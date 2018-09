Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 12 settembre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

JUVENTUS, ANNUNCIO A SORPRESA: KHEDIRA RINNOVA FINO AL 2021. MILAN, NEI PROSSIMO MESI IL RINNOVO DI BIGLIA. UDINESE, SAMIR RINNOVA: CONTRATTO FINO AL 2023. PARMA, RISOLUZIONE CONSENSULE CON DI CESARE. INTER, SKRINIAR SUL RINNOVO: "NE STIAMO PARLANDO". INTER, AUSILIO A CACCIA DI PARAMETRI ZERO: IL GRANDE OBIETTIVO È MARTIAL. EMPOLI, CORSI: "LA GUMINA SOFFIATO A NUMEROSI CLUB DI SERIE A.

Importante annuncio in casa Juventus. Il club bianconero ha reso noto che il centrocampista Sami Khedira ha sottoscritto un nuovo contratto valido fino a giugno 2021. Scongiurata quindi l'ipotesi di un trasferimento a parametro zero in MLS, o altrove, al termine della stagione.

Lucas Biglia e il Milan, futuro ancora insieme. Il centrocampista nei prossimi mesi rinnoverà il suo contratto probabilmente per un’altra stagione oltre la scadenza.

Samir e l'Udinese avanti insieme. Il Direttore generale Franco Collavino e il Responsabile dell’area tecnica Daniele Pradè annunciano il prolungamento di contratto del difensore brasiliano classe ’94 Samir che con la società bianconera ha raggiunto quota 56 presenze.

Il Parma ha comunicato, tramite una nota ufficiale apparsa sul proprio sito, la risoluzione consensuale con il difensore Valerio Di Cesare, in procinto di passare al Bari, in Serie D.

Intervista rilasciata ai microfoni di Mediaset da Milan Skriniar, difensore dell'Inter che ha parlato della trattativa che sta portando avanti il suo entourage per ciò che concerne il rinnovo di contratto: "Stiamo parlando, vediamo. Voglio dare continuità al lavoro fatto l'anno scorso. La cosa importante è aiutare la squadra perché l'Inter deve fare sempre meglio. La squadra è più forte quindi vogliamo raggiungere risultati importanti".

Chiusa la parentesi con la nazionale slovacca, per Skriniar sarà ora il tempo di rivestire la maglia dell'Inter: "Adesso dobbiamo pensare solo al campionato vogliamo tornare a vincere davanti ai nostri tifosi. Poi penseremo al Tottenham. Contro il Torino, dopo un ottimo primo tempo, non siamo rimasti concentrati per tutti i 90 minuti, ma la vittoria contro il Bologna è stata molto importante, adesso andiamo avanti così, ragionando partita dopo partita".

Dopo De Vrij e Asamoah, l'Inter ci ha preso gusto: stando a Tuttosport Ausilio vorrebbe piazzare altri colpi a parametro zero e starebbe valutando l'inserimento in rosa di due grandi giocatori a livello internazionale come Hector Herrera, in scadenza col Porto, e Anthony Martial, che quasi certamente dividerà le proprie strade da quelle del Manchester United a fine anno.

Ai microfoni di Radio Olympia, il patron dell'Empoli Fabrizio Corsi ha parlato così del mercato fatto in estate: "Per Krunic ho dovuto resistere alle diverse proposte ricevute in particolar modo dal Torino, fino all'ultimo giorno di mercato, rispedite al mittente dato non convincevano nè noi nè il giocatore. A parte gli altri nazionali appena rientrati dopo essere stati protagonisti con le rispettive rappresentative, voglio far due nomi di altri due nostri gioielli: Rasmussen e Di Lorenzo. Senza ovviamente dimenticare La Gumina, il nostro Immobile, soffiato a numerosi club di serie A che gli stavano addosso quando era al Palermo, Sampdoria di Ferrero su tutti".

BARCELLONA, NESSUN ULTIMATUM A VALVERDE PER IL RINNOVO. RAYO VALLECANO, MORENO HA RINNOVATO FINO AL 2021. UTRECHT, L'EX CT ADVOCAAT È IL NUOVO ALLENATORE. ASENSIO: "REAL MADRID SENZA CR7? HO SEMPRE LAVORATO PER FARE IL TITOLARE. TOTTENHAM, PER LLORIS AMMENA E 20 MESI DI SOSPENSIONE DELLA PATENTE

Il Barcellona non farà pressione su Ernesto Valverde per sapere se intende rinnovare o meno il proprio contratto col club. A riportarlo è lo stesso Josep Vives, portavoce della società blaugrana: "Non abbiamo dato nessuna scadenza al nostro allenatore - ha detto il dirigente in conferenza stampa -, rispettiamo la persona e la sua necessità di prendersi tutto il tempo che vuole. Al momento vuole rimanere concentrato sul proprio lavoro e prendere l'eventuale decisione di giorno in giorno".

Il Rayo Vallecano, attraverso i suo canali social, ha annunciato un importante rinnovo di contratto. La squadra di Madrid ha reso noto che Alex Moreno, laterale sinistro classe '93, ha sottoscritto un nuovo contratto valido fino a giugno 2021.

Dick Advocaat è il nuovo tecnico dell'FC Utrecht. La società olandese ha scelto l'ex ct come nuova guida del club. L'assistente sarà Zeljko Petrovic, nello staff anche Mariunus Dijkhuisen e Rick Kruys.

Marco Asensio, attaccante del Real Madrid e protagonista anche con la maglia della Nazionale spagnola, ha rilasciato una lunga intervista alla rivista Panenka. Queste alcune battute: "Se adesso ho più possibilità di giocare dopo la partenza di Cristiano Ronaldo? Per me non cambia molto, ho sempre lavorato con voglia ed entusiasmo per conquistarmi il mio spazio e per ritagliarmi un ruolo importante all'interno della squadra titolare. Quest'anno la stagione è iniziata nel modo giusto per me, sto lavorando bene. Quanto è stato importante avere Zidane come allenatore? Mi ha sempre detto di ignorare le voci che circolano all'esterno, di non fare troppo caso alle aspettative che spesso si creano attorno ai giocatori del Real Madrid, di pensare alla famiglia e di ricordarmi sempre dei sacrifici che ho fatto per arrivare a questi livelli".

Hugo Lloris, portiere del Tottenham e della Nazionale francese, è stato condannato a 20 mesi di sospensione della patente e a un'ammenda di 50mila sterline (circa 56mila euro) per guida in stato di ebbrezza. Il giocatore, che si è dichiarato colpevole, era stato arrestato il 24 agosto alla guida della sua Porsche dopo un controllo nel centro di Londra. Il suo tasso alcolemico è risultato di 80 microgrammi, più del doppio del limite in vigore nel Regno Unito.