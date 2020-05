Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 13 maggio

vedi letture

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

JUVENTUS, POGBA LA PRIORITA’, ASSE CON IL BARCELLONA E L’INTER, LA MADRE DI RABIOT TRATTA LA CESSIONE DEL FIGLIO, IL BARCELLONA TORNA A CHIEDERE DE LIGT, OCCHI PUNTATI SU MICHUT, CRESCE L’OTTIMISMO PER ARTHUR, PARATICI ACCELERA PER EMERESON. INTER, INTESA CON MERTENS MA IL NAPOLI RIFLETTE, POSSIBILE DOPPIO COLPO CON WERNER O DEMBELE’, ICARDI-PSG ENTRO FINE MAGGIO, POSSIBILE SCAMBIO COL TORO GAGLIARDINI-IZZO, IL BAYERN RINVIA L’ACCORDO PER PERISIC. MILAN, SZOBOSZLAI E’ IL PRIMO NOME PER IL CENTROCAMPO, L’ADDIO DI MALDINI COMPLICA I PIANI PER IL FUTURO DI DONNARUMMA, ADDIO DI IBRAHIMOVIC QUASI SCONTATO, PER L’ATTACCO PIACE NAHUEL BUSTOS, PER LA FASCIA IDEA DUMFRIES. ROMA, PELLEGRINI RISCHIA L’ADDIO PER ESIGENZE DI BILANCIO, PEDRO VICINO AL SI’, PESA L’INGAGGIO DI PASTORE. NAPOLI, MILIK VUOLE LA JUVENTUS E NON RINNOVA, OCCHI SU PARADELA DEL GIMNASIA, I NOMI PER L’ATTACCO DI GIUNTOLI. ATALANTA, CRESCONO LE QUOTAZIONI DI BONAVENTURA. TORINO, ZAZA VERSO L’ADDIO, OBIETTIVO STREFEZZA. PARMA, OCCHI SU BENALI. BOLOGNA, SE PARTE SANTANDER C’E’ FAVILLI. SASSUOLO, I DETTAGLI PER L’OFFERTA A DE ZERBI. UDINESE, PER IL CENTROCAMPO SPUNTA MENDY DEL LEICESTER

Paul Pogba resta il primo nome sulla lista di Paratici e anche il desiderio più importante tra quelli espressi dal tecnico Sarri in vista della prossima stagione. La Juventus sa che la richiesta di 70 milioni presentata dal Manchester United è troppo esosa, ma il ds bianconero sa anche che il prossimo mercato vivrà di fantasia e soprattutto di scambi ed ecco che nella rosa juventina ci sono tre "sacrificabili" che potrebbero essere inseriti nell'affare per convincere gli inglesi a cedere il Polpo. Il primo è Douglas Costa, che piace anche a Man City e PSG e che l'allenatore sacrificherebbe anche se con un discreto rimpianto. Il secondo è Adrien Rabiot che porterebbe una bella plusvalenza a bilancio e che potrebbe essere utile per abbassare le pretese dei Red Devils. Infine Bernardeschi, che preferirebbe un futuro in Spagna, ma che in caso di gradimento del Man United potrebbe anche trasformarsi nell'asso nella manica per il PogBack. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

È sempre più caldo l'asse di mercato che coinvolge il Barcellona, la Juventus e l'Inter. Anche oggi, dalla Spagna, continuano a ritenere in chiusura le trattative che porteranno in Catalogna Miralem Pjanic, Mattia De Sciglio e Lautaro Martinez. Ma i nomi in gioco sono davvero tanti e tutti importanti. L'accordo con i bianconeri è praticamente stato raggiunto. I due club avrebbero cominciato a discutere all'inizio dell'emergenza, cercando di trovare una strada che permetta a entrambi di sistemare i bilanci. Restano da individuare solo le contropartite: Paratici ha chiesto Todibo e un centrocampista, che potrebbe essere uno tra Ivan Rakitic e Arturo Vidal, corteggiato anche dall'Inter nell'operazione Lautaro Martinez. A proposito dell'argentino, si prospetta un incredibile valzer che coinvolgerebbe anche Nelson Semedo e Joao Cancelo, con la regia del solito Jorge Mendes: il primo vuole solo il Manchester City, mentre il secondo tornerebbe all'Inter, facendo compagnia al cileno. Il Barcellona, a quel punto, dovrebbe versare solo 60 milioni nelle casse dei nerazzurri. E De Sciglio andrebbe a sostituire Semedo nella rosa di Setién.

Mundo Deportivo, invece, riporta che Matthijs de Ligt starebbe seguendo con particolare attenzione le trattative tra Juventus e Barça. I bianconeri, però, non vogliono cedere l'olandese ma avrebbero offerto più volte Daniele Rugani ai blaugrana. In Catalogna starebbero pensando a un altro difensore della Serie A: Milan Skriniar, valutato 70 milioni dall'Inter. Un'operazione complicata, nella quale potrebbe rientrare Samuel Umtiti, che piace molto ai nerazzurri.

Nella giornata di oggi è atteso a Torino Adrien Rabiot, ultimo giocatore della Juventus (insieme a Higuain che però aveva ottenuto un permesso per restare in Argentina almeno fino a venerdì) che mancava all'appello. Il centrocampista rientrerà in autostrada dalla Costa Azzurra e inizierà i 14 giorni di quarantena come già fatto dagli altri compagni in precedenza. La Juve è irritata per il suo comportamento, figlio di motivazioni che vanno dal tecnico (non ha mai trovato la continuità), all'economico (visto che era uno dei pochi non convinti a pieno dal taglio degli stipendi). Ovviamente con la regia della madre e agente Veronique che nel frattempo sta parlando insistentemente con il Manchester United e con l'Everton, convinta che il futuro del figlio sia in Premier League. Ai bianconeri potrebbe anche andar bene, vista la plusvalenza che genererebbe la sua cessione dopo l'acquisto a parametro zero ma al momento è difficile fare previsioni. La convinzione del giocatore è quella di non aver infranto le regole e di non aver pregiudicato niente anche nei rapporti con la società, dopo oggi se ne saprà certamente di più. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

A quasi un anno dal mancato arrivo in blaugrana di Matthijs de Ligt, il Barcellona non si è ancora arreso nella rincorsa al gioiellino olandese: forse pensando di sfruttare il non eccezionale inizio in bianconero, il club catalano è tornato a chiedere alla Juventus il cartellino del centrale ex Ajax, magari sfruttando la triangolazione che vorrebbe Paratici interessato ad Arthur per il centrocampo di Sarri e la posizione di Pjanic non più saldissima in bianconero. Tuttavia, secondo il Mundo Deportivo oggi in edicola, i bianconeri avrebbero offerto Daniele Rugani al Barça, non volendosi separare dal giovane centrale ex Ajax, grande acquisto della scorsa stagione. L'opzione Rugani è allo studio, specie in caso di maxioperazione tra le due società, che come detto stanno discutendo di diversi calciatori. Senza dimenticare il vecchio interesse dei bianconeri per il centrale francese Todibo.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Juventus vorrebbe mettere a segno un colpo in prospettiva convincendo il 17enne del PSG Edouard Michut a scegliere i bianconeri per iniziare la carriera da professionista. Il classe 2003, che in patria definiscono il "nuovo Verratti" è seguito con attenzione anche da Manchester City e Barcellona, che stanno lavorando sotto traccia proprio come i dirigenti juventini pur di mettere sotto contratto il talentuoso centrocampista.

Proseguono i contatti tra Juventus e Barcellona per provare ad arrivare a uno scambio con protagonisti Pjanic e Arthur. Il lavoro di Paratici e degli intermediari sta facendo breccia nel cuore del brasiliano che, consigliato anche dal padre, potrebbe presto accettare l'addio ai catalani e l'approdo in bianconero. Il giocatore ha chiesto tempo per riflettere e prendere una decisione definitiva, ma cresce l'ottimismo anche tra i dirigenti juventini e lo scambio pare meno difficile di qualche giorno fa. A riportarlo è Tuttosport.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, nell'affare tra Barcellona e Juventus che potrebbe portare Pjanic in blaugrana e Arthur in bianconero, potrebbe rientrarci anche Mattia De Sciglio, pallino dei catalani che hanno tutta l'intenzione di rivoluzionare le fasce. Nel caso in cui l'affare dovesse andare in porto, Paratici tornerebbe subito a bussare alla porta del Chelsea per accelerare su Emerson Palmieri, obiettivo di lunga data che i Blues sono pronti a sacrificare.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Lautaro Martinez è ogni giorno di più vicino a dire addio all'Inter per approdare al Barcellona, soprattutto da quando il Barça avrebbe iniziato a preparare la strategia passando da Joao Cancelo e dal suo ritorno in nerazzurro. Per questo Ausilio e Marotta si stanno provando a cautelare portando avanti la trattativa con Dries Mertens, con cui ci sarebbe già un accordo di massima sulla parte fissa del contratto (4,5 milioni) anche se manca l'intesa su premio alla firma e bonus stagionali. L'Inter è ottimista in merito al ricongiungimento tra Lukaku e l'attaccante attualmente in forza al Napoli ma ancora non può cantare vittoria perché è atteso nei prossimi giorni il rilancio partenopeo e perché sulle sue tracce resta vigile e attivo anche il Chelsea.

Dries Mertens continua a pensare a cosa fare nel suo futuro e secondo quanto riportato da Sky Sport i 10 milioni di euro per due anni, più un bonus alla firma, messi sul piatto dal Napoli per il momento non lo hanno convinto. In caso di addio la priorità del belga sarebbe l'Inter, pronta ad accoglierlo a partire dalla prossima stagione.

Nel caso in cui l'Inter dovesse riuscire a sostituire Lautaro con Mertens, nelle casse di Marotta resterebbe un bel gruzzolo per puntare a un altro attaccante. Il sogno da tempo segnato sul taccuino porta a Timo Werner che però ha una valutazione che viaggia tra i 50 e i 60 milioni e l'ingombrante presenza di Klopp e del Liverpool sulle sue tracce. L'altro è quello di Dembelé del Lione, che è più seconda punta ma che ha grandi qualità anche sotto porta. Aulas non è certo il presidente di un discount e la bottega cara del club francese comprende anche questo gioiello che però è in vendita per problemi di cassa: per prenderlo servono 40 milioni. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.

Entro il 31 maggio il Paris Saint-Germain è chiamato a esercitare il riscatto di Mauro Icardi. L'Inter si aspetta di poter incassare i 70 milioni previsti dall'accordo, anche se i francesi hanno già espresso la richiesta di ricevere uno sconto a causa del Coronavirus. I nerazzurri hanno alzato il muro, ma la voglia di cedere l'argentino a titolo definitivo potrebbe permettere a Leonardo di trovare un accordo alternativo. L'ipotesi dell'inserimento di una contropartita non è campata per aria, con i due club che nei prossimi giorni si parleranno di nuovo per arrivare a un'intesa che soddisfi tutti. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Il Torino tornerà presto a parlare con l'Inter per provare ad arrivare a Gagliardini vecchio pallino che potrebbe lasciare i nerazzurri in estate. A Conte piace molto Armando Izzo che per ingaggio e costo del cartellino potrebbe essere utilizzato proprio in uno scambio per arrivare al centrocampista ex Atalanta. A riportarlo è Tuttosport.

Il Bayern Monaco lascerà scadere la data del 15 maggio che era quella limite per arrivare al riscatto di Ivan Perisic. I 20 milioni che dovevano versare nelle casse interiste non arriveranno subito, ma ciò non significa che non potrebbero arrivare successivamente. Le parti infatti hanno deciso di rimandare la trattativa alle settimane che verranno, anche perché per il momento le variabili dettate dal Coronavirus sono troppe e anche club solidi come quello bavarese devono stare attenti ai conti. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Il Milan lavora a fari spenti intorno al nome di Dominik Szoboszlai, centrocampista classe 2000 di proprietà del Salisburgo. Il giocatore piace anche alla Lazio con entrambi i club che sono in contatto con i procuratori del giocatore con l'obiettivo di abbassare le pretese degli austriaci: 25 milioni di euro sono troppi. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.

Con l'addio ormai praticamente certo di Paolo Maldini, l'amministratore delegato Gazidis dovrà affrontare la grana relativa al rinnovo di Gigio Donnarumma senza un garante che poteva fare la differenza. Per Raiola e il portiere, la presenza dell'ex capitano rossonero in società era una garanzia per un progetto di rilancio importante, senza di lui anche le ambizioni tornano a vacillare. Il portiere e l'agente, oltre a un contratto importante, chiedono infatti che venga garantito un percorso che porti a successi e qualificazioni europee, due dettagli non da poco vista la situazione attuale del club. A riportarlo è Tuttosport.

Il messaggio in codice che ieri Zlatan Ibrahimovic ha affidato ai social, è un altro indizio verso la separazione a fine stagione. L'addio di Boban e le dichiarazioni di Maldini all'indirizzo di Rangnick, sono le pietre tombali sulla presenza dello svedese nel Milan del futuro. E' ovvio, da qui alla possibile ripresa si allenerà al massimo cercando anche di sfruttare quanto è riuscito a fare nella tollerante Svezia. Poi incontrerà Gazidis ma sapendo già che non c'è futuro in rossonero per lui. Milanello è stato riaperto quasi esclusivamente per permettergli di allenarsi, ma non basta per sentirsi al centro del Milan che verrà. L'amministratore delegato, se vorrà, dovrà lavorare duro per convincerlo a cambiare idea. Sempre che ne abbia voglia, dopo aver ammainato tutte le bandiere del club con le ultime decisioni. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Secondo quanto riporta il portale spagnolo Estadio Deportivo, il Milan sarebbe sulle tracce di Nahuel Bustos. L'attaccante in forza al Talleres, classe 1998, è uno dei profili seguiti dal Milan che lo ha visionato prima dello stop dei campionati. In forza al Talleres, il giocatore ha una clausola di 18 milioni di euro. Sull'attaccante ci sarebbe anche l'interesse di Roma, Napoli, Valencia, Boca Juniors, River Plate e Flamengo.

Denzel Dumfries è uno degli obiettivi principali del Milan per sostituire uno tra Calabria e Conti che lascerà il club in estate. Il giocatore del PSV piace molto ai dirigenti rossoneri che potrebbero giocare la carta Ricardo Rodriguez per ottenere una corsia preferenziale per arrivare all'esterno. Lo svizzero è volato in Olanda in prestito e il suo riscatto potrebbe essere essere la via per chiudere l'accordo. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.

Lorenzo Pellegrini e la Roma vogliono andare avanti insieme, ma ad oggi è impossibile fare piani definitivi legati al mercato. Secondo quanto riportato da Vocegiallorossa.it nel caso in cui alla fine il club sarà costretto è venderlo per esigenze di bilancio, il giocatore ha già deciso che non resterà in Italia e che sarà pronto a trattare solo con squadre estere. La Juventus e l'Inter ci avevano pensato e provato negli ultimi mesi, ma dovranno mettersi l'anima in pace con PSG e club di Premier League che invece potrebbero tornare a farsi sotto per provare ad acquistarlo sfruttando i problemi economici post Coronavirus.

Pedro è la prima scelta di Fonseca per l'attacco della Roma. E' convinto che possa giocare ai massimi livelli almeno per un altro paio di stagioni e quindi ha chiesto ai dirigenti di provare a stringere il cerchio intorno al suo nome. Oltre a Petrachi, anche Franco Baldini sta lavorando per convincere l'entourage a ripartire dai giallorossi e il giocatore sembra vicino a convincersi che l'Italia possa essere la soluzione giusta per concludere la carriera nel calcio che conta. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, a causa della crisi finanziaria dettata dall'emergenza Coronavirus, che ha ulteriormente peggiorato i conti della Roma, il club giallorosso potrebbe decidere di "regalare" i cartellini di alcuni giocatori che pesano troppo sul monte ingaggi. Javier Pastore, che ha un contratto da 7,5 milioni di euro netti a stagione, è uno di questi. Anche Juan Jesus, che ne guadagna 2,2 ma che è fuori totalmente dai piani di Fonseca, potrebbe presto essere regalato pur di levare il peso del suo stipendio dal conto totale.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, nonostante i tentativi del Napoli che proverà almeno fino a fine mese a convincere Arkadiusz Milik a prolungare il contratto in scadenza nel 2021, l'attaccante non prolungherà perché ha già deciso di tentare l'approdo nella Juventus di Sarri. Su di lui ci sono anche Chelsea e Tottenham, con De Laurentiis che presto si rassegnerà alla cessione iniziando a lavorare per monetizzare al massimo il suo addio. A riportarlo è Tuttosport.

Uno dei pupilli di Diego Armando Maradona potrebbe finire al Napoli. José Paradela, centrocampista di 21 anni, è da tempo nel mirino del club azzurro, forte anche dell'influenza dell'attuale allenatore del Gimnasia, che lo ha definito "promettente e dalle grandi capacità". L'affare, riporta Olé, non è però in discesa: a frenare è il prezzo (clausola di circa 9 milioni, il cui 20% andrebbe al Rivadavia de Lincoln, club nel quale il ragazzo è cresciuto) e lo status di extracomunitario. Paradela ha un contratto fino al 2022.

Il Napoli pensa a come sostiuire i potenziali addii di Callejon e Mertens e lo fa puntando giocatori che portino in dote anche diversi gol. Il primo nome sulla lista di Giuntoli è quello di Jeremie Boga del Sassuolo ma con il Chelsea come potenziale interlocutore. E' spuntato anche Orsolini del Bologna e rimane in corsa anche Rashica del Werder Brema. Interessa anche Everton del Gremio. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, negli ultimi giorni Giacomo Bonaventura si è riavvicinato all'Atalanta che potrebbe garantirgli di chiudere dove tutto è cominciato e soprattutto il palcoscenico della Champions League. Il Torino però non molla visto che i rapporti erano buonissimi prima dell'arrivo di Vagnati, che ora dovrà riprendere le fila del discorso per capire se c'è ancora margine per convincere il centrocampista prossimo a lasciare il Milan a scadenza di contratto.

Se c’è una pista già chiara in ottica mercato per il Torino è senza dubbio quella che vuole i granata alla ricerca di un nuovo attaccante. Petagna della SPAL è uno dei tanti nomi circolati in queste settimane per completare il fronte offensivo della squadra. Un reparto che, però, per ogni entrata potrebbe comprensibilmente prevedere anche un’uscita. Fra queste in prima fila c’è quella di Simone Zaza. L’ex Sassuolo, Juventus e Valencia non ha mai convinto pienamente da quando è approdato nella metà granata del capoluogo piemontese, vittima di una discontinuità ma scomparsa del tutto. Per questo il nome di Zaza è finito nel mirino di altre società, l’ultima delle quali arriva dalla Serie B. O per meglio dire dalla Serie A del 2020/2021 dato che si tratta del Benevento. L’attaccante lucano, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport sarebbe infatti l’ultima idea per il fronte offensivo sannita in vista del ritorno in massima serie atteso per la prossima stagione.

Vagnati è pronto per iniziare il proprio lavoro al Torino dopo il via libera arrivato dal Consiglio di Lega e tra i primi obiettivi c'è un giocatore che lui ha portato alla SPAL, ovvero Gabriel Strefezza. Il fantasista è molto legato al dirigente che lo ha portato in Serie A e sarebbe più che intrigato dall'ipotesi di approdare in granata. Il Toro dal canto suo, potrebbe mettere sul piatto della trattativa almeno una contropartita interessante come Edera, con i ferraresi, rimasti in ottimi rapporti con l'ex ds, disponibili a trattare la potenziale cessione. A riportarlo è Tuttosport.

Potrebbe arrivare dalla Libia il primo acquisto estivo del Parma: stando a quanto riportato da Sky Sport, per i ducali potrebbe ben presto concretizzarsi il colpo Ahmad Benali, centrocampista scuola Manchester City il cui contratto è ormai in scadenza col Crotone: il discorso tra le parti sarebbe già ben avviato. Altro ragazzo attenzionato dal club emiliano sarebbe l'ex Fiorentina Giuseppe Caso, esterno offensivo classe 1998 che in questa stagione ha collezionato 24 presenze nel campionato di Serie C con la maglia dell'Arezzo, firmando 1 gol e ben 6 assist: il Parma sarebbe in primissima fila per lui, ma occhio alla concorrenza di altre società di A.

Andrea Favilli potrebbe essere l'attaccante giusto per Sinisa Mihajlovic in caso di addio, sempre più probabile, di Santander. L'agente dell'attaccante genoano ha parlato anche recentemente al telefono con i vertici del club bolognese, che hanno incassato il gradimento del giocatore. Con la formula del prestito biennale oneroso e successivo riscatto l'operazione potrebbe essere fattibile, con il tecnico serbo che avrebbe un'alternativa pesante a Barrow e Palacio. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Il Sassuolo spinge per la conferma di mister Roberto De Zerbi. Dopo aver rimandato ogni discorso alla fine della stagione, il club neroverde ha iniziato a lanciare i primi segnali della sua volontà verso l'entourage dell'allenatore. Stando a quanto raccolto dalla redazione di SassuoloNews.net, il club offrirà all'ex Benevento un altro biennale con opzione per il terzo anno, con un contratto che dovrebbe toccare il milione di euro a stagione, a salire. I rapporti tra le parti sono ottimi e se come detto non ci saranno sorprese, il rinnovo arriverà.

L'Udinese guarda in casa Leicester per rinforzare la linea mediana nella prossima stagione. Secondo quanto riporta Le10sport infatti la società friulana avrebbe messo nel mirino Nampalys Mendy, classe '92, in scadenza di contratto con il club inglese dove era arrivato per sostituire Kante. Il giocatore, oltre che nel mirino dell'Udinese, piacerebbe anche al Trabzonspor in Turchia.

MANCHESTER CITY, C’E’ FIDUCIA PER LA PERMANENZA DI GUARDIOLA. MANCHESTER UNITED, SI FA SUL SERIO PER BELLINGHAM. TOTTENHAM, NON BASTANO 55 MILIONI PER NDOMBELE. NEWCASTLE, AUMENTA IL PRESSING PER BALE. SCHALKE 04, CALIGIURI VERSO L’ADDIO. PSG, THIAGO SILVA PUO’ RINNOVARE, DRAXLER VERSO L’ADDIO, PIACE HAMARI TRAORE’.

Il Barcellona tenta Josip Guardiola. Il candidato alla presidenza Joan Laporta vorrebbe riportare il tecnico catalano in sella ai blaugrana per la prossima stagione. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del The Sun, dal Manchester City filtrerebbe però ottimismo riguardo la permanenza dell’allenatore che ha ancora un anno di contratto con il club inglese.

Il Manchester United punta dritto verso Jude Bellingham. Il baby centrocampista del Birmingham è molto ambito sul mercato con i Red Devils che sono pronti a fare follie per lui. Secondo quanto riporta il London Evening Standard, il 16enne se dovesse vestire la casacca dei rossi di Manchester potrebbe anche essere inserito nella lista della prima squadra senza passare per le giovanili.

Crescono le pretendenti per Tanguy Ndombele. Sul centrocampista francese ci sarebbero le attenzioni oltre che del Barcellona anche del Liverpool ma, secondo quanto riporta l’Indipendent, al Tottenham non basterà la cifra record di 55 milioni di sterline per lasciare partire il giocatore.

La nuova proprietà del Newcastle vuole fare sul serio. Le Magpies, come riportato dall'edizione odierna del Daily Mail, vogliono convincere Gareth Bale a lasciare il Real Madrid per poter tornare in Premier League dopo sette stagioni. Al momento il gallese ha un accordo con le Merengues fino al 2022, ma l'offerta del club inglese potrebbe convincerlo a cambiare casacca.

Le offerte, anche dalla Serie A, non gli sono mai mancate, ma Daniel Caligiuri aveva scelto di restare allo Schalke 04, con cui però non ha rinnovato il contratto in scadenza a giugno. Così, l'italo-tedesco, che era stato convocato per uno stage in Nazionale da Conte nel 2016, potrebbe decidere di lasciare la Germania per approdare, forse, in Italia. Dalle sue parole si evince la possibilità che ciò accada nella prossima stagione: "Ci sono diverse richieste", ha confessato l'esterno 32enne.

Con il campionato interrotto, il Paris Saint-Germain lavorerà a diversi rinnovi contrattuali. Sul tavolo di Leonardo c’è il discorso legato a Thiago Silva Secondo quanto riporta Footmercato.net, il difensore brasiliano avrebbe concordato il rinnovo di un altro anno con opzione per il secondo. Ovviamente andrà rivisto lo stipendio: nell’ultima stagione l’ex Milan percepiva 14 milioni di euro e con ogni probabilità l’ingaggio andrà rivisto al ribasso.

Potrebbe terminare qui l’avventura di Julian Draxler al Paris Saint-Germain. Il calciatore tedesco ha perso il proprio posto in squadra nell’ultima stagione e non sarebbe escluso che nella prossima stagione possa cambiare squadra. Secondo quanto riporta Footmercato.net, l’agente del giocatore avrebbe proposto il giocatore al Lipsia che però non avrebbe risposto con entusiasmo alla proposta.

Hamari Traoré è uno degli obiettivi del Paris Saint-Germain per rinforzare le corsie esterne. Il club parigino perderà quasi certamente Thomas Meunier e a Leonardo piace molto il maliano del Rennes, che ha dichiarato a L'Equipe: "Ovviamente il PSG è un sogno, è un grande club. E se un club del genere è interessato a te, significa che hai fatto un buon lavoro".