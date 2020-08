Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 15 agosto

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

JUVENTUS, È POGBA IL SOGNO DI PIRLO PER IL CENTROCAMPO. GRANA HIGUAIN, SERVE LA CESSIONE DEL PIPITA. ROMA, DZEKO NEL MIRINO DELL’INTER: CONTE LO VUOLE COME VICE-LUKAKU. ATALANTA, CONTINUA LA CACCIA A VOJVODA. TORINO, SPUNTA IL NOME DI VARELA. INTER, NON SOLO TONALI A CENTROCAMPO: IDEE ALLAN E KANTE’. ROMA, SMALLING PRONTO A TAGLIARSI LO STIPENDIO PER TORNARE. ACCORDO CON IL BESIKTAS PER SANTON. NAPOLI, AFFARE LASAGNA FRENATO DAL NO DI PETAGNA ALL’UDINESE. VERONA, SI TRATTA PER IL RINNOVO DI PESSINA, MA OCCHIO AL MILAN.

Il sogno di Andrea Pirlo per la sua Juventus si chiama Paul Pogba. Come si legge sulle pagine di Tuttosport, il nuovo tecnico della Juventus vorrebbe il francese, suo allievo quando giocava, come perno di un centrocampo più dinamico, più muscolare, più veloce, più intenso e, soprattutto, più incline agli inserimenti in area e ai gol.

Il campione del mondo, secondo Pirlo, è il giocatore perfetto per completare la linea dei centrocampisti. Non solo per la stima profonda, sviluppata quando era suo compagno di squadra, ma perché è convinto che un giocatore di quel tipo è esattamente il pezzo mancante per la Juventus, soprattutto in presenza di CR7.

Un anno dopo la storia si ripete. Come scrive questa mattina Tuttosport, la Juventus vorrebbe voltare pagine in attacco e trovare un nuovo partner e CR7 che possa prendere il posto di Higuain. La Juve pressa, il giocatore nicchia. Di club blasonati e ambiziosi disposti a riconoscerli 7 e passa milioni di euro netti la prossima stagione al momento non ne risultano. E il padre del Pipita è sicuro che il figlio non rescinderà il contratto con la Juventus: "E' quasi impossibile che Higuain il prossimo anno giocherà nel River Plate. Che la Juventus non lo voglia più è un'invenzione. La Juventus lo vuole ancora - ha detto - e lui non ha alcuna intenzione di rescindere il contratto. Penso che arriverà a scadenza e poi dopo, se sarà possibile, verrà al River o giocherà in qualsiasi altro posto". La Juventus, però, i suoi piani li ha già delineati ed è convinta che, in un modo o in un altro, la grana Higuain questa volta sarà risolta secondo quanto auspicato.

Sono ore decisive in casa Roma per decidere il futuro di Edin Dzeko. L'attaccante bosniaco potrebbe lasciare la Roma e come si legge sulle pagine di Tuttosport, Antonio Conte lo vorrebbe come vice-Lukaku per la prossima stagione,Dal canto suo Dzeko, prima di prendere qualsiasi decisione, vuole prima parlare con la nuova proprietà, anche perché a breve diventerà padre per la terza volta e vorrebbe evitare un trasferimento. Se rimarrà, lo farà comunque a 7.5 milioni a stagione, senza alcuna spalmatura di ingaggio, con la Roma che resta in attesa di capire le strategie della nuova proprietà.

Con Timothy Castagne che sembra destinato a laciare l'Atalanta dopo non aver trovato l'accordo per il rinnovo il club bergamasco è partito alla caccia di un nuovo esterno. Dal Kosovo, come riporta La Gazzetta dello Sport, negli ultimi giorni si sono moltiplicare le voci che vogliono il club bergamasco sulle tracce di Mergim Vojvoda, classe '95, attualmente in forza allo Standard Liegi. Il club belga per l'esterno kosovaro – con passaporto tedesco – chiede almeno sei milioni anche se l'Atalanta punta a strappare un prezzo inferiore.

Nome a sorpresa per la corsia destra del Torino. Come si legge sulle pagine di Tuttosport il club granata sta trattando con il Copenaghen per il cartellino di Guillermo Varela, terzino uruguaiano classe '93. Operazione da circa 4 milioni di euro, all'inizio della prossima settimana Vagnati proverà a stringere per chiudere l'affare.

Come riportato dal Corriere della Sera, l’Inter sta lavorando in vista della prossima stagione per regalare a mister Antonio Conte almeno due centrocampisti. Sandro Tonali, talento del Brescia, è l'investimento per il futuro. Poi servirà un mediano solido che potrebbe essere scelto tra Allan del Napoli e N'Golo Kanté del Chelsea.

Chris Smalling ha fatto ritorno al Manchester United al termine del prestito, ma sia la Roma che l'inglese sembrano avere voglia di far incrociare nuovamente le proprie strade. Come si legge su Il Corriere della Sera Smalling, in vacanza in Sardegna, ha subìto il pressing da parte di diversi giallorossi quali Kolarov, Pellegrini, Mkhitaryan e Spinazzola per tornare a Roma e lui sarebbe disposto anche a ridursi l'ingaggio.

Futuro lontano da Roma per Davide Santon. Come riportato dal sito turco TRT Spor, Roma e Besiktas avrebbero raggiunto un accordo per il trasferimento in Turchia del terzino azzurro, con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Non solo Victor Osimhen, nel ruolo di centravanti il Napoli starebbe cercando anche la sua alternativa. Stando a quanto riportato da Tuttosport, il prescelto sarebbe Kevin Lasagna dell'Udinese. La trattativa con il club friulano, però, si sarebbe arenata - si legge - perché Andrea Petagna, considerato la giusta pedina di scambio dalla società di Aurelio De Laurentiis, non sarebbe intenzionato ad accettare la destinazione.

Volata a due per Matteo Pessina. Il centrocampista del Verona è di proprietà all’Atalanta ma, secondo quanto riporta il Corriere di Verona, il ds scaligero D’Amico starebbe trattando il prolungare il prestito. Sullo sfondo però ci sarebbero gli occhi del Milan che potrebbe inserirsi nella trattativa per poter regalare un rinforzo a Stefano Pioli.

BARCELLONA, PER IL POST SETIEN NON SOLO POCHETTINO. SONDATO XAVI, COMPLICATA LA PISTA KOEMAN. BORUSSIA DORTMUND, DAL REAL MADRID ARRIVA REINER IN PRESTITO BIENNALE: OGGI SARA' IN GERMANIA. AJAX, LA CRISI POST COVID-19 FRENA LA CESSIONE DI VAN DE BEEK A REAL MADRID O MAN UNITED. MAN UNITED, PRONTA L'OFFERTA PER SAUL NIGUEZ: MA L'ATLETICO MADRID ALZA IL MURO. CHELSEA, CONTINUA IL PRESSING SU DECLAN RICE: MA IL WEST HAM VUOLE ALMENO 80 MILIONI. BAYER LEVERKUSEN, IL CEO CARRO: "HAVERTZ CI HA CHIESTO LA CESSIONE".

Non c'è soltanto Mauricio Pochettino nella lista di successori di Quique Setien che il Barcellona sta valutando. Dopo l'8-2 del Bayern Monaco, si prospetta una rivoluzione in casa blaugrana, a cominciare dall'allenatore. L'ex Las Palmas sarà esonerato e il candidato principale a prendere il suo posto è il manager argentino, ma non l'unico. Secondo Mundo Deportivo, anche Xavi Hernandez sarebbe già stato sondato in passato e di fronte ad una proposta convincente della Casa Madre potrebbe lasciare l'Al Saad nonostante il rinnovo da poco firmato. Un'altra ipotesi, al momento più distaccata, porterebbe a Ronald Koeman, attuale commissario tecnico dell'Olanda, che difficilmente lascerà la panchina della nazionale a dieci mesi dagli Europei.

Trequartista, 18 anni e via dal Real Madrid direzione Borussia Dortmund con una formula 'alla Achraf Hakimi', ossia ceduto in prestito biennale. Secondo Mundo Deportivo, la mezzapunta brasiliana Reinier (acquistata a gennaio dal Flamengo) già oggi viaggerà verso la Germania per visite e firma con il club giallonero. Tra le parti ci sarebbe già un accordo totale.

Dopo le tante voci di mercato che si sono susseguiti nel corso dell'ultimo anno, alla fine Donny van de Beek potrebbe restare all'Ajax. Stando a quanto riportato dai colleghi olandesi di Fox Sports, le restrizioni economiche a cui dovranno far fronte i diversi club europei in seguito alla crisi post COVID-19 potrebbero cambiare i piani. Manchester United e Real Madrid restano interessati al centrocampista olandese, ma è difficile che l'Ajax lo lasci partire ad una cifra più bassa di quella richiesta prima dello scoppio della pandemia.

Tra i vari obiettivi di mercato del Manchester United per il centrocampo ci sarebbe anche Saul Niguez (25), perno dell'Atletico Madrid di Simeone. I Colchoneros hanno il muro bello alto, vista l'importanza del giocatore, ma dai Red Devils starebbe per partire una proposta da 75-80 milioni di euro per convincere gli spagnoli. A riportarlo è lo Star.

Il Chelsea continua a corteggiare Declan Rice. Il centrocampista del West Ham piace a Lampard, ma le richieste del club londinese sono davvero elevate. Secondo le indiscrezioni del Times i blues avrebbero offerto Michy Batshuayi e Ross Barkley, ma l'offerta è stata rispedita al mittente. Gli hammers, infatti, chiedono almeno 80 milioni di euro per il centrocampista classe '99.

In un'intervista rilasciata al Kölner Stadt-Anzeiger, il CEO del Bayer Leverkusen Fernando Carro ha confermato che l'attaccante 21enne Kai Havertz ha chiesto la cessione per ambire ad un club più grande. Diverse sono le squadre interessate al giocatore con il Chelsea in pole: "È sempre stato chiaro che avremo avuto diversi colloqui una volta conclusa la stagione di Europa League", ha detto Carro. “Kai ha espresso il suo desiderio di passare al livello successivo. Al momento, non posso dire se potrà farlo nel prossimo futuro o no".