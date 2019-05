Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 13 maggio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

JUVE: QUOTAZIONI IN CRESCITA PER SARRI E DESCHAMPS, MENTRE SI ASPETTA LA RISPOSTA DI RABIOT. L'ATLETICO PUNTA ICARDI, MA LUI VUOLE RESTARE ALL'INTER. ROMA: OCCHI SU KEYLOR NAVAS, E PER LA PANCHINA C'È BLANC. MARIO RUI PUÒ TORNARE IN PATRIA. FIORENTINA, IL RISCATTO DI MURIEL NON È PIÙ SCONTATO

Juventus

Tuttosport parla al suo interno del futuro sulla panchina della Juventus di Massimiliano Allegri, partendo dalle ultime dichiarazioni del vicepresidente bianconero Pavel Nedved. Il dirigente ceco nell'immediato pre-partita contro la Roma aveva risposto con un laconico "chi vivrà, vedrà", alla domanda sul futuro dell'allenatore. E per il quotidiano i giusti incastri dovranno trovarli lo stesso Allegri e il presidente Andrea Agnelli: oltre al progetto tecnico, i due dovranno discutere del contratto, visto che la permanenza sembra inevitabilmente legata al rinnovo. Senza accordo sul prolungamento, infatti, facile immaginare un addio, con le quotazioni di Didier Deschamps e Maurizio Sarri che sembrano in crescita dopo il no a Conte da parte di Agnelli. Il sogno Pep Guardiola, invece, sembra destinato a restare tale.

Il caos fiorentino fra la piazza e la famiglia Della Valle, per Tuttosport, rischia di 'spingere' Federico Chiesa verso la Juventus. Il giocatore vuol restare in Italia, con la Fiorentina che nelle scorse settimane ha pure rifiutato un'offerta da 60 milioni del Bayern Monaco. La base di partenza è 70 milioni (Paratici pensa ad una proposta da 50 milioni più il cartellino di Orsolini) e come detto la Juve è in vantaggio sulle concorrenti, forte di un lavoro iniziato circa un anno fa e di una promessa di ingaggio da 5 milioni a stagione. Il tutto, a prescindere da quello che sarà il nome del prossimo allenatore.

Quella che si è appena aperta, scrive Tuttosport, sarà la settimana decisiva per capire il futuro di Adrien Rabiot. Il centrocampista in uscita dal PSG a zero, infatti, nei prossimi giorni comunicherà la sua scelta per il futuro, con Juventus, Real Madrid e Tottenham che si stanno dando battaglia. Il problema principale per i bianconeri è rappresentato dall'ingaggio, col giocatore che ha chiesto 10 milioni a stagione. Troppi per la Juventus, ma se la volontà del francese dovesse essere quella di sposare il progetto Juve un modo per sistemare anche la questione economica verrà trovato.

Inter

Wanda Nara, moglie ed agente di Mauro Icardi, ha parlato a TikiTaka del futuro del centravanti nerazzurro: "Non ho ben capito le parole di Spalletti in conferenza. Comunque i giornali continuano a parlare di offerte per Icardi, 'Icardi potrebbe andar via'. Ma sono stanca di ripetere che lui vuole rimanere all'Inter. Il primo giorno di mercato io spengo il telefono. Se sono arrivate offerte? Sì. Ma il ragazzo rimane all'Inter. Basta. Le squadre migliori lo hanno contattato, gli allenatori migliori lo vogliono. Ma lui è convinto di rimanere all'Inter, qualunque sarà l'allenatore. Tutti lo vogliono. Secondo quello che dice Spalletti, è l'Inter che non lo vuole: lo dicono i giornali...".

L'Atletico Madrid sta già studiando le alternative per il futuro qualora Antoine Griezmann dovesse finire al Barcellona. E i nomi nel mirino sono due: Paulo Dybala e Mauro Icardi, occhi tra Juventus e Inter.

Luciano Spalletti non pensa in alcun modo alla risoluzione del contratto con l'Inter. Il tecnico di Certaldo, sottolinea Fcinternews, in questo momento non ha soluzione alternative all'Inter e spera che Suning, con la qualificazione in Champions League, possa ancora mantenere la promessa fatta a metà marzo in cui lo confermò anche per la prossima stagione. In questo momento, però, è molto difficile che Spalletti possa restare anche il prossimo anno: Marotta ha un accordo con Antonio Conte e con la qualificazione alla prossima Champions League appare molto probabile il suo arrivo. Un contratto che si aggiungerà a quello di Spalletti, in questo momento non intenzionato a prendere in considerazione altre offerte. Il manager toscano ha un accordo da 4,5 milioni netti a stagione più bonus, uno dei quali già quasi raggiunto: la qualificazione Champions infatti varrà all'allenatore toscano un surplus di 500mila euro.

Milan

Il Milan deve cercare di blindare Gianluigi Donnarumma e Alessio Romagnoli e l'unico modo per farlo è raggiungere la qualificazione alla prossima Champions League. Come riportato da La Gazzetta dello Sport con il quarto posto potrebbero restare entrambi mentre in caso contrario sarà difficile trattenere soprattutto il portiere, visto che con la sua cessione arriverebbe la plusvalenza più importante.

Le prossime due partite, scrive Tuttosport, rischiano di essere le ultime italiane per Hakan Calhanoglu. Autore del gol vittoria nel successo del Milan contro la Fiorentina, il turco potrebbe infatti lasciare i rossoneri al termine del campionato. Il suo futuro, si legge, è inevitabilmente legato a quello di Gennaro Gattuso, da sempre suo principale sponsor. Ma con l'addio di Ringhio anche l'ex Bayer sembra vicinissimo alla partenza con destinazione Germania, Paese in cui Calhanoglu ha sempre avuto buon mercato.

Roma

Stando al quotidiano spagnolo AS, Keylor Navas e il Real Madrid sono vicini al divorzio: il portiere della nazionale costaricana è stufo di fare panchina e queste dovrebbero essere le sue ultime settimane in merengue. Manchester United, Arsenal, Marsiglia, Inter e Roma sono i club pronti ad accoglierlo: la Roma, dopo la stagione di Olsen, sono alla ricerca di un portiere titolare e il costaricense potrebbe essere una bella occasione a costi "relativamente" contenuti.

Contro la Juve all'Olimpico, scrive il Corriere dello Sport, erano presenti emissari della Base Soccer. Si tratta dell'agenzia che da qualche settimana rappresenta anche Laurent Blanc, tecnico presente sulla lista dei dirigenti della Roma per la successione di Claudio Ranieri in vista della prossima stagione.

Il quotidiano Il Tempo fa il punto sul futuro di Daniele De Rossi, capitano della Roma col contratto in scadenza a giugno. La società ed il giocatore ancora non hanno definito i termini della trattativa, si legge, ma l'idea di De Rossi è quella di fare chiarezza nei prossimi giorni, di certo prima dell'ultima sfida di campionato col Parma. Questo perché il giocatore, nel caso in cui dovesse consumarsi l'addio, vorrebbe salutare nel giusto modo compagni e tifosi giallorossi.

Il nome di Nicolò Zaniolo è sempre al centro del mercato e, secondo quanto riportato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, all'Olimpico erano presenti alcuni osservatori del Tottenham per visionare da vicino il classe 1999. Gli Spurs sono seriamente interessati al giocatore e non è da escludere che a fine stagione possano tentare l'affondo decisivo con i giallorossi, specie se i capitolini non dovessero riuscire a centrare la qualificazione in Champions League.

Napoli

"Ho fatto due chiacchiere la scorsa settimana con il Barcellona. Non c'è nulla di deciso sul suo futuro, ma o resterà con lì o andrà in prestito per giocare trenta partite". Lo ha detto Bruno Satin, agente di Jean-Clair Todibo ai microfoni di Radio Kiss Kiss. "Difficile dunque che possa arrivare al Napoli in prestito perché in azzurro non avrebbe la sicurezza di disputare trenta partite. Io e Giuntoli ci sentiamo tutte le settimane, mi dice sempre scherzando se glielo do in prestito, è un'idea fissa, gli piace perché ha tante qualità. Ma mi sembra difficile, mica posso presentarmi da Ancelotti e dirgli che Todibo deve giocare trenta partite, sarebbe una mancanza di rispetto per la società e per il resto della rosa", le parole di Satin in merito al futuro del difensore/centrocampista classe '99 attualmente in forza al Barça.

Napoli vittorioso, ma stato d'animo diverso per Mario Rui. Il quale, dopo il gol bellissimo del 2-1 contro la SPAL (il primo stagionale) non ha esultato. Evidente - sottolinea Il Mattino - la rabbia per il momento non semplice che stava vivendo con prestazioni non sempre al top e le tante critiche dopo l'errore all'Emirates contro l'Arsenal. Il terzino portoghese - si legge - è infatti tra quelli in bilico per la prossima stagione, tra i giocatori considerati in uscita che piace al Benfica e allo Sporting Lisbona. Contro la Spal è tornato titolare, non giocava dal primo minuto proprio dalla sfida contro l'Arsenal: una stagione per lui non proprio positiva, dopo quella invece decisamente migliore con Sarri.

Le altre

Si muove il mercato attorno a Bartłomiej Dragowski. Il portiere dell’Empoli (di proprietà della Fiorentina) è un’idea del Parma, secondo quanto raccolto da TMW. Un’alternativa a Sepe qualora non dovesse essere riscattato dal Napoli. I ducali ci pensano. Nel mirino, come alternativa a Sepe, c’è l’idea Dragowski..

Non è certo in casa Fiorentina il riscatto di Luis Muriel. Come riporta Sportmediaset, le ultime prestazioni dell'attaccante colombiano hanno minato le certezze costruite tra gennaio e febbraio grazie all'ottimo impatto avuto dal calciatore del Siviglia con la maglia viola. Per riscattarlo dalla società andalusa, il club gigliato dovrà sborsare 15 milioni di euro.

TIFOSI DEL MANCHESTER UNITED CONTRO POGBA: IL REAL NEL SUO FUTURO? BARCELLONA, PRONTI 80 MILIONI PER LACAZETTE. YAYA TOURÈ SMENTISCE IL SUO AGENTE: NON SI RITIRA. E IL CHELSEA PENSA A COUTINHO

La furia dei tifosi del Manchester United su Paul Pogba. Che è stato apostrofato con epiteti irripetibili dopo l'imbarazzante ko contro il Cardiff City. Un battibecco tra il francese e i tifosi dei Red Devils potrebbe essere il canto del cigno dell'avventura del ventiseienne francese allo United. A fine gara, nei video postati dai tifosi dei Red Devils, si notano infatti gli attacchi di alcuni sostenitori e la risposta sarcastica dello stesso Pogba. Il cui passo d'addio sarebbe dietro l'angolo. Destinazione Madrid?

"Il futuro di Gareth Bale?". È una delle costanti tra le domande a Zinedine Zidane. Che ha risposto sul domani del gallese anche dopo il tracollo per 3-1 all'Anoeta sul campo della Real Sociedad. "Stava bene ma è chiaro cosa ho fatto questo week-end, tenendolo fuori. La prossima settimana vedrete cosa farò e anche quello che cosa accadrà la prossima stagione".

Quarantotto partite disputate in stagione, 19 gol e 13 assist. Non è un caso, quindi, che Alexandre Lacazette sia diventato un pezzo pregiato del mercato. L'attaccante dell'Arsenal, protagonista soprattutto in Europa League, ha confermato anche in Inghilterra le qualità che aveva lasciato intravedere con la maglia del Lione, squadra in cui si è formato ed è cresciuto. Qualcuno disposto a fare follie per il francese c'è già. Si tratta del Barcellona, che sarebbe disposto a offrire ben 80 milioni di euro per acquistarlo. Una cifra che potrebbe far vacillare Unai Emery, ma i catalani sarebbero disposti a mettere sul piatto anche delle contropartite tecniche: Andre Gomes o Samuel Umtiti sono due profili che piacciono all'ex tecnico del Siviglia. Lo riporta The Sun.

Non è stata una stagione da ricordare per Philippe Coutinho. Il fantasista brasiliano non ha reso secondo le aspettative con la maglia del Barcellona e il club catalano sta valutando la bontà dell'investimento operato nel gennaio del 2018, quando strappò il giocatore al Liverpool per la cifra record di 160 milioni. L'ambientamento dell'ex Inter è stato molto complicato e non ha certamente agevolato le sue prestazioni: sono solo 11 i gol realizzati in 53 presenze. È chiaro che i blaugrana non vogliano perderci da un'eventuale cessione, ma sono pochissimi i club ad avere un potere contrattuale tale da potersi permettere un acquisto del genere. Secondo Cadena Ser, l'unico a mostrare un reale interesse per Coutinho è stato il Chelsea, che però attende la decisione del TAS in merito al divieto/veto imposto dalla FIFA sul mercato in entrata.

"Io e Yaya Touré abbiamo scelto un percorso diverso e iniziare una nuova tappa nella vita: una carriera da allenatore, nella quale, ne sono certo, Yaya raggiungerà livelli ancora più alti di quelli che ha raggiunto come calciatore". La dichiarazione, rilasciata tre giorni fa dall'agente del centrocampista ivoriano, non lasciava dubbi sul ritiro agonistico del giocatore. Ci ha pensato lo stesso Yaya Touré, però, a sbugiardare l'agente: "Di recente c'è stata un po' di confusione sul mio futuro. Voglio chiarire che amo il calcio e ho ancora voglia di giocare per qualche altro anno. Sto cominciando a prepararmi per diventare allenatore, ma fare l'allenatore a tempo pieno non è nei miei pensieri adesso. E non preoccupatevi: quando sarà arrivato il momento, annuncerò ufficialmente il mio pensionamento, da solo!".