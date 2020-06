Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 13 giugno

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

JUVENTUS, NON SI MOLLA AOUAR: IL LIONE VUOLE 50 MILIONI. MILAN, UPAMECANO NELLA LISTA DI RANGNICK. MA C’È ANCHE L’ARSENAL. QUATTRO NOMI PER LA DIFESA. BOLOGNA, NUOVI CONTATTI PER IBRAHIMOVIC. TORINO, C’È IL VIA LIBERA PER IL RINNOVO DI BELOTTI. MILAN, PRESO KALULU A COSTO ZERO. JUVENTUS, RAMSEY NELLA LISTA DEI PARTENTI. INTER, IN MANO SARR A PARAMETRO ZERO. HANDANOVIC VERSO IL RINNOVO FINO AL 2022. VIDAL, ASSIST ALL’INTER: ADORO CONTE, PUO’ FIDARSI DI ME”. LAZIO, IL MANCHESTER UNITED PUNTA IMMOBILE.

Il Lione non farà barricate per trattenere Houssem Aouar, uno dei più promettenti centrocampisti europei. La cifra non è abbordabile, 50 milioni di euro, ma il club francese è stato colpito pesantemente dallo stop del calcio. Potrebbero esserci ragionamenti sugli scambi: escluso Demiral, Matuidi poteva interessare un anno fa. A riportarlo è Tuttosport.

Dayot Upamecano era nella lista di Ralf Rangnick per rinforzare la difesa del Milan. Il centrale francese sarebbe stato l’uomo perfetto per completare il pacchetto difensivo, ma l’Arsenal avrebbe sorpassato - secondo Tuttosport - i rossoneri. Ha un contratto in scadenza al 30 giugno del 2021 e il Lipsia non può valutarlo una cifra stratosferica.

Quattro possibili scelte per migliorare la difesa del Milan. Sono stati condotti alcuni timidi sondaggi per Kristoffer Ajer, norvegese del Celtic di Glasgow, poi Nikola Milenkovic, Tanguy Kouassi e Thiago Silva, desideroso di chiudere la carriera al Milan, come riporta Tuttosport.

Sinisa Mihajlovic non ha messo da parte il sogno di portare Zlatan Ibrahimovic al Bologna. Dopo il confronto acceso tra lo svedese e l'amministratore delegato Ivan Gazidis, il tecnico del Bologna ha riallacciato i contatti, cercando l'attaccante corteggiato già a gennaio. Ibra però sta prendendo tempo perché ci sono altre possibilità tra cui tornare in Svezia, approdare al Napoli oppure concludere qui la carriera. Mihajlovic verrà informato della scelta, sebbene il club provi a puntare su Barrow e la linea verde. A rirportarlo è Il Resto del Carlino.

Il Torino ha intenzione di rinnovare il contratto di Andrea Belotti. Questo perché Urbano Cairo sta rifiutando tutte le proposte, le ultime in ordine di tempo sono quelle di Inter e Monaco, prima ancora Fiorentina, Napoli, Atletico Madrid. A riportarlo è Tuttosport che però sottolinea come il contratto scada a giugno 2022: il nuovo ds Vagnati ha avuto il via libera per il prolungamento e adeguamento dell’attaccante.

Classe 2000, in scadenza con l'Olympique Lione, Pierre Kalulu corre veloce verso il Milan. A riportarlo è L'Equipe, secondo cui il terzino destro è stato sedotto dai rossoneri - nonostante sulle sue tracce ci sia anche il Bayern Monaco - grazie ad un discorso di Paolo Maldini. Nei prossimi giorni - si legge - il ragazzo è atteso a Milanello per firmare il suo primo contratto da professionista. Al momento non è ancora da escludere un'inversione a U al fotofinish, ma nelle ultime ore sono stati mossi passi importanti verso la definizione dell'affare.

La Juventus sarebbe pronta a vendere Aaron Ramsey appena un anno dopo il suo arrivo a Torino. Lo riferisce il Daily Mail, scrivendo che la motivazione sia riconducibile all'esoso ingaggio da 6 milioni a stagione percepito dall'ex Arsenal. Quale futuro per il gallese? Il tabloid fa sapere che il Manchester United è una potenziale destinazione, ad oggi la più accreditata.

L’Inter ha in mano il futuro di Malang Sarr. A esserne sicuro è Tuttosport, con i nerazzurri che hanno fatto uno scatto secco per il giocatore, in scadenza con il Nizza e rappresentato dallo stesso agente di Romelu Lukaku. Per lui sarebbe pronto un quadriennale e sarebbe preferito rispetto a Jan Vertonghen per l’età (21 anni contro 33). Il suo approdo lascerebbe per un altro anno Kumbulla alla corte di Ivan Juric. Su Sarr c'è anche la Lazio.

Il futuro di Samir Handanovic potrebbe essere a tinte nerazzurre per altre due stagioni. Perché, come riporta Tuttosport, alla fine della stagione il portiere incontrerà l’Inter per rinnovare il contratto fino al 30 giugno 2022. Almeno per un'altra annata dovrebbe essere il titolare, con Radu come secondo a guardargli le spalle.

"Con Conte ho un ottimo rapporto, come allenatore lo adoro. Sa che sono un vincente e che può fidarsi di me". Musica e parole di Arturo Vidal, centrocampista del Barcellona fortemente accostato all'Inter nel corso degli ultimi mesi, che in un'intervista a El Periodico si è soffermato anche sul suo futuro: "Mancano ancora due mesi alla fine della stagione, decideremo alla fine. Io voglio sentirmi importante, in caso contrario penserò al bene della mia carriera".

Dichiarazioni che sanno di flirt con l'Inter, ma l'ex Juventus ha dispensato parole al miele anche per il suo attuale club: "Sto d'incanto a Barcellona, la mia famiglia è felice e mi trovo benissimo con i compagni di squadra. Non voglio giocare tutte le partite, ma sentirmi necessario in quelle cruciali e che ci aiuteranno a vincere dei titoli. Grazie a Dio, sto meglio che mai. Ho la sensazione che continuerò a giocare a grandi livelli per altri 3-4 anni. Lo dicono i dati GPS".

Il Manchester United punta Ciro Immobile per rinforzare il proprio attacco durante la prossima estate. Come riporta il Daily Mail, i Red Devils avrebbero infatti messo nel mirino l'attuale capocannoniere della Serie A, già autore di 30 gol in 33 presenze in questa stagione.

Immobile, durante la sua lunga carriera, ha già tentato la sorte all'estero prima con la maglia del Borussia Dortmund in Bundesliga e poi con quella del Siviglia nella Liga, salvo poi trovare la definitiva consacrazione in Italia proprio coi biancocelesti.

WERNER-CHELSEA, IL LIPSIA SI ARRENDE. NAGELSMANN: "NON CREDO CHE SARA' QUI L'ANNO PROSSIMO". LIVERPOOL, SI PROGRAMMA IL DOPPIO COLPO DAL WOLVERHAMPTON: 120 MILIONI PER NEVES E TRAORE'. REAL MADRID, KANTE' IL NUOVO OBIETTIVO PER IL CENTROCAMPO: PRONTA OFFERTA DA 80 MILIONI. CHELSEA, CHILWELL E' UN PO' PIU' VICINO: LEICESTER PRONTO AD ABBASSARE IL PREZZO. UFFICIALE: NICO GAITAN LASCIA IL LILLE DOPO 50 MINUTI. E' PRONTO A TORNARE A CASA.

"Non credo che sarà qui il prossimo anno". Le parole a DAZN di Julian Nagelsmann, allenatore del Lipsia, sono chiare: Timo Werner lascerà il club al termine di questa stagione. La sua clausola scadrà il prossimo 15 luglio, ma l'affare che lo vedrà sbarcare al Chelsea non è a rischio. Meno diretto il direttore sportivo Markus Kroesche: "Ne parleremo quando ci sarà qualcosa da annunciare".

Il prossimo mercato probabilmente non sarà ricco di scossoni e grossi colpi, eppure il Liverpool starebbe programmando un doppio affare da circa 120 milioni di euro dal Woverhampton. Secondo il Sun, i Reds avrebbero bussato alla porte dei Wolves per Ruben Neves (23) e Adama Traor (24). Una operazione di gran spessore, che potrebbe essere anche rimandata alla sessione di mercato del 2021.

N'Golo Kanté potrebbe lasciare il Chelsea per motivi finanziari e il Real Madrid ci sta facendo più di un pensierino. Stando a quanto riportato da As, i Blancos sarebbero pronti a mettere sul piatto 80 milioni di euro per portare il centrocampista francese in Spagna.

Nell'ambito del mercato rivoluzionario del Chelsea, Ben Chilwell è uno dei calciatori da acquisire subito, in vista della prossima stagione. Secondo l'Evening Standard, il Leicester sarebbe pronto ad abbassare le sue richieste per il terzino, dopo aver saputo dal giocatore stesso che la sua volontà è quella di sposare il progetto dei Blues.

E' durata 50 minuti distribuiti in 4 partite l'avventura di Nicolas Gaitan al Lille. Con una nota apparsa sul sito ufficiale, il club francese ha reso noto che al centrocampista offensivo classe '88 non verrà rinnovato il contratto. L'ex Benfica e Atletico Madrid era reduce da una esperienza positiva in MLS con la maglia dei Chicago Fire FC e ora potrebbe tornare in Argentina dopo 10 anni: lo aspetta il Boca Juniors.