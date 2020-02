vedi letture

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 14 febbraio

Clamoroso in Inghilterra: la UEFA ha annunciato l'esclusione del Manchester City dalle prossime due competizioni UEFA (Champions ed Europa League 2020-2021 e 2021-2022). I canali ufficiali del massimo organo calcistico europeo riportano infatti che i Citizens sono stati sanzionati a causa di gravi violazioni del regolamento del Fair Play finanziario (FFP). Oltre alla squalifica, che sarà comunque soggetta al possibile ricorso presso The Court of Arbitration for Sport (CAS), il City dovrà pagare anche una salata multa da 25 milioni di sterline.

SportMediaset racconta di uno scenario di mercato in vista del prossimo mercato estivo. Il Paris Saint Germain non è del tutto convinto a riscattare Mauro Icardi, nonostante l'addio di Edinson Cavani, con l'argentino che potrebbe quindi ritornare all'Inter. Interisti e parigini però potrebbero essere aiutati... dalla Juventus: i bianconeri potrebbero chiedere al PSG di riscattare il cartellino per poi offrirgli Miralem Pjanic, che accetterebbe di buon grado la corte dei transalpini. A quel punto la Juventus avrebbe Icardi e, per la sostituzione del bosniaco, andrebbe su Jorginho.

In Spagna continua a tenere banco la questione Lautaro Martinez, con Real Madrid e Barcellona che promettono di darsi battaglia la prossima estate. Il Toro dell'Inter come noto ha nel suo contratto una clausola da 111 milioni di euro, cifra alla portata di entrambe le spagnole. L'argentino sarebbe già stato informato dal proprio entourage su quella che sarebbe la proposta salariale del Barcellona: più o meno quanto guadagna attualmente Antoine Griezmann. Ovvero circa 17 milioni di euro netti all'anno, bonus compresi. Sulle sue tracce c'è anche il Manchester United. In caso di addio di Lautaro, i nerazzurri starebbero pensando a Pierre-Emerick Aubameyang. Il gabonese lascerà con molta probabilità l'Arsenal a giugno e i Gunners lo valutano circa 70 milioni di euro.

Tahith Chong si avvicina sempre di più all'Inter. Il giovane classe 1999 ha infatti deciso di lasciare il Manchester United senza rinnovare e il suo agente, che ha già incontrato più volte Marotta e Ausilio, ha dato l'ok al trasferimento. I nerazzurri hanno messo sul piatto un contratto di cinque anni con un ingaggio da due milioni di euro a stagione. Si partirà da una base più bassa, fino a superarla nel corso degli anni. Il più è fatto, mancano solo le firme.

Sarà testa a testa tra Juventus e Real Madrid per Paul Pogba. Il francese ha chiesto di lasciare il Manchester United e le parole del suo agente, Mino Raiola, lasciano pochi dubbi a riguardo. La richiesta di circa 100 milioni di euro, però, spaventa entrambe le contendenti, che non vogliono spendere così tanto per il centrocampista.

Emiliano Viviano non sarà un nuovo giocatore dell'Inter. Il club nerazzurro ha infatti deciso di andare avanti con Padelli, Berni e Stankovic in attesa del rientro di Handanovic, che dovrebbe avvenire prima del previsto.

Juventus su Willian. Trentun anni, il brasiliano è in scadenza di contratto con il Chelsea, con cui non ha ancora trovato l'accordo per il rinnovo. I londinesi hanno offerto un contratto di un anno, il brasiliano ne chiede almeno due. Oltre ai bianconeri sull'esterno offensivo c'è il Barcellona, che aveva fatto un tentativo nel 2018, vedendosi respinta un'offerta da 70 milioni.

Il Napoli torna a mettere nel mirino German Pezzella, difensore della Fiorentina. Sarebbero già stati avviati i contatti con l'agente del giocatore e ci sarebbe la disponibilità dell'argentino. Ora bisognerà trattare con il club viola. Gli azzurri, molto attivi anche a gennaio, non si fermano a Pezzella: anche Jeremie Boga è un obiettivo di Cristiano Giuntoli, ma bisognerà prima aspettare che il Sassuolo trovi l'intesa con il Chelsea e diventi unico proprietario del cartellino del francese.

Mentre i rumors sul futuro di Gianluca Petrachi non accennano a diminuire d'intensità e in attesa di un pronunciamento della dirigenza della Roma, l'attuale ds giallorosso continua a lavorare per la costruzione della rosa per il prossimo anno. A tal proposito, ci sarebbe stato un incontro fra Petrachi stesso e il padre di Ryan Gravenberch, centrocampista 2002 dell'Ajax assistito da Mino Raiola. Inoltre, ci sarebbe un forte interesse nei confronti di Carlos Augusto, terzino brasiliano di 21 anni del Corinthians sul quale a gennaio c'era anche l'interesse del Torino.

La Lazio si prepara per blindare Thomas Strakosha e Luiz Felipe: Tare sta studiando il piano per rinnovare il contratto del portiere e del difensore, in scadenza nel 2022, con un aumento di stipendio corposo. I biancocelesti valutano due colpi in entrata: Franco Vazquez e Neustadter.

"Voglio restare al Siviglia". Suso ha già le idee chiare in vista del futuro. Nonostante sia appena arrivato in prestito per 18 mesi dal Milan, il fantasista spagnolo ha confessato di avere già deciso cosa fare: "Ho firmato per un anno e mezzo, ma sono venuto qui per restare al Siviglia oltre la scadenza dell'accordo. Dipende ovviamente da tante cose, dai due club, ma credo sia il minore dei problemi", le parole del classe '93.

Il futuro di Aleksandar Kolarov potrebbe essere al Bologna. Sinisa Mihajlovic lo ha infatti chiesto al club felsineo per la prossima stagione e, visti i buoni rapporti tra l'allenatore e il calciatore, l'ipotesi non è da scartare, anche se il serbo ha un contratto fino al 2021 con i giallorossi da due milioni di euro a stagione.

Dries Mertens e un possibile futuro insieme al suo connazionale Romelu Lukaku. Il giocatore, in scadenza di contratto con il Napoli, sta provando a spingere per vestire i colori nerazzurri proprio attraverso il centravanti arrivato in estate dal Manchester United.

Operazione in uscita per l'Udinese, che cede il croato Andrija Balic in prestito agli slovacchi del FK DAC 1904.

Salvador Ichazo è un nuovo giocatore del Genoa. Dopo le visite mediche svolte nella giornata di oggi, l'arrivo del numero 1 uruguayano è stato annunciato dal club rossoblù, che ha anche perfezionato il trasferimento di Jandrei all'Athletico Paranaense.