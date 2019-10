Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 12 ottobre

Il punto su tutte le news della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

Sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, si parla anche del futuro di Timothy Castagne, che presto potrebbe rinnovare il suo contratto con l'Atalanta. In estate i primi discorsi tra agente e dirigenza: sul tavolo ci sono un'opzione annuale che porterebbe la scadenza al 2022 e una richiesta da 1,5 milioni di euro. L'esterno belga negli ultimi mesi è stato cercato dal Napoli e da diverse squadre di Premier League, ma il giocatore non ha mai cambiato idea: prima c'è l'Atalanta.

Nuove sirene inglesi per Kalidou Koulibaly. Secondo quanto riportato dal Daily Express, il Manchester United ha messo nel mirino il difensore centrale del Napoli. L'obiettivo dei Red Devils è quello di formare una coppia di centrali, con il senegalese che andrebbe ad affiancare Harry Maguire, in grado di regalare sicurezza alla difesa del Manchester United per tanti anni.

Nella giornata di ieri si era parlato di un incontro a breve tra la Roma e l'entourage di Lorenzo Pellegrini, per firmare il rinnovo del contratto. Il centrocampista romano non è il solo in procinto di allungare il suo legame con i giallorossi, a fargli compagnia ci sarà Aleksandar Kolarov. Come riportato da Il Corriere della Sera, la dirigenza ha intenzione di proporre al terzino serbo un rinnovo del contratto in scadenza al 2020: un anno con opzione per il secondo e la possibilità di entrare nella dirigenza a fine carriera.

Il Milan ha cambiato allenatore, ma il club sa bene che sarà necessario intervenire anche in sede di mercato. Secondo Tuttosport, nel mese di gennaio, il Milan potrebbe acquistare un nuovo terzino destro.Il Diavolo avrebbe messo nel mirino un altro giovane calciatore del Lille: Mehmet Zeki Celik. Il turco è un titolare del club ormai da due stagioni ed è un pilastro della nazionale turca. 22 anni, un anno e mezzo fa fu pagato 2 milioni, mentre adesso il club francese chiede almeno 20 milioni di euro.

Dopo i rinnovo di Correa e Caicedo, la Lazio vuole blindare anche Luis Alberto. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport le partite si sono lasciare in estate con la promessa di riparlare del rinnovo al termine della stagione. Attualmente il contratto dell'ex Liverpool scade nel 2022. Rinnovando il precedente accordo nel febbraio 2018, Luis Alberto è arrivato a guadagnare 1,8 milioni annui. Chiudendo la stagione al top, magari con la Champions League, potrebbe strappare un accordo superiore ai 2 milioni.

E' ufficiale il rinnovo di Ernesto Torregrossa col Brescia. Ad annunciarlo è lo stesso club attraverso un comunicato: "Il Brescia Calcio annuncia di aver rinnovato in data odierna il contratto di Ernesto Torregrossa . Il calciatore si lega al Club fino al 2022".

Come anticipato nelle scorse ore, l'Inter ha messo nel mirino il centrocampista del Manchester United Nemanja Matic. Il giocatore, ricorda Il Corriere dello Sport ha il contratto in scadenza a giugno ed ormai è ai margini della rosa di Solskjaer. Per questo motivo l'Inter potrebbe tentare l'assalto già a gennaio, a patto che il Manchester United si accontenti di un indennizzo minimo. Per quanto riguarda l'ingaggio, l'Inter potrebbe offrire un triennale da 5 milioni a stagione.

Le buone prestazioni di Sofyan Amrabat con la maglia del Verona di questo inizio di stagione non sono passate certo inosservate. Secondo quanto riportato da Sportmediaset.it, la Lazio avrebbe messo gli occhi sul calciatore e avrebbe anche già chiesto informazioni al club veneto. Ancora è presto per parlare di una trattativa, ma il mercato non riposa mai: gli addetti ai lavori in questo periodo possono operare senza fretta e senza troppe pressioni.

Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria danno il benvenuto a Claudio Ranieri, che si è legato alla società in qualità di allenatore responsabile della prima squadra fino al 30 giugno 2021. Il presidente augura al tecnico, al suo staff e alla squadra un buon lavoro basato sull’impegno e sulla passione.

ARSENAL, ULTIMATUM PER EMERY: SENZA CHAMPIONS SI CAMBIA. WOLVERHAMPTON, IN ARRIVO IL RINNOVO DI JOAO MOUTINHO. TOTTENHAM, DIER NEL MIRINO DELL'ASTON VILLA. REAL MADRID, DUELLO CON IL MANCHESTER UNITED PER IL TALENTO HALAND. CARRASCO DI NUOVO UOMO MERCATO: "VOGLIO LASCIARE LA CINA IN INVERNO". HAVERTZ AL CENTRO DEL MERCATO: "ASCOLTO TUTTO MA DECIDO IO". LIVERPOOL, SCOUT IMPRESSIONATI DA BEN WHITE: PUO' ESSERE IL DOPO LOVREN.

Potrebbe essere l'ultima stagione di Unai Emery sulla panchina dell'Arsenal. Secondo quanto riportato dal Times infatti, la dirigenza dei Gunners è pronta a cambiare guida tecnica se non dovesse arriva la qualificazione alla prossima Champions League.

João Moutinho, centrocampista classe '86 del Wolverhampton, è pronto a continuare la sua avventura con il club inglese. Come scrive il Birmingham Mail infatti, il portoghese ha trovato l'accordo con i Wolves per il prolungamento del suo contratto.

Eric Dier, centrocampista ed all'occorrenza difensore centrale del Tottenham, potrebbe cambiare casacca durante il mercato di gennaio. Come scirve il Birmingham Mail infatti, Dier è finito nel mirino dell'Aston Villa.

Il Real Madrid fa sul serio per Erling Haaland, giovanissimo attaccante norvegese del Red Bull Salisburgo capace di 18 reti in 11 presenze in questa prima parte di stagione. Come riporta AS però, i Blancos non avranno vita facile: anche il Manchester United è pronto a fare follie per il prolifico talento norvegese.

Ai microfoni di HLN, giornale belga, Yannick Ferreira-Carrasco ha espresso la sua volontà di lasciare la Cina. Seguito in passato da club italiani, come Inter e Milan, Carrasco ha detto. "L'Europa mi manca, ogni giorno, anche se ho un contratto in Cina. nelle ultime ore del mercato, il club non mi ha lasciato partire. Adesso è diverso: posso farlo, spero di farlo, se qualcosa di concreto si realizzerà", ha detto l'esterno d'attacco del Dalian Yifang.

Kai Havertz, talento del Bayer Leverkusen e della Germania, ora in ritiro con la Nazionale tedesca, ha parlato del suo ruolo. "Non chiederò al ct Low in che ruolo farmi giocare, se in posizione più offensiva o difensiva. Non mi interessa". Poi, però, puntualizza. "Penso di avere qualità offensive".

Sull'interesse delle big. "Ascolto tutto ma poi decido da solo. E, perché no, voglio anche i consigli di Low, perché è molto esperto".

Il Liverpool lavora già in ottica futura. I Reds si preparano a salutare Dejan Lovren e il nome caldo sarebbe quello di Ben White. Il ventunenne del Brighton è in prestito al Leeds united dove, con Marcelo Bielsa, sta giocando da assoluto protagonista. Il salto è dietro l'angolo e per il Sun sarebbero pronti per lui circa 20 milioni di sterline.