell'Academy del Chelsea, è finito nel mirino del Borussia Dortmund. Secondo le informazioni riportate dal Daily Telegraph, i londinesi non sono intenzionati a lasciarsi sfuggire il talentuoso centrocampista e attendono gennaio, quando il ragazzo compirà 17 anni, per fargli firmare il primo contratto da professionista.

Guillaume Gillet non proseguirà la sua avventura a Lens nonostante il ritorno in Ligue 1 della squadra. Lo ha annunciato lo stesso giocatore, 36 anni, sul suo profilo Instagram: "Col cuore spezzato desidero dirvi che il club non desidera continuare l'avventura con me", ha dichiarato il belga.