Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 14 gennaio

L'Inter ha fatto una prima offerta per Christian Eriksen, centrocampista del Tottenham in scadenza a giugno. Per il danese c'è stata una prima proposta da 10 milioni di euro, contro i 20 che chiedono gli Spurs, come spiega Sky. Difficile che la trattativa vada in porto con queste cifre, ma Eriksen ha un accordo solo per gennaio: a giugno sarà un'altra storia, con i tanti club interessati al danese.

Accordo trovato tra Inter e Roma per lo scambio tra Matteo Politano e Leonardo Spinazzola. Secondo quanto riportato da Sky Sport le parti sono al lavoro, insieme agli agenti, per trovare l'intesa su formule e, soprattutto, ingaggi dei due calciatori. Perdendo un terzino, Petrachi è pronto a chiudere con i Rangers Glasgow per Borna Barisic, mancino classe '92 nel giro della nazionale croata: lo rivela l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

Pedro si allontana sempre di più dalla Fiorentina e secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com al momento il Flamengo ha superato il Gremio ed è pronto a prendere l'attaccante con la formula del prestito oneroso a circa un milione di euro con diritto di riscatto fissato a 12, per un totale di 13 milioni che andrebbero nelle casse del club viola qualora i brasiliani decidessero di comprarlo a titolo definitivo.

Acquirenti cercasi per Matias Vecino. Come sottolinea questa mattina La Gazzetta dello Sport, il centrocampista uruguaiano è ormai fuori dal progetto di mister Antonio Conte. Tra i due, infatti, non è mai scattato il feeling dal punto di vista caratteriale e qualche comportamento del calciatore, nel corso della stagione, non è stato digerito dal tecnico. I nerazzurri stanno provando a inserire l'ex Fiorentina nell'operazione che potrebbe portare Eriksen a Milano.

Sinouh Mohamed, agente di Sofyan Amrabat e di Chong, si è recato nella sede dell'Inter per fare il punto sui suoi assistiti. Da segnalare inoltre la presenza di Oscar Damiani (agente di Ionut Radu, portiere in prestito al Genoa che potrebbe cambiare area) e di Gianni Vitali (agente di Kumbulla, difensore del Verona nel mirino del club nerazzurro).

La Fiorentina ha deciso di intervenire forte su Sofyan Amrabat, centrocampista dell'Hellas Verona, inseguito da tutti i grandi club. Oggi l'Inter ha incontrato il suo agente. Il Napoli sembrava a un passo dal suo acquisto, dopo avere trovato l'accordo con gli scaligeri, ma la richiesta di clausola rescissoria ha bloccato la sua situazione. Per i viola non sembra essere un problema, dunque Amrabat potrebbe finire davvero a Firenze: ora serve un accordo fra i club, ma l'inserimento - spiega Sky - è molto forte, tanto che i viola sono in pole, ovviamente per giugno.

Il PSV Eindhoven è a un passo da Ricardo Rodriguez, terzino sinistro del Milan e della Nazionale Svizzera. L'incontro di oggi con Zvonimir Boban è stato positivo, non è ancora stato trovato l'accordo ma gli olandesi fanno sul serio e sono pronti a chiudere. La richiesta è intorno ai 10 milioni di euro, probabilmente potrà essere raggiunta con i bonus. Per evitare una minusvalenza, considerati i 15 milioni sborsati al Wolfsburg e i quattro anni di contratto, il Milan dovrà percepirne almeno 5,6. L'idea è che Ricardo Rodriguez non torni indietro fra sei mesi, perché l'accordo scade nel 2021 e non sarebbe una buona idea avere un giocatore non titolare a 12 mesi dal parametro zero. Quindi la trattativa, probabilmente, finirà con un lieto fine.

All'indomani dell'ufficialità del passaggio di Simon Kjaer al Milan, emergono ulteriori dettagli sull'operazione che ha regalato a Pioli il tanto atteso difensore. Come informa questa mattina La Gazzetta dello Sport, infatti, il riscatto del centrale ex Atalanta durante la prossima estate costerebbe ai rossoneri circa 2,5 milioni di euro. Il giocatore, di proprietà del Siviglia, è arrivato intanto in prestito semestrale con opzione di acquisto.

Musa Barrow è praticamente un giocatore del Bologna. L'attaccante ha infatti svolto la prima parte di visite mediche in mattinata ed è pronto a firmare il contratto con il suo nuovo club. All'Atalanta andranno 13 milioni di euro più 6 di bonus e la formula sarà quella del prestito con obbligo di riscatto. Il calciatore si legherà al club felsineo per i prossimi 4 anni e il suo stipendio sarà di 500mila euro a stagione.

Sorpresa sul futuro di Jeison Murillo. Il difensore lascia la Sampdoria ma non va al Galatasaray. Accordo trovato adesso, va al Celta Vigo in Spagna.

Dopo un anno e mezzo passato all'Udinese, l'attaccante argentino Ignacio Pussetto lascia i bianconeri per approdare al Watford, altro club nelle mani dei proprietari del club friualno, ovvero la famiglia Pozzo. L'attaccante ha firmato un contratto di quattro anni e mezzo. Ecco l'annuncio via Twitter arrivato con un breve video con la firma del giocatore:

Continua l'opera di Cristiano Giuntoli, intenzionato a cambiare diverse pedine per la rivoluzione che investirà gli azzurri in estate: per quanto riguarda la fascia sinistra il nome in pole position è sempre quello di Kōstas Tsimikas, terzino classe '96 dell'Olympiacos che potrebbe essere l'erede di Ghoulam qualora l'algerino partisse: l'alternativa, secondo il Corriere dello Sport, rimane Ricardo Rodriguez del Milan.

Gonzalo Escalante sarà un nuovo giocatore della Lazio. Dopo la firma sul quadriennale raccontatavi proprio su queste colonne , su La Gazzetta dello Sport di oggi emergono ulteriori dettagli sull'attuale giocatore dell'Eibar. Il centrocampista classe '93, preso da Tare a parametro zero dal prossimo 1° luglio, guadagnerà infatti 1,4 milioni di euro a stagione.

Genoa attivissimo sul mercato per rinforzare la rosa di mister Nicola. Come riporta La Gazzetta dello Sport, tra i tanti obiettivi il Grifone starebbe valutando anche Guilherme Arana per le corsie laterali. Di proprietà del Siviglia, il brasiliano classe '97 è infatti pronto a chiudere anticipatamente il suo prestito all'Atalanta, dove ha trovato fin qui pochissimo spazio, e ha offerte anche da Brasile e Russia.

Sirene dagli Emirati per Iago Falque, lo spagnolo è tentato da una proposta arrivatagli da Dubai. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l'attaccante vorrebbe restare al Torino, ma a 30 anni potrebbe anche decidere di provare a strappare l'ultimo contratto importante della sua carriera. Ore di riflessione, dunque, considerando anche l'interesse della SPAL in Italia.

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, il Parma avrebbe chiesto ufficialmente Gianluca Caprari alla Sampdoria. Dopo i soli 541 minuti disputati fin qui con la maglia blucerchiata, conditi da tre reti, il futuro di Caprari potrebbe parlare crociato. Ma al trattativa è ben lontana da una conclusione: la Sampdoria chiede una cifra che si aggira sui 14/15 milioni di euro, decisamente troppi. Si attende quindi una mossa del giocatore, che se dovesse forzare la mano potrebbe agevolare la trattativa.

Attraverso il proprio sito ufficiale, l'Hellas Verona ha annunciato l'arrivo di Fabio Borini, che diventa così un nuovo attaccante gialloblù. Per lui maglia numero 16.

Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, ha parlato in conferenza stampa per fare il punto sulla stagione al termine del girone d'andata, soffermandosi però anche sul mercato: "Non abbiamo un euro di debito con le banche e la società che rappresento deve continuare a seguire questa linea. Tutte le operazioni di mercato, sia in uscita che in entrata, sono pienamente condivise dalla parte tecnica, cioè direttore sportivo e allenatore. Oltre a Donati e Deiola ci saranno tre altri innesti, un difensore centrale, una mezzala e un trequartista, se si verificano determinate situazioni. Non si molla di un centimetro. Dobbiamo difendere questa Serie A a tutti i costi", alcune delle dichiarazioni riportate dal sito ufficiale della società.

JORDI CRUIJFF NUOVO CT DELL'ECUADOR. CAVANI, L'ATLETICO CI PROVA MA IL PSG DICE NO. ANCHE MOURINHO IN CORSA. BORDEAUX, PAULO SOUSA IN BILICO. IDEA NZONZI PER L'ASTON VILLA. IL BETIS ANNUNCIA GUIDO RODRIGUEZ

Jordi Cruijff è il nuovo commissario tecnico dell'Ecuador. Prende il posto di Hernan Dario Gomez. 45 anni, l'olandese è reduce dall'esperienza in Cina alla guida del Chongqing Dangdai Lifan con cui ha chiuso al 10° posto in campionato.

Il direttore generale dell'Atletico Madrid Gil Marin oggi è volato a Parigi per la riunione dell'ECA e nell'occasione ha incontrato i dirigenti del Paris Saint-Germain provando a portare avanti la trattativa per Edinson Cavani. L'uruguaiano è in cima alla lista di Simeone che per l'attacco ha chiesto "solo" lui, unico che potrebbe aumentare il livello della squadra. Il giocatore ha già dato il via libera alla trattativa, ma i francesi hanno fatto sapere di non essere pronti a lasciarlo partire. A riportarlo è AS.

Visto il grave infortunio che ha colpito Harry Kane, José Mourinho, allenatore del Tottenham, avrebbe messo nel mirino Edinson Cavani, da tempo tra gli obiettivi dell'Atletico Madrid. Oltre all'ex Napoli, restano in corsa anche i nomi di Piatek, Benteke e Llorente. A riportarlo è il Telegraph.

Secondo quanto riportato da Le10Sport, vista la crisi di risultati che sta attraversando il Bordeaux, il club francese starebbe valutando l'ipotesi di esonerare Paulo Sousa. I girondini avrebbero già contattato Laurent Blanc come potenziale sostituto del portoghese.

Steven Nzonzi lascerà il Galatasaray nel corso di questa sessione invernale di calciomercato. Il francese, che ha lasciato in estate la Roma per approdare in Turchia, è finito nel mirino dell'Aston Villa, che lo vorrebbe in vista della seconda parte di stagione nonostante abbia già acquistato Drinkwater per la mediana. A riportarlo è il Daily Star.

Attraverso i propri canali ufficiali, il Betis Siviglia ha annunciato di aver acquistato a titolo definitivo, dal Club America, il centrocampista argentino Guido Rodriguez. Il giocatore, classe 1994, ha firmato un contratto fino al 2024.