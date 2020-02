vedi letture

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 13 febbraio

NAPOLI, RINNOVO DI MERTENS A MARZO. REAL, MODRIC PER ARRIVARE A SKRINIAR. AG. UNDER: "A GENNAIO RIFIUTATA OFFERTA ALTA". FAGGIANO: "GERVINHO HA CHIESTO SCUSA, NON VOLEVA ANDAR VIA LUI". SPAL, RINNOVA IL GIOVANE TUNJOV. JUVE SU KAIO JORGE. ROMA, RIVOLUZIONE FRIEDKIN: 150 MILIONI E TANTI EPURATI. ATALANTA, IL RISCATTO DI PASALIC È SCONTATO. RAMSEY TORNA IN PREMIER?

Il Napoli sta lavorando da tempo al rinnovo di Dries Mertens e da società e calciatore arrivano segnali incoraggianti sulla felice. A riferirlo la radio ufficiale del club azzurro, secondo cui nel mese di marzo potrebbe persino arrivare l'annuncio da parte del club azzurro. Dopo le frizioni dei mesi scorsi c'è grande fiducia sul proseguimento del rapporto, con il belga che è tornato anche nei pensieri di Gattuso recentemente. Il tecnico azzurro lo ha rimesso al centro del tridente nella sfida di ieri contro l'Inter.

La Juventus ha messo nel mirino Kaio Jorge, nuova stella brasiliana e attaccante del Santos. Il giocatore, classe 2002, ha una clausola da 50 milioni e interessa anche al Chelsea.

Aaron Ramsey non è ancora entrato nel cuore dei bianconeri e soprattutto non ha trovato lo spazio che si aspettava dopo il suo passaggio a parametro zero dall'Arsenal alla Juventus. Per questo motivo, in Inghilterra parlano già di un suo possibile addio a fine stagione, con Manchester United, Chelsea, Liverpool e anche lo stesso Arsenal, pronti a provare a riportare in Premier il giocatore gallese.

La fumata bianca è vicina, Dan Friedkin diventerà presto il nuovo proprietario della Roma. Il magnate americano è pronto a un grosso investimento per rifondare la squadra, circa 150 milioni di euro: gli addii saranno presumibilmente tanti, si ripartirà con certezza solo da Nicolò Zaniolo e Lorenzo Pellegrini.

L'Atalanta a fine stagione pagherà i 15 i milioni al Chelsea per Mario Pasalic. Considerando l'età, ma soprattutto il lato economico, Pasalic diventerà presto una delle migliori trattative degli ultimi tempi: la somma pattuita con i londinesi per il diritto di riscatto è un vero e proprio affare, se rapportata alle sue prestazioni e alle cifre che circolano nel (pazzo) mercato attuale.

Il Real Madrid starebbe pensando di offrire Luka Modric all'Inter per arrivare al cartellino di Milan Skriniar. I nerazzurri seguono da tempo il croato, e i Blancos invece sono attratti dallo slovacco grazie alle ottime prestazioni fornite prima con Spalletti e poi con Conte. Una soluzione che però potrebbe non interessare Marotta e Ausilio, anche considerando la netta differenza di età tra i due calciatori oltre al ruolo di difensore centrale che resterebbe scoperto.

Utku Cenikli, agente della Lian Sports, ha parlato dell'attaccante giallorosso Cengiz Under in una recente intervista, rivelando anche un retroscena legato all'ultima sessione di mercato invernale: "A gennaio la Roma ha ricevuto un'offerta molto alta per Ünder, ma il club non ha accettato".

Daniele Faggiano, ds del Parma, ha annunciato il reintegro di Gervinho nella rosa di D'Aversa: "Il ragazzo ha chiesto scusa alla squadra, la sua mancanza è stata quella di non venire ad allenamento tre giorni. Non va bene un comportamento così: se lo facessero tutti, la domenica non giocherebbe nessuno. Poi dipende come sta e dal mister, quello che vi posso assicurare è che lui non voleva andare via".

Giorni molto intensi per la SPAL, che dopo le quattro presentazioni di oggi, ha annunciato il rinnovo di Georgi Tunjov, classe 2001, fino al giugno 2023: "S.P.A.L. srl comunica di aver sottoscritto il primo contratto da professionista con il centrocampista Georgi Tunjov. Il giovane classe 2001, nazionale Under 19 dell’Estonia, è stato inserito nella rosa della prima squadra SPAL con cui ha esordito in serie A lo scorso 16 dicembre contro la Roma allo stadio Olimpico. La seconda presenza ufficiale come titolare, invece, è arrivata il 15 gennaio al “Meazza” di Milano in Coppa Italia contro il Milan. Tunjov ha firmato con la SPAL un contratto fino al 30 giugno 2023".

UFFICIALE ZIYECH AL CHELSEA DA LUGLIO. LIVERPOOL, LALLANA IN SCADENZA: RODGERS LO VUOLE AL LEICESTER. PSG, OFFERTA IRRINUNCIABILE A MBAPPE PER IL RINNOVO. IL BENFICA VUOLE ALZARE LA CLAUSOLA DI VINICIUS

Hakim Ziyech lascerà l'Ajax al termine della stagione. A comunicarlo è direttamente il club olandese, che con un comunicato sul proprio sito ufficiale, conferma di aver raggiunto un accordo con il Chelsea in vista della prossima estate. "5 mesi ancora di magia" scrive su Twitter l'Ajax, che poi banalmente aggiunge: "Il nostro mago giocherà per il Chelsea dalla prossima stagione".

Brendan Rodgers è uscito allo scoperto e nelle ultime ore ha dichiarato di seguire con interesse Adam Lallana, trequartista di proprietà del Liverpool in scadenza di contratto al termine della stagione. I Reds non hanno intenzione di rinnovare l'accordo ed è per questo che il Leicester starebbe lavorando per portarlo a vestire la maglia delle Foxes.

Il PSG è pronto a presentare un'offerta di rinnovo a Kylian Mbappé, "impossibile da rifiutare". Il club parigino vuole allontanare l'interesse del Real Madrid, proponendo all'attaccante un accordo che raggiunga il livello di Messi e Ronaldo, contro quello attuale che è di poco inferiore ai 2 milioni lordi al mese. Attualmente il francese è il secondo calciatore più pagato in Ligue1 dopo il compagno di squadra Neymar, che percepisce 3 milioni lordi al mese. Il contratto di Mbappe è attualmente in scadenza nel 2022.

Il Benfica sta lavorando al rinnovo di contratto di Carlos Vinicius, ex meteora del Napoli che adesso è capocannoniere in Portogallo. Il giocatore è finito nel mirino del Liverpool e per questo, i portoghesi vorrebbero alzare la sua clausola rescissoria da 100 a 120 milioni di euro con un robusto aumento dell'ingaggio.