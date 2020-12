Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 14 dicembre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

GOMEZ-ATALANTA AI TITOLI DI CODA. HAALAND IN SERIE A? RAIOLA NON LO ESCLUDE. L’INTER PRONTA A CEDERE 4-5 GIOCATORI A GENNAIO. MILAN-CALHANOGLU INCONTRO PER IL RINNOVO. PALLEGRINI-ROMA È STALLO. FIORENTINA, TRE NOMI PER L’ATTACCO: PIATEK, CAICEDO E KOKORIN. PARMA, INGLESE VERSO L’ADDIO. SIMEONE PIACE IN SPAGNA

La storia d’amore fra Atalanta e Alejandro Gomez sembra essere ormai ai titoli di coda. I rapporti fra l’argentino e il tecnico Gasperini sono infatti ai minimi storici e nella mattinata di ieri il Papu ha pubblicato un duro sfogo spiegando che “la verità si saprà quando me ne andrò”. Un messaggio che fa presagire a un addio già a gennaio con il giocatore che chiederà la cessione e l’Atalanta orientata ad assecondarlo.

Quella di ieri è stata anche la giornata di Erling Haaland, vincitore del prestigioso Golden Boy che ha però smentito le voci che lo volevano vicino alla Juventus in passato: “Si dice che sono stato vicino alla Juve ma io non l’ho mai detto. Sono al Dortmund solo da un anno, sto bene qui e sono contento”. Ma in futuro la Serie A potrebbe diventare reale per il norvegese come spiegato dal suo agente Mino Raiola.

L’Inter a gennaio cercherà di assecondare le richieste del tecnico Conte cedendo quei giocatori che trovano poco spazio nelle rotazioni: non solo Eriksen e Nainggolan quindi, ma anche Vecino e Pinamonti sono sul piede d’addio con Ivan Perisic in bilico. Il croato infatti con un’offerta adeguata potrebbe lasciare Milano. In entrata invece si guarda in casa Roma e alla situazione di Lorenzo Pellegrini. Il rinnovo di contratto del centrocampista è infatti in stallo e questo potrebbe spingere i nerazzurri, ma anche Milan e Juventus, ad alzare il pressing per convincere il giocatore a lasciare il club giallorosso in estate, quando – senza rinnovo – per la Roma sarà l’ultima occasione di monetizzare visto il contratto in scadenza nel 2022.

Sono giorni importanti per il futuro di Hakan Calhanoglu e per il rinnovo con il Milan con l'incontro fissato con l'agente Gordon Stipic. Il trequartista rossonero è uno dei perni della formazione di Stefano Pioli, vera e propria rivelazione e realtà di questa Serie A 2020/2021. Scadenza nell'estate prossima, è una delle prorità sull'agenda del club. Però per adesso, non c'è l'accordo. Intanto su Florian Thauvin, possibile sostituto in estate, sarebbe piombato l’Al Ain pronto a offrire un ricco contratto al francese che però non sembra intenzionato a lasciare l’Europa.

La Fiorentina è alla caccia di rinforzi offensivi. Oltre al solito Piatek, che potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto fissato a 18 milioni, il club viola avrebbe messo nel mirino anche il laziale Caicedo e il russo Aleksandr Kokorin dello Spartak Mosca. Roberto Inglese non è il primo della lista per Fabio Liverani. Il giocatore non è un titolare del club ducale e il Parma adesso è pronto a farlo partire anche a titolo definito anche se non sarà facile visto quanto fu pagato per prelevarlo dal Napoli. Per questo è più probabile una cessione in prestito. Daniel Dumbravanu è uno dei piccoli gioielli della cantera del Genoa. Classe 2001, moldavo di Balti, ha esordito tra i professionisti giovanissimo, ancora minorenne, nella squadra del suo paese con cui ha all'attivo anche due gare in Europa League. Nazionale giovanile moldavo, è sbarcato nella cantera del Genoa dal 2018 e adesso ha firmato il primo contratto pro: 4 anni col Grifone per il centrale difensivo di 192 centimetri che ha la stima del club e che presto potrebbe collezionare anche i primi importanti minuti nella difesa del Genoa, dove è già parte integrante della prima squadra. Giovanni Simeone potrebbe avere un futuro in Spagna. L'attaccante del Cagliari, che ha iniziato bene la sua avventura con Di Francesco, ha attirato le attenzioni di due club che militano in Liga: l'Atletico Madrid allenato dal padre Diego e il Siviglia.

TORREIRA AI SALUTI CON L’ATLETICO MADRID. L’EVERTON PUNTA DELE ALLI, I WOLVES ZINCHENKO. BORINI VOLA IN TURCHIA E RAGGIUNGE VIVIANO. TROISI LASCIA L’ADELAIDE UNITED. SERBIA ESONERATO IL CT

A gennaio Lucas Torreira lascerà quasi certamente l’Atletico Madrid e tornerà all’Arsenal proprietario del cartellino. Il giocatore in Spagna non ha trovato grande spazio e ora cercherà una squadra dove avere quella continuità che finora gli è mancata.

Il Wolverhampton ha annunciato sul proprio sito il rinnovo di contratto di Leander Dendoncker. Il difensore, che può giocare anche a centrocampo, classe '95 si è legato al club fino al 2023 con opzione per la stagione successiva. Lo stesso club avrebbe manifestato il proprio interesse per Oleksandr Zinchenko, classe ‘96, del Manchester City. Il giocatore ucraino in questa stagione ha collezionato una sola presenza in Premier League (per un totale di appena 12 minuti) e quattro in Champions League.

L’Everton sarebbe pronto a chiedere in prestito Dele Alli al Tottenham nella prossima finestra di mercato. Il centrocampista classe ‘96 è attualmente ai margini del club londinese e piace anche al Paris Saint-Germain, ma Ancelotti proverà a portarlo a Liverpool. L’alternativa potrebbe essere un altro Spurs come Harry Winks

Fabio Borini vola in Turchia e raggiunge l'ex compagno di squadra Lucas Biglia (ma anche il connazionale Viviano) al Karagumruk. L'attaccante italiano, che era svincolato, ha superato le visite mediche e ha firmato il suo nuovo contratto.

E' addio tra James Troisi (32) e l'Adelaide United. Il centrocampista italo-australiano ha chiesto ed ottenuto la risoluzione del contratto a ridosso della nuova stagione calcistica. Nel passato di Troisi c'è una doppia esperienza in Italia con le maglie di Atalanta e Juventus, anche se il giocatore ha avuto modo di esordire unicamente nella compagine bergamasca, mettendo insieme otto presenze nella stagione 2012/2013.

La Federcalcio serba ha annunciato in una nota sul proprio sito di aver risolto consensualmente il contratto con il ct Ljubisa Tumbakovic dopo la mancata qualificazione all’Europeo. Il nuovo ct sarà nominato entro la fine del 2020.